“Borç” yoksula yazılıyor!

Borcunu niye ödemiyor?

Niye!

92 milyon Türk Lirası bu!

BİZ ödüyoruz.

Ne kadar BORÇ varsa, boynumuza asılıyor, ödüyoruz, bitmiyor.

Yetmezmiş gibi kimliğimiz ve kişiliğimiz kayboluyor; yabancılaşıyor, yalnızlaşıyor, yozlaşıyoruz.

Öyle de ödüyoruz, böyle de…

Onlar niye ödemiyor?

* * *

Çocuklarını okula kayıt için para ödüyor aileler…

Peşin hem de!

“Yardımcı öğretmen parası" yok, devlet taklidi yapının…

İlaca yok, asfalta yok, engelliye yok.

Santrallar duruyor, bakım yapacak para bulunamıyor.

92 milyon orada duruyor!

* * *

Arabasının ruhsatını ödemese yurttaş, yolda polis çeviriyor. Esnafın anında kesiyorlar elektriğini…. 675 lira borcu varsa sıradan vatandaşın affedilmiyor…

92 milyon liraysa dert değil!

Bankaya yatırsa bu parayı…

Her ay faizinden geri ödese…

“Yapılandırma” tamam!

Aslında cebinden tek kuruş çıkmayacak.

* * *

Emrullah Turanlı yönetimindeki T&T Şirketi’nin ayrıcalığı ne?

“1974’te savaşa katıldım” mı diyecek o da? Ya da “Ersin bey istedi, zamanında 13’üncü maaşları ödedim” mi?

Beyefendinin selamını mı iletecek.

Önceden "gördükleri"ne mi görünecek?

* * *

BRT’nin elektriği kesildi bir dönem…

Maliye’nin kesildi…

Camilerin kesildi, belediyelerin kesildi…

Köylü Zalihe teyzenin, kentli Faruk abinin kesildi… Yeni evli genç Cemre’nin esnaf Hürmüs’ün kesildi…

Emrullah beyin kesilmiyor!

***

“Uçaklar gelmesin mi?”

Gelsin!

Elektrik kesintisi değil istenen…

Hava ulaşımının durması değil...

Borcunu ödemesi isteniyor.

Hepsi bu!



* * *

Vergisi ertelendi defa defa…

Affedildi…

Sözleşmeye uymadı, süre verildi.

Pandemi gerekçe gösterildi 59 milyon Euro üzerinden verildi.

Yenisi yapıldı, eskisi verildi.

“Mutabakat Zaptı” imzalandı, imtiyaz verildi.

Verildi de verildi.

İlk sözleşmeye göre yeni Ercan Havaalanı 4 yıl içinde tamamlanacak ve 2016’da hizmete girecekti güya…

Olmadı!

Sözleşme uzatıldı ödül olarak (!)

* * *

“Ercan Havaalanı’nın Birleşmiş Milletler yönetiminde dünyaya açılma önerisi” masaya geldiğinde bunu müzakere bile etmeyenler ve dünyaları elinin tersiyle itenler, mesele bir patrona geldi mi son derece cömert…

* * *

Ercan Havaalanı'nın gelirlerine 14 sene boyunca sahip oldu bu şirket ve yeni terminal binasını öyle yaptı… Sanki ikram, bağış ya da hibeymiş gibi teşekkür edildi üzerinden... Yeni terminal bu halkın geliriyle yapıldı, bu ülkenin değeriyle…

Otel de yapılacak şimdi ama elektrik borcuna gelince para yok.

Sorsanız yine haklı!

“Hükümet”e göre şirket hep haklı ama halk haksız.

* * *

Şirket “cep” oldu.

“Cep” memleket (!)

Polis borçluyu koruyor, halkın hakkını aramak yerine!

Diyorlar ki, “elektrik kesmek sendikaya mı kaldı…”

Toplumsal faydaya bakarım her daim…

Geçmişte hazırlık ödeneği falan gerekçesiyle okullarda grevi eleştirdiğim çok oldu, zümre çıkarcılığına karşı çıktım.

Burada toplumsal çıkar var.

“Hak” değil “rant” destekli zihniyete başkaldırı var…



Tarihin utanç anlarından biridir, halkın alacağına karşı polis borçluyu savunuyor.

Talan ve yalan korunuyor, kollanıyor, kutsanıyor.

Yüreğimizden, içimizden, yurdumuzdan yiyorlar!





