Bu sonuçta çok ders var

Bir yerel seçim daha geride kaldı.

Seçim süreci boyunca seçimle ilgili yazı yazmamaya çalıştım, hatta hiç yazmadım!

Özellikle sempati duyduğum adaylara yönelik yazı yazmadım, karşıtlarım için de “oy vermeyin” demedim.

Seçmen ne yapacağını bilir, doğru-yanlış, bir karar verir zaten.

Şimdi seçim geçti, o nedenle yorum yapmak daha kolay.

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Sayısal anlamda bakıldığında CTP’nin 7 belediye başkanlığı kazanması önemlidir.

Elbette büyük bir başarıdır bu, küçümsenemez. Girne ve Mağusa’da zafer sevindiricidir.

Ancak Lefkoşa ve Gönyeli?

Bunu her bir CTP’linin iyice düşünmesi gerekiyor.

Özellikle bu 4 kentteki sonuç ve sonuçlar ne anlama geliyor? Elbette değerlendirilecektir.

Yereldeki CTP’li başkanların çok iyi çalıştığı, bölgelerine iyi hizmetler götürdüğü ve bölgelerinde sevilen birer karakter olduğu aşikar. Bu realite de seçim sonucuna yansıdı. CTP’li başkanlar kaybetsin diye kurgulanan belediyeleri birleştirme oyunu herşeye rağmen bazı yerlerde tutmamıştır! Bazı yerlerde de tutmuştur.

CTP açısından genel sonuç sonuç iyidir ama neden çok iyi değil? Neden çantada keklik denilen yerlerde zafer yok? Düşünmek, irdelemek elzem. Parti yetkili kurulları bunu ele alacaktır.

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Meclise dahi giremeyen TDP açısından bakıldığında “tepki adayı” konumuna gelen ve olayın TDP’yi aştığı bir Mehmet Harmancı gerçeği var artık.

Harmancı siyasette uzun yıllar yer edecek bir siyasi zemin yakaladı, kutlamak gerekiyor.

“Olay TDP’yi aştı” evet, çünkü Harmancı, bazı CTP seçmeni ve TDP’ye ek olarak ortada duran hatta sağda yer edinen seçmen tarafından da desteklenerek seçimde iyi bir başarı elde etti, sol adına pek de rastlanmayan bir çekim merkezi oldu.

Bu siyasal bir başarıdır, önemsiyorum. Ancak verilen oyu hizmete değil, şahsa verildiğini, siyasal bir birleşmenin sonucu olduğunu da görebiliyorum.

Bu açıdan bakıldığında Mehmet Harmancı’nın bu durumu gözden kaçırmamasını dilerim.

Ve oy veren seçmen de buna inanarak oyunu kullanmıştır. Harmancı’nın bu inancı boşa çıkarmayacağını düşünüyorum.

Yerel seçim YDP açısından büyük bir hezimet olmuştur. Bu sonuç YDP’nin kaygan bir zeminde siyaset yaptığının en canlı örneğidir. Ayrışma çok net tutmamıştır! Ayrıca UBP, YDP’yi kandırmıştır!

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UBP’de ise çok açık ve net şekilde parti içi başkanlık yarışı ve bölünmeler seçim sonuçlarına etki yapmıştır.

Bu Lefkoşa’da çok nettir, kırsalda da çok açıktır.

UBP’nin 6 belediye alması “az” olarak yorumlansa da birçok bağımsız başkanın UBP’li olduğunu bilmeyen yok. Bu nedenle UBP’yi çok da küçümsememek gerekiyor, hala sol için en ciddi ve sağlam tehdit UBP’dir, yeter ki toparlansın… “İyi ki yaralı dönemine denk geldik” demekten kendimi alamıyorum.

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Özetlemek gerekirse yerel seçim çok fazla dersler vererek geçmiştir.

Seçmen iyi hizmet veren kırsaldaki başkanlara “devam” demiştir.

Büyük kentlerde Girne dışında bir heyecan yaşanmamıştır. Girne ve Mağusa yeniden CTP’ye geçmiştir.

Seçim ders niteliğindeki sonucu; CTP’nin Lefkoşa’da yeni bir toparlanma sürecine girmesi gerektiği mesajını, UBP’nin de paramparça yapısına rağmen ölüsünün bile başarı sağlayabileceği sonucunu ortaya koymuştur. YDP ve DP ise yok hükmündedir, bu seçimlik durumları kayda değer bile değildir.

Seçimin artı tarafı ise CTP bölgesel yönetimlerinin Girne, Mağusa ve Lefke’de çok iyi çalıştığı gerçeğini net şekilde ortaya koymuştur. Gerisi rakamlarla ortadadır.

Ders almak isteyen varsa alır.

“Yok ben iyi bilirim” diyen varsa da bildiği gibi yapsın.

Sonuçlar gerçektir ve bazen de acıdır, zafer kazanan başkanlar için değil belki ama siyaset için ciddi dersler çıkarılmasına olanak sağlamaktadır.

Görmek isteyen varsa eğer…