Beş gencimize üç soru

Kıbrıs’ta çözüm olacağına inanıyor musun ? Gelecekle ilgili bir planın var mı ? Şimdiki Hükümet’ten memnun musun ?

E.K. (K) (Yaş: 22)

1) İnanmak istiyorum ama inanmıyorum. Rumlar başka şarkı söylüyor biz başka. Bir de Türkiye faktörü var tabii. Bu koşullarda bir çözüm olacağına inanmak aptallık gibi bir şey.

2) Hayallerim var ama plan yapamıyorum. Her gün bir şeyler değişiyor. Neye göre plan yapabilirim ki ? Kendi iç huzursuzluğumuz yetmezmiş gibi bir pandemi rezilliği var. Kaçıp tüm bu rezilliklerden kurtulacak bir yer de kalmadı dünyada.

3) Hükümet mi ? Hangi hükümet ? Bir birlerinin bile ne yaptıklarından habersiz beş-on kişi işte.

Z.Ş.S. (E) (Yaş: 21)

1) Hayır. İnanmam. O tarafta da keçi inadı var bizde de.

2) Gelecekle ilgili çok planım vardı. Covid yüzünden hepsi suya düştü. Ama itiraf etmeliyim. İlk fırsatta kaçacağım bu memleketten.

3) Ne yaptığını bilmeyen bir hükümetimiz var. İşin garibi, memlekette yarattıkları kaosun da farkında değiller. Herkes günü kurtarma peşinde.

A.G. (E) (Yaş:23)

1) Benim pek umudum yok ama bir sürpriz olabilir. Babam anlattıydı 1960’da çözümün tam umutların yitirildiği sırada geldiğini. Belki gene öyle bir şey olur da kurtuluruz bu belirsizlikten.

2) Tabii ki gelecekle ilgili planlarım var kafamda. Üniversiteye giderken ki planlarım hala geçerli. Ama önce bu Covid 19 sorununu atlatmamız lazım.

3) Hükümet çok kötü. Biraz umudu olanların da umutlarının uçup gitmesine neden oluyorlar her gün. Ama ipler onların elinde değil ki. Öyle olunca da şaşacak bir şey yok.

Ş.K. (K) (Yaş: 22)

1) Çözüm zayıf bir olasılık. Türkiye’nin adayı terk etmesini getirecek bir çözüm asla kabul edilmeyecek. En mantıklı çözüm iki bölgeli federasyon.

2) Var tabii. Yüksek Öğrenimimi tamamladım. Hukukçuyum. Mesleğimde başarılı olmak için tüm gücümle çalışacağım.

3) Hükümet mi ? Bu bizim hükümetimiz değil ki ! Her biri birer emir kulu. Böyle olunca da icraatlarından bir şey beklemek de hayalden öteye geçmez.

C.K.E. (K) (Yaş: 22)

1) Çözümden yana pek umudum yok. Bu şekilde daha kaç sene daha gider ? Onu da bilemem. Haaa işin ardında başka planlar mı var ? Onu hiç bilmem.

2) Bu ülkeden kaçmayı hiç düşünmemiştim ama son zamanlarda çokça düşünmeye başladım. Pandemi olmasa çoktan kaçmıştım herhalde.

3) Kimin hükümeti ? Benim mi ? Yoksa Türkiye’deki iktidarın mı ? Her iki seçimde de ülkede neler olup bittiğini her Kıbrıslı bilir. Başkalarının ağzına bakan bir yöneticiler kadromuz var işte.

Sonuç

Gençlerin çoğunluğunun görüşleri aşağı yukarı aynı. Peki…. Daha yaşlıların farklı mı ? Hiç sanmıyorum.

Maalesef, her şeyden umudunu yitirmiş bir ‘Kıbrıslı’ var artık. Umutsuzların sayısı da her geçen gün artmakta.

Sokak Ağzı

“Yetmezdi başımızdaki belalar bir da petrol-kadran kirlenmesi çıgdı karşımıza.”

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“Başbakanımız havadan izlemiş deniz kirlenmesini. Zaten herşeyi havadan izlerdi. Şaşırmadık.”

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“Anastasiadis da gaybeddi pusulayı galiba. 60 Anayasasına dönelim demiş. Önüne bak be adam. Geriye değil.”

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“Mağusa belediyesi çalışanları nihayet grev kararı almışlar. Çok ama çok sabırlı davrandılar doğrusu.”

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“Zevknan balık yerdik, ondan da gorkar olduk artık. Ne memleked be amma…

Anlayana

“Niceleri geldi, neler istediler. Sonunda dünyayı bırakıp gittiler. Sen hiç gitmeyecek gibisin değil mi ? O gidenler de hep senin gibiydiler.” (Ömer Hayyam)