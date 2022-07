Belli ki bilmen; “Cyprus  belongs to Cypriots” be gardaş!

Ersin Tatar’a sormak istiyorum; Türkiye Türklerin mi?

-*-*-

Türkiye’de Hürriyet diye bir gazete var...

Mutlaka biliyordur canım...

Bu gazetenin logosunun kenarında Türk Bayrağı var...

Ve bu bayrağın altında da “Türkiye Türklerindir” diye yazıyor...

-*-*-

Son derece ırkçı bir ifade...

Çünkü Türkiye’de Türk olmayanlar da yaşıyor...

-*-*-

“Kıbrıs Yunandır” demek de ırkçı bir slogan değil mi?

Veya “Kıbrıs Türktür Türk kalacak” sloganı?

-*-*-

Doğrusu, “Türkiye, Türkiyelilerindir” olabilirdi...

Tıpkı, “Kıbrıs Kıbrıslılarındır” meselesindeki gibi!

-*-*-

Ersin Tatar, belli ki sürekli işsizlikten, alakasız şeylerle uğraşmaktan çok yoruldu!

100 gündür Türkiye’ye de sokulmuyor!

Sebebi de açıklanmadı!

Acaba 82’inci şey mi?

Haliyle çok gergin ve gerginleştikçe, ağzından çıkanların yüzde 90’dan fazlası “garip”leşiyor...

-*-*-

Haaaa, demek istediği “Kıbrıslı yoktur” gibi bir saçmalıkla alakalıysa; kendini “Kıbrıslı” hissetmiyor ve daha çok “İngiliz” ya da başka bir şey olarak görüyorsa, “why d’ont you go to your own country brov?”

Please go!

Çünkü, belli ki bilmen ama, “Cyprus belongs to Cypriots” be gardaş!

Sorry ha ki dedim sana bunu!

You know bizim ondaaa, Londra’da var bir guyu...

Toroslar no, no...

Picadilly Circus, you know büyük tablellalar, no Toroslar!

Hem onda hiç elektrik da cut off olmaz be gardaş!

Yüzde 30’luk hainler!

Şirkete para ödenmedi.

Yakıt gecikti.

Gecikme için de aynı şirkete ceza kesildi.

-*-*-

İhaleye gecikildi.

Akabinde doğrudan alıma gidildi.

2 birim fiyata alınması gereken akaryakıt, 3 birim fiyata alındı.

-*-*-

Sonuç mu?

Yetersiz akaryakıt ve elektrik kesintileri...

Esnaf, vatandaş ama hepsinden önemlisi sağlık sıkıntısı olanlar perişan.

-*-*-

Peki, hükümet ne yapıyor?

Hiç bir şey yapmıyor!

Çünkü hiç bir şey yapamıyor!

İlgili bakan kayıp!

Başbakan, her gün farklı bir açıklama yapıyor.

Ve yakıtı getirmeyen şirketi suçlu ilan ediyor!

Ve inanmamızı bekliyor!

-*-*-

Konuyu en iyi bilenlerden biri, eski Kıb – Tek Yönetim Kurulu üyelerinden Yusuf Avcıoğlu aylardır uyarıyordu...

Sadece benim televizyon programımda iki kez uyardı, “ihaleye çıkılması lazım, gecikiliyor” dedi.

-*-*-

Sideral Denizcilik’in suçlanmasının “komik” bile olmadığı ortada...

Çünkü sözleşmesi bitmişti ve hükümet bunu biliyordu.

En azından Maliye Bakanı bilmek zorundaydı.

Mayıs’ta bitecek olan sözleşme için üç ay öncesinden başka ihale olması zorunluluktu.

-*-*-

Ne mi yapılması lazım?

Hükümet gerçekleri kabul edip, toplumdan özür dileyecek, Maliye Bakanı ya istifa edecek, ya görevden alınacak...

Çünkü, her gün karanlık – elektrik rezaletini onların yüzünden yaşıyoruz!

-*-*-

Bir de soru sormak istiyorum; “Reisimiz Erdoğan geldiğinde, kullanacağımız elektriğin en az yüzde 30’u Rum elektriği olursa, Tatar, Üstel ve Atun yüzde 30 hain mi olacak?”

Eşit ve egemen ciddiyet!

Size külliye yapacağız!

Eyyy Anastasiadis, gel KKTC’de görüşelim!

Akaryakıt için artık ihaleye gerek yok, TIPC’ten doğrudan alacaksınız!

-*-*-

Anastasiadis gelecekti Sayın Erdoğan ama karanlık korkusundan vazgeçti!

-*-*-

Ne lan bu?

Atatürk Öğretmen Akademisi’ymiş!

Kapatılmalı!

Öyle buyuruyorlar!

-*-*-

Belediyeleriniz çok fazla!

Öyle diyorlar!

Azaltın, azaltın!

-*-*-

Kıb – Tek’e ne gerek var canım, özelleştirin!

Batırın, satın!

-*-*-

Limanlarınızı da aynen!

Bizim mafyaya pardon, bizim iş insanlarımıza devredin!

Casinolar zaten hep bizim!

Sahi kumar günah mıydı?

KKTC’de değil, ama TC’de günah!

-*-*-

Dışişleri Bakanı Tahsin abimiz, Maliye Bakanı da Sunat oğlumuz olmalı!

Faiz denen kişiyi UBP genel başkanı olarak görmek istemiyoruz!

Başbakanı biz belirleriz canım!

Helal Türk kanı emmişlerden!

-*-*-

Ersin Tatar bir süre daha Türkiye’ye gelmesin!

-*-*-

Ve bu arada elektrik yok!

Akaryakıt her açıdan kokuyor!

Yolsuzluk iddiaları diz boyu anlayacağınız!

-*-*-

Turizm kıpırdanır gibiydi, bayram hareketliliği bekleniyor ama ya bayramda da elektrikler kesilirse!

Yoksa beş yıldızlıların kendi jeneratörleri mi var?

-*-*-

Hastalar tehlikede!

İlaç kalmadı memlekette!

Ha bir de Covid vakaları artışta...

-*-*-

Enflasyon 30 yılın zirvesinde!

Pahalılık aç bırakacak seviyede!

-*-*-

Ülkede “Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği olan neredeyse herkes”, çalışıyor Güney’de!

-*-*-

Gençlerin aklı göçte...

Esnaf iflasta...

Tüccar beklemede...

Sanayici tetikte...

-*-*-

Bayram mı?

Neyime!

-*-*-

20 Temmuz mu?

Oooooo, külliye, külliye!

-*-*-

KKTC mi?

Eşit ve egemen!

-*-*-

Siz ciddi misiniz?

Bence işiniz hikaye!