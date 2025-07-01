Be Fikri o taraf turist gaynıyor, meclis tatilde, Türkiye’de şeriat sesleri, TDP örnek olmalı!

Larnaka’ya gittim…

Havaalanı’na!

-*-*-

Memleketinde doğru dürüst iş kalmayan oğlum, taaaa Uzak Doğu’dan geldi…

Aktarmalı uçakla 16 – 17 saat yolculuk…

-*-*-

Olduğu yerde çok mutlu!

“Kıbrıs güzel baba, güneş çok güzel, hava sıcak ama şahane!” dedi; Metehan’dan geçmek için kuyruğa girdik!

-*-*-

Neden kuyruk?

Neden bu sorun aşılamıyor?

-*-*-

Geçen gün de yazmıştık; bölünmüş Ada’nın her ki tarafını da ırkçı faşistler yönetiyor da ondan!

-*-*-

Geçişlerden nefret eden, iki toplumun yakın olmasını istemeyen, hep bir birine üstünlük sağlama heveslisi ve tamamı ya hırsız ya koltuk müptelası faşistler!

-*-*-

Güney bir yere kadar!

En azından, hasbası çıksın, Kıbrıs Cumhuriyeti’ni yönetenler kendini Yunan sayan “yerli faşist”ler de Kuzey tarafta “yerli faşistler, yerli işbirlikçiler, yerli rüşvetçiler, yerli gronkçular” tamamen Türk faşist ve benzerlerine teslim!

-*-*-

Kapılarda, geçiş noktalarında güneşin altında bekleyenler mi?

Kimin umurunda!

-*-*-

Neyse!

Hazır Güney’e gitmişken, Larnaka’yı ve havaalanını gezmişken, biraz da gözlemlerden bahsedelim…

-*-*-

Pek kalmadı artık yazdığımızı anlayan ama yine de “Gıbrız ağzıynan” yazacak olursak, “Be Fikri, o taraf turist gaynıyor!”…

-*-*-

Havaalanına beş – altı saat içerisinde, neredeyse Dünya’nın dört bir yanından uçaklar geliyor!

-*-*-

Hani geçen gün KKTC’ye de bir otobüsü ancak dolduracak kadar Alman gelmişti ya; onların bin , 10 bin katı!

-*-*-

Ne ilginçtir, son yıllarda ülkemize ilk defa Almanya’dan turist geliyor ya; Halkın Sesi, bir otobüs Alman turist için, “manşet” hazırlamıştı!

-*-*-

Havaalanı’nda 13.30 – 17.30 arası, Larnaka’ya inecek uçakları gösteren tabelayı “luk et di tabella” diyerek, Fatih Terim ve Fikri kardeşimin anlayabileceği şekilde sayfaya koymak istedim…

-*-*-

Viyana, Londra, Bristol, Hayfa, Tel Aviv, Münih, Bükreş, Londra, Tiblis, Atina, yine Tel Aviv, yine Hayfa, Frankfurt, bir daha Viyana, Rodos, üç adet Tel Aviv ve bir adet Londra daha, Belgrad, Dubai, Hamburg, Atine ve yine Hayfa…

-*-*-

Haaa bunların örneğin Dubai’den gelenleri, Dubai’ye de ya Uzak Doğu’dan ya Avustralya’dan gelen uçaklar…

Larnaka’ya yolcu bırakıp, oradan da mesela Malta’ya gidiyorlar…

-*-*-

Bu arada, defalarca yaptığım bazı kıyaslar var, yine yapacağım; trafik evet bazı noktalarda sıkışık ama düzenli!

-*-*-

Toplu taşımacılık Güney’de mükemmel…

Sokaklar temiz…

Yollar bakımlı…

Larnaka sahili hani biz de Trikomo’ya çakmasını yaptık ya; aynı ismi bile koyduk falan; be Fikri kardeş, gel bir bak, gerçekten turist gaynıyor!

-*-*-

Hem de gerçek turist!

Bikinisiyle mayosuyla sahilde yürüyenler, güneşlenenler, açıkta bekleyen onlarca gemi; her beş dakikada inen bir uçak…

-*-*-

Fikri kardeş; turistlerin genellikle konakladıkları yerlere de turistik tesis deniyor; “hapishane” değil bu arada belirtelim!

Güney’de henüz “hırsızlık turizmi”, “tabanca turizmi”, “ayağa sıkma turizmi” ve evet çok üzgünüm ama “sahilde ya da kordon boylarında çekirdek çıtlatma turizmi” gelişmemiş!

-*-*-

Ve geçiyoruz!

Kuzey’deyiz!

Eklemeden geçmeyelim; dünyaca ünlü bir markadan, bir adet menü; dört adet de en büyüğünden sadece hamburger için toplamda 800 TL gibi bir para ödedikten sonra; Kuzey’deyiz!

-*-*-

Geçtiğiniz anda önce dört minare ve külliye var karşınızda!

“Kıbrıs” diye bir şey yok!

O dört minare, Kıbrıs ve Kıbrıslı kültürünün asimilasyonunun sembolü!

-*-*-

Beni tanıyan, bilen bilir; kimsenin dini inancına saygısızlık etmem ama empoze, emperyalizm, baskı, ezme maksatlı inşaat, asimilasyon hedefi dorukta!

-*-*-

Sonrası artık hiç Kıbrıslı olmayan bir “Kuzey Kıbrıs!”…

Kahroluyor insan!

-*-*-

Birden aklıma, “neden biz hiçbir zaman Baf’ta, Limasol’da, Larnaka’da, hatta Lefkoşa’da bırakıp da geldiğimiz evlerimiz, köylerimizi, camilerimizi falan geri istemedik?

-*-*-

Çünkü biz hiçbir zaman akılla, fikirle, planla, projeyle, çalışarak bu toplumu yönetmedik!

Aklımızı da, fikrimizi de, planımızı da, projemizi de yapanlar bize haliyle “tembel – asalak” dediler; 1974’ten sonra ganimetle zengin olduğumuzu sandık; şu anda tamamen bittik!

-*-*-

Ancaaaak, sanmayın ki bu durum 1974 sonrasının sistemi için ilelebet devam edecek!

Mümkün değil!

Yani mesela siz egemen ve eşit bir devlet kurdunuz; tamam, Kıbrıs Cumhuriyeti de “ok” dedi; Kıbrıslı Rumlara ait mülkleri ne yapacaksınız?

-*-*-

Dün yazdık!

Filistinlilere, İsraillilerin yaptığını mı yapacaksınız?

O evler, “o topraklar bize 1571’de Lala Mustafa Paşa’nın, Sokullu MehmetPaşa’nın ve Sultan II.Selim’in vaadidir” mi diyeceksiniz?

-*-*-

Maraş için demiştiniz!

Gördünüz ananızın örekesini sanırım!

-*-*-

Kısacası, diyorum ki; masadan kaçmayın, oturun, Kıbrıs’ta tek kazanım, tek çıkar yol, federal çözümdür!

Değilse, sanmayın ki sadece Kıbrıs Türk toplumu yok olacak ve buraları size kalacak!

Yok öyle bir Dünya!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Çözüm adına en başta Ersin Tatar ve mevcut hükümetin gitmesi kaçınılmazdır…

Yeter artık bu kadar rezalet!

Lütfen yeter!

-*-*-

Derken eve geldim…

Gönyeli - Larnaka – Girne – Gönyeli…

Leman Dergisi bir karikatür yayınlamış…

Dergi yöneticileri ve çizerleri, “"Burada karikatürün çizeri İsrail tarafından öldürülen bir Müslümanı konu ederek mazlum Müslüman halkın haklılığını çizmek istemiş olup dini değerleri aşağılama amacı asla bulunmamaktadır. Bize sürülen lekeyi kabul etmiyoruz zira Peygamber efendimizin tasviri yoktur. Karikatürü böyle yorumlamak için çok kötü niyetli olmak lazım” açıklamasını yaptı…

-*-*-

Ama hayır!

Şeriat istiyoruz diyen yüzlerce, hatta binlerce insanın, derginin önünü doldurması, tekbir ve şeriat sesleri, yol ortasında toplu namaz…

-*-*-

Bir şiir yazmak geldi içimden…

-*-*-

Görüntü Afganistan,

Ersin aman aman!

Ünal abi yanan!

Ve de tabii ki uh Anavatan!

Korkman yoksa korkan?

-*-*-

Bir gün da böyle geçti!

Oysa, TDP’yi, Zeki’yi, Harmancı’yı kutlayacaktık!

Aldığınız karar örnek olsun; tüm ilerici grupları, partileri, vatandaşları bu karara sahip çıkmaya davet edecektik!

-*-*-

Meclis’te Ünal abiye karşı resmen darbe yapıldığını yorumlayacaktık!

Üç ay tatil ne iş?

Soracaktık!

Gerçekten, böyle bir zamanda meclisin tüzüktü, büzüktü tatile girmesi doğru değil falan diyecektik!

-*-*-

Cevizci çuvalından Londra’da harcanan paraların yanında, Teknofest maskaralığı için bütün masrafın bize ödettirildiğini anlatacaktık!

Sonraya kaldı!

Larnaka Havaalanı’nda dün 13.30 – 17.30 arası, Larnaka’ya inecek uçakları gösteren ışıklı tabela…