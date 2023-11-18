Bir BM askerinin gözünden Kıbrıs...

1964-65 yıllarında Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nde (UNFICYP) Danimarka Kontenjanı’nda görev yapmış olan Benny Rasmussen’in fotoğraf kolleksiyonunu, Rita Severis’e ait CVAR (Kıbrıs Görsel Sanatlar Müzesi) dijital formatta yayımladı...

Benny Rasmussen ismini pek çok Kıbrıslı biliyor çünkü 1964-65 yıllarında Kıbrıs’ta BM Barış Gücü Danimarka Kontenjanı’nda görev yaparken çekmiş olduğu bazı fotoğraflar, pek çok sosyal medya sayfasında yayımlanmıştı...

BENNY RASMUSSEN KOLLEKSİYONU...

CVAR’ın internet sayfasında Benny Rasmussen kolleksiyonu hakkında şöyle deniliyor:

“Benny Rasmussen kolleksiyonunda 700 civarınsa siyah-beyaz ve renkli fotoğraf mevcuttur, bu fotoğrafları Benny Rasmussen askeri görevdeyken çekmiş, manzaralar, o günlerde Kıbrıs’taki hayattan enstantaneler ve Danimarka Kontenjanı’nın Barış Gücü misyonundan görüntüleri içermektedir...

Benny Rasmussen, 4 Mayıs 1944 tarihinde Danimarka’nın Nybolle köyünde dünyaya gelmişti. Mayıs 1963’te askerliğini yapmaya başlamış ve Mayıs 1964’te Birleşmiş Milletler Danimarka Kontenjanı’na (UNFICYP – DanCon) bağlı bir Brış Gücü askeri olarak görev yapmak üzere Kıbrıs’a gönderilmişti. Benny Rasmussen 10 ay boyunca Kıbrıs’ta görev yapacak ve Mart 1965’te Danimarka’ya geri dönecekti.

Çevrimiçi kolleksiyonda görülen imajlar, orijinal negatiflerden ve basılı fotoğraflardan çoğaltılmıştır.

2021 yılında Benny Rasmussen, fotoğraf kolleksiyonunun bir kısmını sergilenmesi ve incelenmesi maksadıyla CVAR’a bağışlamıştı. Fotoğrafların orijinallerinden dijital reprodüksiyonlarının telif hakkı CVAR’a aittir, CVAR ayrıca Benny Rasmussen’le telif haklarını paylaşmaktadır....

Adanın iki toplumu arasında askeri şiddetle bölünmüşlüğe karşın, bu fotoğraflarda gündelik hayatın masumiyeti görülebilmektedir. Gündelik hayattaki bu sıradan anların yanısıra, iki toplum arasındaki savaşın ortasına konan silah arkadaşlarının hayatlarından enstantaneler de vardır bu fotoğraflarda... Bu kolleksiyondaki fotoğraflar, Kıbrıs’ta 1964-65 yıllarındaki hayata daha önce hiç görülmemiş bir bakış getirmektedir...”

UNFICYP’TE GÖREV YAPANLAR...

UNFICYP’in Facebook sayfasından edindiğimiz bilgilere göre, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Barış Gücü UNFICYP’te Danimarka Kontenjanı’nda 1964 ile 1992 yılları arasında 22 binden fazla Danimarkalı görev yapmış ve bunlardan 25’i hayatlarını Kıbrıs’ta kaybetmiş bulunuyor...

Özellikle 1964’te Lurucina’da görev yaptığı esnada Lurucina’da çektiği fotoğraflarla dikkat çeken Benny Rasmussen’in kolleksiyonunun bir kısmını CVAR’ın şu internet adresinde görebilirsiniz:

https://cvar.severis.org/en/explore/collections-archives/photographs/?part_of_collection=Benny+Rasmussen+Dancon+Collection&filter-form=&page=2



Benny Rasmussen Kıbrıs'ta... 1964...



Benny Rasmussen'in Lurucina'dan çocukları çektiği fotoğrafın tarihi 1964...



Benny Rasmussen'in Lurucina'dan çektiği bir başka fotoğraf... Sene 1964



Lurucina'da sokak satıcıları ve bir BM askeri... Benny Rasmussen fotoğrafı 1964'te çekmiş...