Bu ülkeyi kimler, nasıl yönetiyormuş!

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın yani kısaca GKK’nın “komutanı” uzun bir süreden beri “tümgeneral” rütbesindedir…

Bizim askerlik yaptığımız dönemde “tuğgeneral”di komutanın rütbesi!

GKK bizim zamanımızda “tugay” büyüklüğündeydi, sonra “tümen”e büyümüş!

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Daha önce de yazdık, 1958’de TMT’nin resmen kuruluşunun ilan edilmesiyle birlikte, Kıbrıs Türk toplumunun en üst seviyedeki yöneticileri hep Türkiye’den gönderilen “komutanlar” olmuştu…

Taaa ki Ak Parti iktidarına kadar…

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Hatta Ak Parti’nin ilk yıllarında da, örneğin Annan Planı döneminde, askerler hala çok önemliydi bu toplumda…

Ve o dönemde Tayyip Erdoğan’a ana avrat sövüp, sonradan silme Erdoğan’cı olan “hayır”cılar, güçlerini askerden alıyordu…

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Sonra malumunuzdur, Ak Parti, Türk Ordusu’nun genelde siyaset üzerindeki etkisini azaltmayı başardı ve geçmişte Ak Parti’nin temsil ettiği zihniyete düşman olan “laik – Kemalist” ordu, “sessiz, sakin ordu” moduna evrildi…

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KKTC’deki GKK da tabii ki Türk Ordusu’na bağlıdır…

Komutanı Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu bir tümgeneraldır…

Efendim siyasette etkisi var mı komutanın?

Eskisi gibi “iç siyasette” etkisi çok azalmış olabilir ama örneğin Kıbrıs meselesinde “şahinist” pozisyon hep korunmuştur, korunmaktadır!

Polisin kendisine bağlı olması da önemli bir güçtür tabii ki..

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Ve evet daha önce de yazdığımız bir konudur; çok az da olsa bazen komutanla bizim siyasiler arasında “çatışmalar” yaşanmaktadır…

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Mesela eski komtanlarımızdan ve çok değerli bir subay olan Altan Er, dönemin başbakanı Ersin Tatar ile yaşadığı bir anlaşmazlık nedeniyle neredeyse casus ilan edilmiş, görev süresini doldurmadan buradan alınmış hatta emekliye sevkedilmiştir.

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Oysa herkes çok iyi bilmektedir ki, Altan Er’in kabahati, Tatar’ın, “Halil Falyalı ile tanışsanız komutanım ya hu” şeklindeki teklifini reddetmiş olmasıdır…

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GKK komutanları KKTC’de iki yıl görev yapar…

2023 Ağustos’unda göreve başlayan bir komutanın ayrılış tarihi 2025’tir!

Yok eğer komutan 2024’te ayrılıyorsa, bu işin içinde iş var demektir!

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Şimdi, ortada yayılan ya da var olan bir iddiaya göre, Tümgeneral Osman Aytaç’ın iki yılı tamalamadan görevden alınmasının arkasında yine Tatar var!

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İddia da şu; Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin, Tümgeneral Aytaç’la “haşır neşir” olmasından çok rahatsızmış!

Aytaç, görevini yapan, zaman zaman verdiği demeçlerle esas görevi olan çözümsülüğü korumak misyonuna da katkıda bulunan bir paşaydı!

Peki Tatar ile nasıl veya ne türden bir sorun yaşadı?

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Aslında hiç bir sorun yaşamadı!

Sadece Tatar, gelen sene UBP’nin cumhurbaşkanı adayı olma yarışmalarında kendisine rakip olarak gördüğü iki ismin, komutanla yakın olmasını – küçük bir çocuk kıskançlığı – şeklinde açıklayabileceğimiz tavırla, hazmedemedi…

Ankara’daki Tatar’cılar da bu hazmedememeye komutanın nakli ile yanıt verdi!

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Elbette Türk Silahlı Kuvvetleri’nin tayinlerine, Erdoğan’ın keyfi atamalarına buradan müdahale edecek değiliz!

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Ama bu memleketin, nasıl ve kimler tarafından yönetildiğiyle ilgili çok güvenilir duyumlarımızı da yazmadan etmeyeceğiz!

Bilmem anlatabildim mi?

Bizi ilgilendirmez, egemen eşit ve bağımsız bir devletiz!

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika kıtasında görülen ve maymun çiçeği olarak da bilinen mpox virüsü nedeniyle küresel halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde başlayan ve hızla komşu ülkelere yayılan bu bulaşıcı hastalık en az 524 kişiyi öldürdü.

Şu anda görülen salgının, virüsün yeni bir varyantıyla ilişkilendirildiği için öncekilerden daha endişe verici olduğu söyleniyor.

Uzmanlar bunun şimdiye kadar gördükleri en tehlikeli varyant olduğu uyarısını yapıyor, yayılma hızı ile yüksek ölüm oranından endişe ediyor.

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Bizi ilgliendirmez, egemeniz, eşitiz, bağımsızız, kendi tedbirimizi kendimiz alırız!

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Türk Lirası, dengeli bir şekilde, özellikle euro – sterlin ve dolar karşısında değer kaybediyor…

Türkiye’de “Stagflasyon” endişesinden söz ediliyor…

Stagflasyon nedir?

Stagflasyon, ekonomide durgunluk ve enflasyonun aynı anda yaşanması anlamına geliyor. Bu durumda işsizlik oranı artarken, fiyatlar da hızla yükselmeye devam ediyor...

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Vallahi da billahi da bizi ilgilendirmez!

Biz egemeniz, eşitiz ve bağımsız bir devletimiz var!

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Efendim Türkiye aksırsa biz zattüre..?

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Egemen ve eşitiz; hallederiz!

Zaten hepimiz çok zenginiz!

Elektriğimiz de var, tamamız!

Başımızda mevcut hükümet ve mevcut cumhurbaşkanı varken, sırtımız hiç yere gelmez!

Stagflasyonmuş, mpox virüsüymüş, vız gelir tırıs gider!

Çok iyi bir gelişme… Haberi TAK bülteninde okudum… Gençlik Federasyonu kurucu dernekleri Lefkoşa'da bir araya gelerek, Gençlik Federasyonu Tüzüğü’nü imzaladı. Tüzük hükümleri İçişleri Bakanlığı onayının ardından devreye girecek… Hayırlısı… Umarım, ileriye, çözüme, çağdaşlığa, barışa doğru emin adımlar görür ve umutlanırız…