"Taammüden cinayet" bu!

Girne'den sonra şimdi de Mağusa, İskele, Yeni Boğaziçi katlediliyor.



Nefes almayacağız.

Beton milyonerleri çıldırıyor yine!



Paralı azınlık ömrümüzün ortasına daha da çimento dökerken, şehirler olabildiğince çirkinleşiyor, altyapı bunca yapıyı hazmetmiyor, doğa bu “kir”i yüzümüze kusuyor.

* * *

Bu ülke yönetilmiyor, ortada "nitelikli dolandırıcılık" grubu var.

Gece yarısı operasyonu ile "emirname" kaldırılıyor, sabah sabah bir kamyon proje başvurusu yapılıyor.

Tam da "organize işler!”



***

Akaryakıt ihalesiyle ilgili manşet yapmıştık: Organize işler!

Gece yarısında "emirname iptali" geleceğini bilmiyorduk.

Tam da denk geldi.

Bilen, biliyordu tabii...

O kadar dosya elde bekliyormuş.

Birileri önceden ısıtmış, pişirmiş, servis yapmış...

***



Bu düzeni seviyorlar:

Kapanın elinde kalıyor!

Ne kadar çok insan varmış fırsat, rant, menfaat kuyruğunda...

Batan geminin mülkleri bunlar nasılsa…



***

Kıbrıs'ta asla bir çözüm istemiyorlar.

İstemiyorlar çünkü hiçbir evrensel ve yasal düzende bu kadar yalan, talan, hukuksuzluk, kirlilik, çürüme olmaz.

Olamaz!



Uluslararası hukuk içerisine girmek istemiyorlar çünkü bunlar kapkaççı!



Talan düzeni… Yaktı, yıktı bu ülkeyi…

Külliyen bir utanç büyüyor, yıkım kalıyor geriye, kentler gibi, tarih gibi, irade gibi…



O büyük yangında, vadinin tam ortasında dikilen o evi anımsayınız.

Birisi almış, bir başkasına satmış, hatırlı birilerine göz yumulmuş, yanmış, tutuşmuştu…

Ne oldu?

Hiç!



Memleketin dört bir yanı yarım inşaatlarla dolu…

İşgal edilmiş kıyılarla…

Denize lağım akıyor, toprak nefes almakta zorlanıyor, yine de umursamıyorlar.



***



"Taammüden cinayet" bu!

Bile bile…

Göz göre göre…

Planlı!