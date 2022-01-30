Sandık kavgası bitti. Seçmenlerin yarısına yakını sandıkların bulunduğu yerlere uğramadı bile. Geriye kalanların oylarıyla, seçilenler seçildi, Meclisimiz yenilendi (!). Şimdi sıra yorumlama yarışında.

“Ohh beee, bitti, kurtulduk” diyenler var, “Offf… Asıl şimdi başladı.” diyenler var…

“İyi ki bitti…” diyenler var,”Eyvaaahhh:” diyenler var…

Adaylar arasında mutlular var, mutsuzlar var…

Seçmenlerde, sandıklardan çıkan sonuca üzülenler var, sevinenler var…

Haaa…. Bir de, neler olup bittiğimden umurunda bile olmayanlar var tabii…

“Ben geçim derdinde onlar koltuk derdimde…”d,iyenleri de unutmamalı…

Ama sonuçta, Seçim yapıldı ve bitti.

Asıl soru şu: Bitti mi ?

***

Sandıktan çıkan sonuca göre yepyeni planlar, stratejiler çlzilirken ‘Bitmeyen Sıkıntılar’ da kapının önünde sırıtıp duruyorlar:

Virüs belası, azimli ve kararlı bir şekilde, durmaksızın kılık değiştirerek çevremizde sırıtarak dolanıyor…

İşyerleri, çarşı, sancılar içinde kıvranmakta…

İşsizler ordusu, gün geçtikçe büyümekte…

Hastaneler ve çalışanları acıklı durumda…

Okullar, öğrenciler, öğretmenler mi ? Bu güne kadar ne yaptıklarını, yarın ne yapacaklarını bile bilemiyorlar…

Pahalılık, her gün değişen fiyatlar, bütçede hesap kitap tutulmasını ortadan kaldırmış durumda…

Elektrik yok, her gün herkes “Bugün saat kaçta, ne kadar süreyle kesilecek derdi içinde…

Gaz bir var bir yok, akaryakıt ha keza…

v.s. v.s. v.s….

Kaos’un farkında olanlar var, hiç farkında değilmiş gibi davrananlar var…

Bitti mi ? Yoksa yenilenmiş Meclisimizle yeni sürprizlerle dolu yeni bir dönem mi başladı ?

Sokak Ağzı

“Endişelenmeye, paniğe kapılmaya hiç gerek yok ey halkım. Meclisimizin koltukları artık doldu. Teker teker, tüm sorunların çözümü kapının önünde.”

***

“Seçimimizi de yaptık. Sıra geldi Tatar’ın külliyesine.Bir de o yapılsın memleket güllük gülistanlık olacak.”

***

“Ma ezeli düşman Urumdan elektrik yardımı istediniz ? Vay hainler vay.”

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“Büyüklerimiz büyük bir savaşın eşiğinde. Bir kıvılcımla dünya sarsılacak. Üçüncü Dünya Savaşı’nın eşiğinde gibiyiz. Çıksa da tüm dertlermizden kurtulsak mı dersiniz ?”

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“Elektrik yok, gaz yok ama çok soğuk var. Kar bile var. Tabiat Ana da böyle mi cezalandırıyor acaba ?”

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“Aha benzin gene zamlandı. Bu gidişle daha da zamlanacak. Eskiden olduğu gibi velesbidlere dönelim acaba ?”

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Sigaraya zam, içkiye zam. Devlet sağlığımızı düşünüyor. Gene şikayet ?”

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“BM karar vermis Yeşil Hatta çit olacakmış. Çitten sonra da gül ve karanfil ekerler herhalde.”

Anlayana

“Eğer bir yalanı yeterince uzun, yeterince gürültülü ve yeterince sık söylerseniz, insanlar inanır. İnsanları, bir yalana inandırmanın sırrı, yalanı süreki tekrar etmektir. Sadece tekrar, tekrar ve tekrar söyleyin. (Adolf Hitler)