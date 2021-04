Böl-Parçala-Yönet

Sayın büyük (!!!) yazar….

Dr.Fazıl Küçük bir liderdi. Yaşamı süresince, inandığı şeyler uğruna kavga veren bir lider. Kıbrıslı her Türk onu seviyor muydu ? Her dediğini, her savunduğunu ‘doğru’ kabul ediyor muydu ? Hayır… Seveni de vardı, sevmeyeni de. Ama hiç kimse, ne hayattayken “Geberse de kurtulsak….” ne de, öldükten sonra, “İyi ki geberdi gitti…” demedi.

Rauf Denktaş da bir liderdi… O da yaşadığı sürece, inandığı şeyler uğruna mücadele eden bir liderdi. Kıbrıslı her Türk onu seviyor muydu ? Her dediğini, ‘doğru’ Kabul ediypr muydu ? Hayır…. Seveni de vardı, sevmeyeni de. Ama hiç kimse, ne hayattayken “Ölse de kurtulsak…”, ne de öldükten sonra, “İyi ki geberdi gitti…” demedi.

Ne Kıbrıs Türkü’nün, Osmanlı’nın satıp gitmesinden sonra, nasıl yaşadığı, varlığını sürdürmek için –silahlı, silahsız- nasıl mücadele ettiği konusunda hiçbirşey bilmediğiniz açık. Ne Kıbrıs Türkü’nü tanıyorsunuz ne de liderlerini. Ama belli ki, ‘bilmeden’ atıp tutmakta ustasınız. Lütfen aynen devam edin. Bize, tanıdığımızı sandıklarımızı hiç tanımadığımızı gösteriyorsunuz.

‘Piç’ dediniz… ‘Satılmış’ dediniz… ‘Hain’ dediniz…. ‘Nankör’ dediniz…’Hazır yeyiciler’ dediniz…’Dinsiz’ dediniz… Daha ne kaldı demediğiniz acaba ?

Ne İngilizin ne de Rum’un başaramadığını başarmak üzeresiniz. Biz ‘İngiliz’ için ‘Böler-Parçalar-Yönetir’ diyorduk. Meğerse sizler de çok şey öğrenmişsiniz İngiliz’den. Dilediğiniz gibi yönetmek için ‘Bölün-Parçalayın-Yönetin”…

Hakaretlere devam

Türkiye basını arada bir -gerektiğinde (!!!)- bunu yapıyor. İşin garibi, yandaş basını da, karşıt basını da…

Hakaretler yine başladı. Bilen bilmeyen ağzına geleni söylüyor, yazıyor. En son hedef Dr.Küçük… Bir önceki Akıncı idi… Ama hatırlatalım, ondan önce, bir ara Denktaş da aynı potadaydı.

Halk mı ? Söylenmeyen kalmadı… ‘Anavatanımız’ basınında, ‘Hazır Yeyici’ , ‘Nankör’ de olduk, ‘Piç’ de…. ‘Hain’ de olduk, ‘Satılmış’ da…. İnanamadık duyduklarımıza, okuduklarımıza.. Yüreğimize oturdu taş gibi, ama sustuk kaldık.

Neden yapılıyor bu ? Amaç ne ? Anlayamıyoruz.

Sokak Ağzı

“Astar aşısının bir işe yaramadığı anlaşılmış,. Hatta zararlıymış da. Şimdi kısıtlanmakta. Hatta yasaklandığı ülkeler de var. Bizim buralarda da galiba yapılmıyormuş artık. Güzel de, şimdiye kadar yapılanlara ne olacak ?”

“Şimdi hedefte Dr.Fazıl Küçük var. Neden anlayamadık. Malum, Türk basınında bizi bizden çok bilenlerin sayısı hayli kabarık”

“Türk basınının çok ünlülerinden biri değil miydi Denktaş’ın 1967’de adaya paraşütle atladığını ve yakalandığını yazan ? Basının büyükleri bilmedikten sonra halk neyi nasıl bilecek ki ?”

