“Bu fotoğrafların sahibini bulup, iade etmek istiyoruz…”

KIBRIS’TAN HATIRALAR…

Bir Kıbrıslırum arkadaşımız, bir arkadaşının ailesinin evinde birkaç fotoğraf bulduğunu, bu fotoğrafların bir Kıbrıslıtürk aileye ait olduğunu belirterek yardım istedi.

Sözkonusu arkadaşımız, bu fotoğrafları Leymosun’da Ayios Yuannis bölgesindeki evde bulduklarını ve 1965 yılına ait fotoğraflar olduğunu, fotoğraftaki şahısların anne ve babasının adının Meseret Hanı mile Recep Bey olabileceğini de belirtti…

Bu fotoğrafları biz de Kıbrıslırum arkadaşımıza yardımcı olmak ve fotoğrafların sahibini bulmak maksadıyla yayımlıyoruz…

Eğer bu fotoğraflardaki kişileri tanıyorsanız, lütfen beni 0542 853 8436 numaralı telefonumdan arayınız veya bana mesaj atınız… Çok teşekkürler…

BİR ŞİİR…

İçi boşaltılmış bomboş yaşam…

Yaşar İsmailoğlu

Arzu, hayranlık duyduğum bir düşmandan

Anımsatır bana

ayrı durmam gerektiğini

zihinsiz ve hareketsizliğimi

Yalanla gerçek arasındaki incecik çizgide

Altındamı üstünde mi olmalıyım

o incecik yaşam çizgisinin

birazcık üstüne çıkmam gerektiğini

Saklambaç örneğinde bir oradayım bir burada

Dostlarım sevdiklerim kaybettiklerim

Bir de kaybettirilenlerim

Yakınımda çok yakınımda elimizi uzatsam tutacak gibi

Ancak ulaşamıyacağım kadar da ırakda

Sadece ve sadece resimleri asılı odamda

Bu bomboşluğu bu kimsesizliği sorguluyorum

Güneş geride karanlıkları bırakarak gidince

Yüreğim tam ortasına okka gibi oturur

Dilini sözünü kaybetmiş konuşamayan

Kavgadan yorulmuş çıkan kimliğim.

Kendimi atıyorum köyümün harnıp dolu meralarına

Bubamı arıyorum topuz’u elinde

Anam çıkıp geliyor başında yemenisi

elinde püskülleri düşmüş keskin orağı

Ama ekin yok ki biçmeye yakıp yıkmışlar

Sessiz sessiz yüzlerine maraz şakaklarından akan terleri

Ruhunu arıyorum yaşamın orada bıraktığım köyde

Bubam da anam da şaşkın bakışlarda sorgulayamıyor

Zorunlu götürüldükleri bomboş yabancı yerleri

Güneyden Kuzeye bulutlar üstünde giderken

Çalındı o güne kadar sahip oldukları yaşamları

Ben şimdi onların peşinden arıyorum boşluk içinde

Geride bıraktıkları anılarını silinmiş bomboş bir çerçevede

Geziniyorum yorgun ayaklarımla bir tepeden ötekine

Beni ileriye götürecek bir kanıt bulamıyorum bomboş evlerde

Arzu, benim nefesim oldu korumaya çalışıyor beni

Yürütüyor, elimden tutuyor ama boşuna dönüyoruz 360 derece

Gerçekten noldu da bukadar acı çektik bu kadar bomboşluk

Zihnim duru ve dalgasız bir Akdeniz gibi sessizce sahili dövmekte

Davranışlarım ise arzunun peşine takılıp deneyimlere geri dönmek ister

Dingili kopmuş arabamın birazdan tekerlekleri de çıkacak

O zaman bak sen halimiz nolocak

Ağlamaklarımız ani bastıran yağmurlar gibi dökülür şakaklardan

İstesek de istemesek de bomboşluğun tanrısı önümüzü kesecek

Biz eşkiyalardan korkarken arzuladığımız jandarmanın kurbanları olduk

O bomboşluk o gözyaşları kalbimi saklıyor benden

Kulaklarınız hazların mırıltılarını duymak isterken

Bomboşluk savurur sizi bilmediğiniz diyarların en kuytu koylarına

Doğanın güzelliklerini seyrededururken onu sadece seyredersiniz ruhsuz halinizle

Kapılar henüz daha açılmamış iki tarafta da arzunun karşısında kimsesizlik var

İçinizi dışınızı boşaltmışlar şimdi ne arzu var nede yaşama sevinci

Sadece yarı ölü dalları budanmış renkleri sararmış susuz bir yaşam

Soğuk, aydınlığın doğmadığı sonu gelmez bomboş arzular yanı başınızda

18.6.2021



BASINDAN GÜNCEL…

“ABD, Kızılderili çocukların yatılı okullardaki akıbetini araştıracak…”

Kanada'da Katolik Kilisesi'ne ait bir okulun bahçesinde 215 çocuk cesedi kalıntısının bulunması üzerine ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland, ABD topraklarında yerli çocukların okutulduğu yatılı okulları ve buralarda kaybolan çocukların akıbetini araştırmak üzere inceleme başlatacaklarını duyurdu.

Kanada'da Katolik Kilisesi'ne ait bir okulun bahçesinde yüzlerce yerli çocuğa ait ceset kalıntısının bulunmasının ardından ABD İçişleri Bakanlığı da harekete geçti.

Kanada'da Katolik Kilisesi'ne ait bir okulun bahçesinde 215 çocuk cesedi kalıntısının bulunması üzerine ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland, ABD topraklarında yerli çocukların okutulduğu yatılı okulları ve buralarda kaybolan çocukların akıbetini araştırmak üzere inceleme başlatacaklarını duyurdu.

Kızılderili olan ABD İçişleri Bakanı Haaland, federal hükümetin, Amerikan Yerlisi (Kızılderili) yatılı okullarına yönelik geçmişteki denetim mekanizmasını incelemeden geçireceğini ve bu okullarda kaybolan çocuklar hakkındaki gerçeği araştıracağını açıkladı. On yıllar boyunca binlerce Kızılderili çocuğun ailelerinden ve topluluklarından koparıldığını söyleyen Haaland, "Kızılderili yatılı okullarının nesiller arası etkisini ele almak ve topluluklarımızda manevi ve duygusal iyileşmeyi teşvik etmek için ne kadar zor olursa olsun, geçmişin konuşulmamış travmalarına ışık tutmalıyız" dedi.

ABD'de bu çalışmanın ilk kez yapılacağını belirten Haaland, "Bu çalışma, eski yatılı okulları, bu okullarda veya yakınında bilinen ve olası mezar yerlerini belirlemek, öğrencilerin adlarını ve kabile bağlarını ortaya çıkarmak için onlarca yıllık kayıtların derlenmesini ve gözden geçirilmesini içerecek" dedi. Bakan, çalışmanın nihai raporunun 1 Nisan 2022'de hazır olmasını beklediklerini kaydetti.

Ne olmuştu?

Mayıs yaında Kanada'nın British Columbia eyaletindeki Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulu'nun bahçesinde 215 çocuk cesedi kalıntısının bulunmuştu. Kanada resmi haber ajansı CanadianPress'in haberine göre, 1869-1978 yılları arasında faaliyet gösteren Kamloops Kızılderili Yatılı Kilise Okulunun bahçesindeki mezarlarda bulunan çocuk cesetlerinin bazıları 3 yaşındaki çocuklara aitti.

Tk'emlups te Secwepemc First Nation kabilesi şefi Rosanne Casimir, yaptığı basın açıklamasında, ceset kalıntılarının, kabilelerine mensup ailelerin çocuklarına ait olduğunu ve bölgede çalışma yapan görevliler tarafından geçen hafta sonu yeraltına nüfuz eden bir radar yardımıyla keşfedildiğini belirtmişti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, olayla ilgili olarak, "Eski Kamloops yatılı okulunda bulunan cesetler haberi kalbimi parçalıyor. Bu, ülkemiz tarihinin o karanlık ve utanç verici döneminin acı verici bir hatırlatıcısı'" demişti.

(BİANET.ORG – 23.6.2021)