Bir kuyuya bakar gibi

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Kıbrıs'ı ziyaret ettiği anlarda, Ersin Tatar, yine Anadolu’yu geziyor, tören adımlarla Kahramanmaraş’ın kurtuluşunu kutluyordu.

Demokrasiye müdahale sonucu üzerine giydirilen “Kıbrıslı Türk lider” gömleği eğreti duruyordu.

Ne pelerin yeterdi örtmeye, ne de ceket!

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Unutulmasın!

Bir dönem, bu toplumu temsil eden liderler, Avrupa’nın en üst düzey isimleri ile görüşüyor, resmi temaslar yapıyor, Avrupa Parlamentosu'na hitap ediyor, Kıbrıslı Türklerin uluslararası topluma katılması için müzakere masasında formül üretiyordu.

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Tatar'ın Kahramanmaraş'ta Sütçü İmam'dan "Fahri Doktora" aldığı saatlerde, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis, Almanya Cumhurbaşkanı ile şarap içiyordu.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin "Türkiye ile Avrupa Birliği arasında daha sıkı bir ilişkiyi desteklemesi” gündeme geliyordu üstelik…

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Son dönemde yaşadığımız pek çok sorunun kaynağı uluslararası denetimden, standartlardan ve medeniyetten yoksun olmamızdır.

Dünyadan kopmamızdır!

Sahte diplomadan uyduruk yurttaşlıklara, kontrolsüz nüfustan mülksüzleşmeye, Türk Lirası’nın değer kaybından demokrasi yitimine kadar tüm sorunların ana kaynağını “çözümsüzlük” oluşturuyor.

Tepeden tırnağa bir sahtelikle sınanıyoruz.

Siyasette…

İlişkilerde…

Söylemlerde…

Diplomalarda…

Kimliklerde…

Tapularda…

Devlette…

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Berlin duvarının yıkılmasının üzerinden 35 yıl geçti.

Avrupa’nın bölünmüş son başşehri Lefkoşa kaldı.

Almanya Cumhurbaşkanı barikatı gezdi, variller ve tel örgülerden kuzeye baktı.

Kıbrıslı Türklerin duyguları, gelecek belirsizliği, yalnızlığı yansıdı bu görüntüye…

Adanın kuzeyinde sürdürülen “ilhak” siyaseti bir kez daha seyirdi.

"Başkan Steinmeier'e Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi için çalışma kararlılığım konusunda güvence verdim. Benim vizyonum, Lefkoşa'nın yakın zamanda Avrupa'nın son bölünmüş başkenti olmaktan çıkması ve tüm Kıbrıslıların AB üyesi bir devlet olan yeniden birleşmiş bir Kıbrıs'ta refaha kavuşmasıdır" diyordu Nikos!

Bu böbürlenmenin sebebi kuzeydeki iktidarsızlık, iradesizlik ve basiretsizliktir.

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Steinmeier, Almanya Dışişleri Bakanı olduğu dönemde, Berlin'de görüşmüştü, dönemin Kıbrıslı Türk lideri Talat'la...

Kıbrıslı Türklerin barış iradesinden söz etmişti.

"Karşılıklı kabul edilebilir, ayrılıkçı tezlerden uzak, sürdürülebilir bir çözüm" mesajı vermişti o dönem...

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"Sürdürülebilir."

Bu kavramı düşünelim sabah, akşam...

Yaşadığımız düzen ya da önerdikleri siyasetle mümkün mü?

Şimdi bir kuyuya bakar gibi bakıyoruz geleceğe…