Osmanlı’nın fethinden önce de Kıbrıs’ta hayat vardı.

Tıpkı, Osmanlı adayı ve üzerinde yaşayan herkesi İngiliz’e sattıktan sonra olduğu gibi!

İngiltere, Kıbrıs’a karşılık her sene Osmanlı’ya 22 bin 936 kese altın ödeyecekti.

Ödedi, ödemedi bilmiyoruz.

Yine de gerçek şu ki, 22 bin kese altına satıldık.

O zamanın kıymetiyle iyi bile!

Şimdilerde “beş senelik bir koltuğa” satanlar var (!)

***

“Fetih”i anımsayanlar nedense “devri” görmezden gelirler.

1571’den Venedik’te alınan Kıbrıs’ın 307 sene sonra İngiliz’e verildiği ortak sırrımızdır (!)

II. Abdülhamit’in bir heykeli yoktur o yüzden!

“İflas” kapıya dayanınca ilk Kıbrıs satılmıştır çünkü…

***

“İflas!”

Çok da yabancı gelmez kimseye…

***

Tüm bunları fetih ruhuyla Erenköy’e 1571 fidan dikilince anımsadım.

Erenköy'e gitmek ve orada direnen Kıbrıslı öğrencilere değil Osmanlı'ya fidan dikmek haksızlık olmadı mı?

Hem de “Dünya Şiir Günü”nde!

Böyle bir günde en azından Süleyman Uluçamgil anımsanabilirdi.

***

“Ben aşık olduğumda

Ellerimi adımlarıma göre

Sallamayı unutmuştum” diye yazmıştı hani...

***

“Gel ama Akdeniz’i öpmeden gelme” derdi bir şiirinde…

O Akdeniz ki şimdi yeni pazarlıklar uğuruna masaya serdi hayatlarımızı…

O Akdeniz ki “petrol” şimdi “altın” yerine…

O Akdeniz ki “fetih” naraları atılır dört bir yanında…



***

“Benim de hamurum çamurum oraları

Bilirsin…”

O hamurun özünü kirlettiler güzel şair…

Mayasını bozdular…

Çamur kaldı geriye şimdi…

O çamur ki senin çamurun değil artık…

***

Erenköy Direnişi'ne katılmak için bir takım elbisesini ve kitaplarını satmıştı şair!

Bir takım elbiseyle bir toplumun iradesini satanları görseydi eğer kim bilir neler hissederdi.