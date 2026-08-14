Baraka Kültür-Sanat-Bilim Yaz Kampı Yeşilırmak'ta yapıldı

Baraka Kültür Merkezi’nin geleneksel Kültür-Sanat-Bilim Yaz Kampı, 6-9 Ağustos tarihleri arasında Yeşilırmak’ta yapıldı.

Baraka Kültür Merkezi'nden verilen bilgiye göre, bu yıl 18'incisi düzenlenen kamp “Baraka 25 Yaşında” temasıyla gerçekleştirildi.

Kampta, tiyatro ve şiir atölyesi, yarışmalar ve oyunlar düzenlendi, el birliğiyle oyun köşesi kuruldu.

Kampta “2001’den 2011’e Baraka’nın İlk 10 Yılı” belgeseli de gösterildi ve Soli Bazilikası ziyaret edildi. Ayrıca Prof.Dr. Ali Övgün “Evrenin hikayesinden kara deliklere, yapay zekadan bilmin geleceğine yolculuk” temalı bir sunum yaptı.

Baraka Gençlik Orkestrası ve Sol Anahtarı müzik topluluğunun konser verdiği etkinlikte “en küçük ekolojik ayak izi” ödülleri de verildi.