Bir BM askerinin gözünden Kıbrıs...

1964-65 yıllarında Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nde (UNFICYP) Danimarka Kontenjanı’nda görev yapmış olan Sven Boye Poulsen’in Sarayönü’ndeki bir resmi geçitten çektiği ve rahmetlik Raşit Bedevi’nin pastanesini gösteren bir resmi, geçtiğimiz günlerde sayfalarımızda kullanmıştık.

Bu resimleri dikkatimize getiren Joe Bloogs, 2017 yılında Sven Boye Poulsen’le yazışmış ve Bay Sven kendisine bu resimleri yüksek çözünürlükte göndermiş. Sven Boye Poulsen ayrıca, Kıbrıs’ta geçirdiği 1964-65 yıllarına dair bir de web sayfası hazırlayarak, buraya o yıllarda çekmiş olduğu fotoğraflardan seçmeler koymuş...

Bu web sitesini görmek isteyen okurlarımız için link’ini de verelim:

http://www.stenboye.dk/dancon/#danconforside.html

Sven Boye Poulsen’in bu resimlerini dikkatimize getiren Joe Bloogs’a yürekten teşekkür ediyoruz ve BM Barış Gücü UNFICYP Danimarka Kontenjanı’nda 1964-65 yıllarında görev yapmış olan Bay Sven Boye Poulsen’in bu güzel fotoğraflarından bir kısmını sayfalarımızda paylaşıyoruz...

STEN BOYE POULSEN KOLLEKSİYONU...

Rita Severis’in sahibi olduğu CVAR/Severis Müzesi’nin web sayfasına göre ise Sten Boye Poulsen Kolleksiyonu’nda 400’den fazla siyah beyaz fotoğraf ve 150 tane de renkli slayt mevcut. CVAR/Severis Müzesi sayfasında şöyle deniliyor:

“Sten Boye Poulsen bu fotoğrafları biri Agfa, biri de Kodak olmak üzere iki kamerayla çekmişti Kıbrıs’ta. Bu fotoğraflar 14 Kasım 1964 ile 5 Mayıs 1965 tarihleri arasında çekilmişti, bu tarihlerde Sten Boye Poulsen, Kıbrıs’ta BM Barış Gücü Danimarka Kontenjanı’nda (UNFICYP-DanCon) konuşlanmıştı.

Sten Boye Poulsen'in çektiği 1964'te Girne girişindeki barikatı gösteren ender resimlerden biri...

Deniz Kitabevi önünden geçen resmi geçit törenine katılanlar...

1964'te Ledra Palas yolu... Foto Sten Boye Poulsen..

Kolleksiyonun ana konusu, Ledra Palace Oteli ve Lefkoşa surlariçinde Danimarkalı askerlerin gündelik yaşamı idi ancak Kıbrıs’ın Mağusa gibi diğer bölgelerine yapılan gezilerden enstantaneler de içermekteydi. Kolleksiyonda ayrıca 1993 yılında Sten Boye Poulsen’in yaptığı bir geziden ve 1964-65’te ziyaret etmiş olduğu yerleri tekrar ziyaretinden fotoğraflar da mevcuttur.

Sten Boye Poulsen, Danimarka’nın Odense kentinde 20 Mart 1944’te dünyaya geldi. 1969 ile 2009 yılları arasında öğretmen olarak çalıştı. Temmuz 1963’te Danimarka ordusuna katılmıştı ve BM Danimarka Kontenjanı’nın bir üyesi olarak 1964’te Kıbrıs’a gönderildi. Kıbrıs’a 14 Kasım 1964’te gelmişti ve 5 Mayıs 1965’e kadar Kıbrıs’ta kalacaktı...

2021 yılında Sten Boye Poulsen, kolleksiyonunun bir kısmını CVAR’a bağışladı, sergilenmek ve incelenmek üzere... Orijinal siyah beyaz fotoğrafların negatiflerinden ve renkli slaytlardan dijital resimler alındı. CVAR, dijital reprodüksiyonların telif hakkına sahiptir, Sten Boye Poulsen’le de telif haklarını paylaşmaktadır...”

Bu kolleksiyona da şu web sitesinden ulaşılabilir:

https://cvar.severis.org/en/explore/collections-archives/photographs/?part_of_collection=Sten+Boye+Poulsen+Dancon+Collection&filter-form=