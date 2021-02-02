‘BİR TEK VAKA’ İÇİN KARANTİNA

Sadece bir kişi için 2 milyon insan karantinaya alınıyor.

Neden?

Çünkü virüs tehlikeli… Bir, iki, beş, yirmi beş derken, rakamlar büyüyor.

Pozitif vaka sayısı arttıkça semptomlu hasta sayısı da yükseliyor.

Semptomlu pozitifliler çoğaldıkça, tedavi gerektirenler de artıyor.

Tedavidekilerin sayısı yükseldikçe, yoğun bakıma yatanlar da çoğalıyor.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin çoğaldıkça ağırlaşanlar, solunum desteğine ihtiyaç duyanlar da fazlalaşıyor.

Ve insanlar ölüyor!

Bir, üç, beş, yüz beş derken…

Sonrası kestirilemiyor.

‘Salgın’ işte böyle seyrediyor.

‘Bir tek vaka’yla başlıyor her şey…

İşte bu yüzden Avsutralya’da 2 milyon insanın yaşadığı bir bölge, ‘bir tek vaka’ yüzünden karantinaya alındı.

Çünkü doğrusu bu…

Corona’yla mücadelede ‘sıfır tolerans’ uygulanıyor. Ve uzun süreli kapanma kararları sayesinde koskoca ülke şimdi çok iyi duruma geldi.

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Bizde ise bütün rakamlar, veriler, istatistikler şimdilerde bir ‘dalga’nın geldiğini söylüyor.

Mart 2020’den bu yana bütün ‘pik nokta’lara Ocak 2021’de ulaştık.

Toplam vaka sayısında da…

Günlük vaka sayısında da…

Hastanede yatan hasta sayısında da…

Temaslı sayısında da…

Yoğun bakımdaki hasta sayısında da…

Hepsinde 11 ayın ‘en üst nokta’sını gördük.

İşin daha fena tarafı, pandemi amaçlı ayrılmış yatak kapasitesinin süratle dolmakta olması.

Bunun olası en önemli sebepleri ‘hasatlığın daha etkili seyretmesi’ ve ‘yatış süresinin uzamaya başlaması’ olarak sıralanıyor. ‘Cephe’deki hekimler ve sağlık çalışanları bunu söylüyor. Nedeni kış mıdır, mutasyon mudur, başka bir şey midir, bilmiyoruz ama bilinen şu ki yatak sayısı önümüzdeki kısa sürede yetersiz kalacak. Bu yüzden bir ‘B Planı’ gerekli. Hem de acilen…

Özel hastaneler, klinikler, özelde çalışan hekim ve hemşireler ‘hazır güç’ olarak bekletilmelidir.

‘Seferi sağlık ekipleri’ için hazırlık yapılırken, bir yandan da ivmesi yukarıya doğru seyreden vaka sayısını terse çevirmek gerekiyor.

Aklın ve de bilimin emrettiği şekilde hareket edilmezse eğer, bu toplum hiç yaşamadığı bir felaketi görebilir.

Bütün göstergeler ‘kritik eşik’te olduğumuzu söylüyor.

Avustralya örneği bu yüzden çok önemli…

‘Bir vaka’ ile başlıyor her şey…

Ve bizde ‘çok vaka’ var.

Bildiklerimiz ayrı…