Bu savaş bitmez!

İsrail, Filistin topraklarında işgalci mi değil mi?

Evet, “satın aldım” diyen elbette çoktur ama herkesin kabul etmesi gereken gerçek, İsrail’in, Filistin topraklarını işgal ettiği ve yıllardır, örneğin Gazze’de yaşayan insanları dilerse öldürdüğü, dilerse aç bıraktığı, 40 kilometreye 10 kilometrelik bir alana kapattığı gerçeğidir...

Bunu kabul etmek, çözüm adına temeldir!

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İsrail, Gazze’de, sokaktaki normal bir Filistinli vatandaşa, “normal” bir yaşam hakkı tanımamıştır...

En basit insan haklarını dahi kullanmalarına izin vermemiştir...

Ve haliyle büyük bir tepki, patlama noktasına gelince, Hamas gibi aşırı dinci bir grup, o patlama noktasındaki birikimi kontrol altına almayı başarmıştır...

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İsrail tam bir “Apartheid” Rejimi kurmuştur...

Nedir bu rejim?

Irkçılığın geçici bir hastalık yani “pandemi” değil, yerleşik bir hastalık yani “endemi” olması halidir...

(Lütfen dikkat, çok büyük benzerliklerimiz olduğunu fark ettik mi?)

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İsrail’de yasalar, Yahudileri koruyan, Filistinlileri ise dışlayan yasalardır...

Rejimin ya da sistemin “Apartheid” olması buradan kaynaklanıyor...

Örneğin, Dünya’nın neresinde doğarsanız doğun, İsrail’e hayatınızda hiç gitmemiş olsanız bile, eğer Yahudi’yseniz, gidip vatandaş olursunuz... Olabilirsiniz... Ama eğer “Arap” iseniz, 10 bin senedir o topraklarda yaşıyor olsanız bile bekleyeceksiniz!

(Bunun benzerini de Kıbrıs Cumhuriyeti pasaport uygulamasında yaşıyoruz)...

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Uluslararası hukuk, Filistinlilere, topraklarına dönme hakkı verse bile, İsrail bu hakkı tanımamaktadır... Ama aynı İsrail, keyfi bir şekilde, her Yahudi’yi, dilediği yere yerleştirebilmektedir... Toprak dağıtabilmektedir...

(Yine bizdekinin tıpkısının aynısı değil mi?)

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Adına Filistin deyin, İsrail deyin; ortada çok ciddi ve çözümü imkansız gibi görünen bir durum vardır... Toprak meselesi! Mülkiyet meselesi! İşgal meselesi!

İki devletli çözüm veya öteki modeller konuşulabilir ama insanlardan çaldığınız toprakları geri vermez ya da bu sorunu “yasal” yollarla çözmezseniz, “sorun” da “sorun” olarak kalır!

(Bilmem benzerlik kurabildik mi?)

-*-*-

İsrail şu anda diyor ki; “Kuzey Gazza’daki 1 milyon 100 bin insan (tahmini) oradan çekilsin, çünkü girip temizleyeceğiz...”

Peki, bütün Dünya ne yapıyor?

İsrail’i, “haklısın canım, yürü” diye teşvik ediyor...

Peki, Rusya?

Ukrayna?

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Orada başka, burada başka mı?

İsrail, Filistin’i silip süpürebilir ama Rusya, Ukrayna’ya girince mi örneğin “NATO” uyanır?

İsrail’in Filistin topraklarındaki “operasyonları”nı onaylayıp, Rusya’nın Ukrayna’daki “operasyonlarına” karşı çıkmak, Kıbrıslı deyişiyle “elalemi eşşek yerine koymak”tır!

-*-*-

İsrail, “barıştan yanayım, çözümden yanayım” diyor; Filistin topraklarını elinde tutmak bir yana; gidip daha çok alıyor ve Amerika, dev gemisini gönderip, bunu sadece izliyor!

-*-*-

Hem barış hem işgal yan yana olabiliyorsa, İsrail haklıysa, o zaman Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığını da kimse sorgulamasın; hatta Rusya, Ukrayna’yı delsin, geçsin yani...

O başka bu başka demeyin sakın!

İsrail’i haklı görüyorsanız, Türkiye’ye Kıbrıs’ta veya Rusya’ya Ukrayna’da işgalci demeniz pek de doğru olmaz!

-*-*-

Şu anda Gazze, İsrail kontrolü ve kuşatması altındadır...

Filistinliler, hiç oy vermedikleri insanlar tarafından yönetilmektedir!

Suları, elektrikleri, ilaçları, gazları hep kontrol altındadır!

(Bilmem bir benzerlik meselesi buradan da çıkar mı?)

-*-*-

Çözüm mü?

Hamas silah bırakır...

İsrail, Gazze’de kuşatmayı kaldırır...

Evet, İsrail Gazze’yi serbest bırakır, kuşatmasını, bombalamasını bitirir!

Savaş durur...

Tabii ki hedef buysa!

Ki açıktır, İsrail’in de, Amerika’nın da hedefi bu değildir...

-*-*-

Efendim, İsrail, havada – karada ve tabii ki bölgede savaşı elbette üstünlükle sürdürür...

Ama bu savaşın kazananı olmaz!

Hem İsrail’de, hem de Dünya’nın dört bir yanında, “ben Yahudiyim” diyen her sade vatandaşın yaşamı tehlikededir!

Çünkü Filistinlinin kaybedecek hiç bir şeyi yoktur!

-*-*-

Terör mü?

Ekmekle, aşla, işle çözülür!

-*-*-

Savaş mı?

Silahlarının büyüklüğü savaşı bitirmez!

Terörizm nedir?

Bazı sorular sormak istiyorum...

Mahkeme kararı yoksa, herkes masumdur!

Masumiyet karinesi denen mesele...

Bazı örnekler vereyim...

-*-*-

Amerika, Irak’ta en az bir milyon insan öldürdü?

Amerika terörist mi?

Yoksa Iraklılar mı teröristti?

-*-*-

İsrail, neredeyse 75 senedir, sabah – akşam Filistin halkına zulüm yaşatıyor...

İsrail’in yaptığı terörizm mi?

İsrail devleti, terörist bir devlet mi?

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Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar, Suudiler, Birleşik Arap Emirliklerindekiler; Yemen’de yarım milyon insanı öldürdüler; 20 milyon insanı açlığa mahkum ettiler ve ölümlerine sebep oldular!

Amerikalılar, İngilizler, Fransızlar, Suudiler, Birleşik Arap Emirliklerindekiler terörist mi?

-*-*-

Hep uyumakla olmuyor!

Arada bir uyanmak lazım!

“O başka bu başka” diye de yorum yapmamak lazım!

Ülkede psikolojik hatta psikiyatrik sorunların arttığı, gözle görülen bir gerçek... Herkeste en basitiyle mutlaka “endişe” var mesela... Hollandalı araştırmacıların yaptığı çalışmada, kaygı bozukluğu, depresyon ve diğer ruh sağlığı sorunlarının tedavisinde egzersiz ve antidepresanların hemen hemen aynı faydalara sahip olduğu keşfedildi... İlaç pahalı, reçeteler zaten şaibeli falan... En iyisi doğayla baş başa kalacak yer bulup, (bulabilirseniz tabii ki), bol bol yürümek... Kendi kendime söz verdim... Pazartesi’nden Cuma’ya televizyon programım yok... Yazılarımı, gezi notlarımı buradan paylaşmaya devam edeceğim... Ve bol bol yürüyeceğim... Tavsiye ederim... Haaa bisikleti de unutmayalım...