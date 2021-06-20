Beş genç – Üç Soru

İnternet aracılığıyla, ikisi Türk ikisi Rum bir’i İngiliz beş gence basit üç soru sordum. “Pandemi ?... Politikacılarımız ?... Çözüm ?...”. Gelen yanıtların tümünün de ‘Sıkıntılar…Umutsuzluk’ içerdiğini görmek üzdü. Bilmem sizler ne düşüneceksiniz ?

Rum -E – Yaş 21

“Yeni bir dünya düzenine kendimizi alıştırmalıyız. İki yıl öncesine kadarki tüm alışkanlıklarımızı artık unutmalıyız.”

“Ne sizinkilerden ne de bizimkilerden umudum yok. Ülemden de umudum kalmadı.”

“Çözüm falan hikaye. Herkes şov peşinde. Ciddi birşey yok.”

Türk – E – Yaş 18

“Pandemi önesini özledim. Ama galiba geçmişte kaldı, bir daha da gelmez.”

“Hepsinin tek derdi koltuk. Her biri birer usta showman. halk umurlarında bile değil.”

“Çözüm mü ? Ne çözümü ? Hiç umudum yok. Kaçacağım.”

Rum – E- Yaş: 20

“Sadece ülkemiz değil tüm dünya bu sorunla savaşıyor. Nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyorum.”

“Onlar da çaresiz. Ne yapacaklarının şaşkınlığı içinde. Pandemi yetmezmiş gibi bir de politika tiyatro oyununda başroldedirler. Yerlerinde olmayı hiç istemem.”

“Ben Federasyona inanıyorum. En iyi çözüm şeklidir diye düşünüyorum. Annan Planı döneminde büyük bir fırsat kaçırdık.”

Türk – K – Yaş: 27

“Pandemi her şeyin üstüne tuz-biber ekti. Zaten herşeyi yüzümüzü gözümüze benzetmekteydik bir de bu çıkınca herşey darmadağın oldu. Allah yardımcımız olsun. İşimiz Allaha kaldı malesef.”

“Bunu yazarken çok üzülüyorum ama malesef politikacılarımızda da hayır yok. Artık hepsinin

açıklamalarını da bir fıkra dinler gibi dinliyorum”

“Bu kafayla çözüm umudum hiç yok. Ne Rum akıllandı ne de Türk. Bize de bu memleketten kaçıp

gitmek kaldı. Benden pes. İlk fırsatta kaçacağım”

İng. – E- Yaş: 26

“Kıbrıs’ta çok mutluydum. Tatil için gelmiş yerleşmeye karar vermiştim. Geldiğimin hemen ardından Covid meselesi çıktı. Huzurumuz kaçtı. Ama İngiltere’deki ailem de aynı durumda. Ne olacak bilmiyorum.”

“Politika dünyasında neler olup bittiğini izleyen biriyim. Politikacılar dünyanın her yerinde aynıdır. Kuzey’dekilerin, Güneydekilerden pek farklı olduğunu düşünmüyorum.”

“Bir çözüme evet dense mükemmel olur. Bu ada cennet gibi ama halkı pek farkında değil galiba.”

Sokak Ağzı

“Anavatan size Saray yapacak, şikayet. Anavatan size Hastane yapacak, gene şikayet. Şikayet yaşamınızın bir parçası oldu galiba.”

***

“İlahiyat dersimiz eksikti. Okullarımıza o da girince eksik tamamlanmış olacak mı ? Yoksa ardından da türban zorunluluğu bu getirilecek.”

***

“Çocuklarınızı gönderecek alternatif okullar aramaya başlamanızın zamanı geldi. Haberiniz olsun.”

***

“Din derlerinden sonra da mecburi türban dönemi mi başlayacak dersiniz ?”

***

“Ne Anayasa kaldı ne de Tüzükler. Tek yetkili belli. Patron ne derse o olur.”

***

“Başbakan açıkladı Bakanının haberi yok. Böylesini da göreceydig. E burası KKTC. Hiçbir şeye şaşırmayın.”

***

“Gözü kör olsun bu pandeminin. Hem memleketteki kumarhane ve kerhane turizminin patlamasını engelledi hem da Akdenizin Las Vegas’ının kurulmasını.”

Anlayana

“Ey kör! Bu yer, bu gök, bu yıldızlar, boştur boş! Bırak onu bunu da gönlünü hoş tut hoş! Şu durmadan kurulup dağılan evrende bir nefestir alacağın, o da boştur boş!” (Ömer Hayyam)