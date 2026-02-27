Başarabilecekler mi

Ekim ayında açık farkla KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman daha seçildiği ilk günlerde “karşılıklı geçişleri kolaylaştıracak yeni geçiş noktaları açılmasını bile beceremeyen liderlerin bu amaçla 5’li konferans toplanmasını istemelerinin doğru bulmadığını” söylemişti.

Hristodulidis ise ısrarla 5’li zirvenin hemen toplanmasını ve müzakerelerin Crans Montana’da kaldığı yerden başlamasını istediğini her fırsatta dile getiriyor.

Erhürman’ın açıkladığı 4 maddelik sonuç alıcı müzakere metodolojisi hem Holguin, hem de Guterres tarafından olumlu bulunduğu anlaşılınca Hristodulidis küplere bindi.

Ardından Rum basın yayın organları Holguin’i yerden yere vurmaya başladı.

Alithia gazetesine göre, Holguin Cumhurbaşkanı Erhürman’a ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e “değişmeleri, pozisyonlarını ve taktiklerini değiştirmeleri, çözüm için samimi niyette olduklarına ikna etmeleri ve bunu, örneğin barikatları açarak sahada fiilen göstermeleri” için birkaç ay verdi.

Haftalık Simerini ise Holguin’i “Türklerin Truva atı” olarak niteledi. BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi’ni “Kıbrıs sorununda ilerleme olmamasını haklı göstermek ve yeni bir beşli konferans çağırmamak için Ankara’nın tezlerini benimsemekle” suçladı.

Bu gelişmelerin ardından iki lider geçtiğimiz Salı günü baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Her iki lider de “açık ve samimi bir görüşme” olarak niteledi. Ancak ne yeni bir kapı açılması, ne de başka bir GAÖ konusunda somut sonuç alamadılar.

Sadece müzakerecilerin baş başa görüşmede konuşulan konular üzerinde çalışacakları ve önümüzdeki ay yeni bir liderler görüşmesi tarihi belirleyecekleri konusunda uzlaştılar.

Elbette bu sonuç da önemlidir. Hele 2017’den bu yana neredeyse 9 yıldır hiçbir ilerleme sağlanamayan konularda görüşmeye devam kararı alınması önemlidir.

Bu arada önceki gün Lefkoşa Belediye başkanlarının açıklamaları basına yansıdı.

Önce Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Prountzos, Lefkoşa’nın kuzey doğusundaki Kaymaklı banliyösünde yer alan Ayios Hilarionos bölgesinde yeni bir geçiş kapısı açılmasına destek verdiğini açıkladı.

Ardından Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı ise sosyal medya paylaşımında, Prountzos’un Kaymaklı’daki yeni geçiş noktasıyla ilgili açıklamasını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Dün de Hristodulidis Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Haralambos Pruncos’un Kaymaklı’da geçiş kapısı açılması önerisinin sorulması üzerine, bu konuda bilgilendirildiğini ve meselenin, sadece Kıbrıslı Türklere hizmet edecek bir geçiş kapısı açmak olmadığını söyledi.

Hristodulidis devamla, Kaymaklı ve Haspolat’ta geçiş kapısı açılmasına hazır olduklarını, ancak aynı zamanda Athienu (Kiracıköy), Aglantzia (Eylence) veya “Kokkina”daki (Erenköy) geçiş noktalarının da Rumların yararlanabilmesi için açılması gerektiğini vurguladı.

Bu durumda Hristodulidis yine “blame game” yani “suçlama oyunu” oynamaya çalışıyor.

Anlaşılan Ersin Tatar’ın kaybetmesi ve çözüm yanlısı Tufan Erhürman’ın seçilmesi Hristodulidis’in dengesini bozdu.

Açılan her kapı hem Rumlar, hem Türkler, hem de turistler rahat geçiş yapsın, kolaylıkla bir taraftan öteki tarafa ulaşabilsin diye açılır.

Kaymaklı ve Haspolat geçiş noktalarının açılması halinde de bu noktalardan yalnızca Kıbrıslı Türkler değil, Rumlar da, turistler de yararlanabilecekler.

Kiracıköy ve Erenköy’de açılacak yeni geçiş noktalarından da yalnızca Rumlar değil, o bölgelere ziyaret yapmak isteyen Kıbrıslı Türkler ve turistler de yararlanabilecekler.

Özetle Hristodulidis konuya yanlış bakıyor. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın bu konuda ne düşündüğünü bilmiyorum.

Ama ben bu konuda farklı düşünüyorum. Hristodulidis bu 4 kapının açılmasını kabul ediyorsa hemen açılması için çalışma başlatırım. Bu 4 kapının yanına halen masada olan Lüricina-Limya geçiş noktasını da ilave ederdim.

Erenköy konusunda Türk tarafında bir hassasiyet olduğu doğrudur. Ancak 21 inci yüzyılda yaşadığımızı unutmamalıyız.

Bu çağda Erenköy’den geçecek Rumların Erenköy’e, ya da burada görev yapan Güvenlik kuvvetleri mensuplarına ne zararı olur. Fotoğraf mı çekecek? Bu çağda uzaydan her noktanın fotoğrafının rahatlıkla çekilebileceğini çocuklar bile bilir.

Vazgeçin artık bu düşüncelerden. Gerçekçi ve yaratıcı olalım. Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için yaratıcı fikirlere ve önerilere açık olmalıyız.