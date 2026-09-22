Ay’a yumuşak iniş gerçekleşirse  KKTC de tanınacak inşallah!

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu toplanıyor…

Galiba 81’inci kez!

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Ve yanılmıyorsam Sayın Erdoğan da Genel Kurul’da yapacağı konuşmada, satır arasında da olsa, en az altıncı kez “KKTC’yi tanıyın” çağrısı yapacak!

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KKTC’yi beş çağrıda tanıyan oldu mu?

Olmadı!

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Bu bence ciddi bir itibar erozyonudur!

Türkiye adına “utanç” da diyebiliriz!

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Bu durum, dış siyaset adına Türkiye’nin “acınacak” durumda olmasının yanında, siyasetinde değişikliği de gerektirmiyor mu

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Kimsenin umurunda değil gibime geliyor!

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Sayın Erdoğan, daha önce “2023'te 2 trilyon dolar milli gelir” demişti!

2026’ya geldik, Türkiye’nin milli geliri 1 trilyon doları ha geçti ha geçecek!

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15 yıl kadar önce “kişi başına düşen gelir 25 bin dolar olacak” demişti; alttan gir, üstten çık, TÜİK’e hesaplat falan derken kişi başına düşen gelir 12, bilemediniz 13 bin doları ancak buldu!

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2023’te Türkiye’nin ihracatı 500 milyar dolar olacaktı!

Yarısına ulaşamadı!

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Türkiye, Dünya’nın en büyük 10 ekonomisinden biri olacaktı!

O da olmadı!

Bazı kaynaklar 17’nci sırayı veriyor!

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İşsizlik yüzde 5’e inecekti; iki katında seyrediyor üstelik resmi rakamlara göre!

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Edirne – Kars ve İzmir – Diyarbakır hızlı tren hatları ne oldu?

Olmadı!

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Trabzon – Adana ve Bursa – Antalya hızlı tren hatları ne oldu?

Onlar da olmadı!

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En az 3 nükleer santral kurulacaktı; Akkuyu hala inşaat!

Öteki ikisi yok!

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Enflasyon tekli rakamlara inecekti!

Resmi rakamlar yıllık enflasyonu yüzde 67 civarında gösteriyor!

Dünya’nın en yüksekleri arasında!

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Haaa bir de aya çıkılacak, yumuşak iniş gerçekleşecekti!

Çıkılamadı!

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KKTC mi?

Tanınacak canım, tanınacak!

İnşallah…

Bu nedir?

Hız tespit kameralarımız vardı!

Sabit radar cihazı da desek olur mu?

Olur!

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Efendim, 2006’da hayata geçen eski kameralarımız çalışmamış, ceza kesememiş falan ve de filan derken, “haydi yenileyelim” demişiz!

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2023 yılında TC – KKTC arasında protokol imzalamışız!

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Protokol kapsamında eski sistemin yerine yeni kamera sistemine geçilmiş…

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Radarsan adlı bir şirket tarafından 130 sabit ve 20 mobil olmak üzere toplam 150 hız tespit kamerası tedarik edilmiş…

Sayıştay’a göre 130 sabit kameranın kurulumu Eylül 2025'te tamamlanmış ve sistem 16 Ocak 2026'da devreye alınmış…

Yaklaşık 8 buçuk aydır yeni radarlarımız yollarımızda!

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20 mobil kamera mı?

Polis Genel Müdürlüğüne teslim edilmemiş!

Devreye de alınmamış!

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10 Nisan 2026'ya kadar Radarsan firmasına toplam 134 milyon 486 bin 34,67 TL ödeme gerçekleştirilmiş…

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Ödemelerin finansmanını Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlamış!

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Sayıştay raporuna göre eski kameraların etkin veya verimli çalışmadığı, ihtiyaçları karşılamadığı ya da değiştirilmesi gerektiğine ilişkin Bakanlık arşivlerinde herhangi bir inceleme, rapor veya yazışma yok!

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Peki neden değiştik?

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Haydi paranoya yapalım!

Ben iddia eder ve derim ki, Türkiye’de birileri bu işten ciddi para yedi!

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Bizimkiler mi?

Bilemem!

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Bizimkilere de cep harçlığı verildi mi verilmedi günaha girmeyelim ama bu oyun, belli ki Türkiye’de oynandı, bizimkiler imzaladı, sonuç hüsran!

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Sayıştay raporuna göre, yaklaşık 20 yıl kullanılan sistemin neden değiştirilmesi gerektiği konusunda Bakanlıktan bilgi ve belge talep edilmiş ancak ilgili bakanlık Sayıştay’ı salllamamış!

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Tabiri caizse; “Emir Türkiye’den ulan, size ne” denmiştir!

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Pekiiiii, yeni kameraların satın alınmasından önce teknik inceleme yapılmış mı?

Sayıştay raporu diyor ki, “hayır yapılmamış!”

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Sayıştay raporu diyor ki; “… Mesela yeni kameraların güvenlik açıkları, ölçüm doğruluğu, uluslararası akreditasyon ve sertifikaları ile KKTC'nin koşullarına uygunluğu konusunda yapılan incelemelere ilişkin Bakanlıktan cevap alınamadı”…

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Eski kameralar nerede?

Depolarda, orada burada atıl!

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Peki yeni kameralar?

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Yeni kameralar çalıştı, ama çalışmadı!

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Neden hem çalışıyor hem çalışmıyor?

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Çünkü Türkiye’deki şirket ile KKTC’deki Polis arasında hala yazılımla alakalı sıkıntı var!

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Peki ne olacak?

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Kameralar hız tespiti yapıyor!

Ama bu tespit cezaya dönüşemiyor!

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İleride dönüşecek mi?

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Yekun ve ödenemeyecek cezalar gelecek mi?

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Peki, Kıbrıs Cumhuriyeti plakalı araçlar ne olacak?

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Kimse bir şey bilmiyor!

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Sayıştay raporu diyor ki, “… Güney Kıbrıs plakalı araçlara ilişkin entegrasyon sorunu da tespit edildi… Güney Kıbrıs plakalı araçların hız ihlallerine ceza düzenlenemedi…”

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Bu arada eski sistemdeki cezalar da kesilemedi!

Yeni sistem ceza yazamıyor, yazsa bile vatandaşa bu ceza ulaşmıyor!

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Soruyorum: Bu nedir?

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Cevap veriyorum: Rumlar bizi kesecek!

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Yazıyı bitirirken öylesine aklıma geldi ve Türk Dil Kurumu Sözlüğüne sordum, “işgal nedir?” diye…

Yanıtı şöyle: … bir yeri ele geçirmek; bir yeri geçici olarak elde tutmak…

Hız tespit kameraları ile ilgili haber dünkü Kıbrıs Gerçek gazetesinin manşetinde bu başlıkla yer almıştı…