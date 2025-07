Tahsin Abim, Tayip Beyin omzuna elini atabilir mi? (Golon ce vraci olsalar bile atamaz!)

Ersin Tatar seni kovduğu için intikam alıyorsun…

Sen kendini çok mu komik sanıyorsun?

Hiçbir şey bilmiyorsun!

Hainsin!

Rumcusun!

-*-*-

Bunlar benim için söylenenlerden bazıları!

-*-*-

Allah’a çok şükür!

Son dönemlerde çok sağlıklı hissediyorum!

Sağ dizde, sağ ayakta hafif ağrılar vardı, iki ayak başparmak tırnağında da ciddi deformasyon falan söz konusuydu, kontrol altına aldık!

-*-*-

Üç buçuk seneden dün sabaha tam 44 kilo vermişim!

Kontrollü bir diyet, bisiklet, yürüyüş!

-*-*-

Kendimi çok iyi hissediyorum!

Her insan gibi çok özel, belki de çok ciddi sıkıntılarım da olabilir ama keyifli bir iş yapıyorum; her sabah televizyon programında eğleniyorum; her gün dilediğimi de yazıyorum ve karşılığında para kazanıyorum!

Maaşım yetmiyor, başka işler de yapmaya çalışıyorum ama yine de sıkıntı yok!

Allah’a da sağlığıma da şükür!

-*-*-

Amacım Ersin Tatar’dan intikam almak falan değil!

Hain da değilim!

Askerliğimi parayla satın alıp da milliyetçilik de yapan bir yalancı hiç değilim!

-*-*-

Komik olduğum iddiasında hiç olmadım!

Rumcu da değilim ama bir miktar Kıbrıslı Rum olduğum gerçektir!

En azından baba tarafından iki büyük nenemin de Rum olduklarını biliyorum!

-*-*-

DNA testi yaptırmadım, yaptırsam “yüzde 80 Türk” de çıkabilirim; “yüzde 80 Mısırlı” da!

Kimin umurunda!

Kimseye karışmam, kimse de bana karışamaz, karışmasın!

-*-*-

Şimdi gelelim Ersin Tatar’a!

Gerçekten acıyorum!

Keşke hep maliye bakanı kalsaydı!

Hatta keşke başbakan olarak görevini sürdürseydi!

-*-*-

Çünkü şu anda yaptığı görevi, yüzüne gözüne bulaştırdı!

-*-*-

Hiç bir şey yaptığı yok; tek hedefi var yeniden seçilip, makam maskaralığını sürdürmek!

-*-*-

Seçildiği günden beri, lideri olması gereken toplumla en küçük bir bağı kalmadı!

-*-*-

Sırf seçim maksatlı, bir yığın skandalın ortasında kaldı; gülünç duruma düştü ya da düşürüldü!

-*-*-

Uzatmaya gerek yok!

Son fotoğrafa bakın!

-*-*-

Türkiye Dışişleri Bakanı, elini Tatar’ın omzuna atmış!

-*-*-

Tatar, bu fotoğrafı, “bakın beni anavatanımızda ne kadar çok seviyorlar” mesajı vermek ve seçmenlere propaganda maksadıyla yaptı ama inanılmaz ciddi seviyede çok inandığını ve sonsuza dek yaşatacağını söylediği devleti küçük düşürdü!

-*-*-

Elbette Hakan Fidan elini Tatar’ın omzuna koyabilir!

Ama bunu iki dost olarak, kameralar önünde değil, özel buluşmalarında yapabilir!

-*-*-

Bir ülkenin dışişleri bakanı, hatta cumhurbaşkanı bile olsa; hiç kimse; elini başka bir ülkenin cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının omzuna koyamaz!

-*-*-

Şu soruyu sorayım; Tahsin Ertuğruloğlu, Tayyip Erdoğan ile “golon ce vraci” dahi olsa; elini omzuna koyabilir mi?

Vallahi billahi Silivri!

-*-*-

Bu arada araya Rumca bir deyim de ekledik; “golon ce vraci”…

Nasıl yazılır bilemem ama böyle söylendiğini bir büyüğüme sorarak öğrendim!

“Don ve göt olmak” demektir!

Yani yapışık kardeş!

Bir birine çok yakın iki insan anlamında!

-*-*-

Tahsin Ertuğruloğlu, Tayyip Erdoğan’ın değil omzuna elini koymak, beş adım yanına yaklaşsa, önce kolunu koparırlar, sonra Silivri’ye kapatırlar!

-*-*-

Tatar, seçim maksatlı fotoğraf paylaşımı yaptı…

Bir çuval inciri berbat etti!

-*-*-

Haaa birinin umurunda mı?

Değil!

Birinin umurunda olsa, Tatar zaten o göreve asla gelemezdi!

-*-*-

Bu fotoğrafı, sırf tarihe yazılsın diye kullanıyorum!

KKTC’nin sonsuza dek yaşayacağını, bu uğruda canını vereceğini, bu devletin eşit ve egemen bir devlet olduğunu iddia eden bir cumhurbaşkanının omzuna, başka bir devletin bakanı “pat” atamaz!

Bu aşağılamadır!

Bir bir daha ikidir!

-*-*-

İki eşit devlet arasındaki diplomatik ilişkiler, ciddiyet isteyen bir şeydir…

Bu fotoğraf, Türkiye ile KKTC ilişkilerinin “eşit” ilişkiler olmadığını; “ana – yavru” veya “usta – çırak” ilişkisi olduğunu kanıtlayan bir fotoğraftır!

-*-*-

Diplomatik skandaldır…

-*-*-

Ama her iki ülkenin istediği “görüntü” budur!

Tatar memnun!

Fidan menün!

Dünya umurlarında değil ki!

-*-*-

Tekrar ediyorum ve soruyorum; Tayyip Bey 20 Temmuz’da Ada’ya gelecek…

Sıkarsa, Tahsin abi, elini omzuna atıp, fotoğraf çektirsin!

C’mon Ers!

C’mon Taysın!

Gösterin egemen eşitliğinizi da görelim!

KKTC, gerçekten eşit ve egemen bir devletse, mütekabiliyet gereği, Tahsin Abimin, kesinlikle Tayyip Beye, Silivri ve bir kolu pahasına da olsa “pat atması” kaçınılmazdır!

-*-*-

Tam “pat atarken”, fonda da çok sevdiğimiz o meşhur şarkımız çalar; Serdar Denktaş söylüyor; “Gel be bura öpecem seni!”…

-*-*-

Devlet olmak, “devlet oldum”la olmuyor!

Pat atacaksın görelim!