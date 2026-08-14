“Öngörülebilir ve kurallı bir ekonomik yapıyı hep birlikte kuracağız”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği’ni (İŞAD) kabul etti. CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, ülkedeki ekonomik durum, iş dünyasının karşı karşıya olduğu sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı. Görüşmede ayrıca, beyin göçünün önüne geçilebilmesi için farklı iş alanlarının yaratılması ve özellikle gençlere yönelik istihdam olanaklarının artırılması gerektiği vurgulandı. Gerçekleşen görüşmede, Sıla Usar İncirli’ye Milletvekilleri Filiz Besim ile Şifa Çolakoğlu ve MYK üyeleri Feriha Tel ile Murat Şenkul eşlik etti. İŞAD Derneği Başkanı Enver Mamülcü ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ekonomik alanda yaşanan sorunların aşılabilmesi için öncelikle güven ortamının yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Yatırım ikliminde güveni sağlayacak, öngörülebilir ve kurallı bir ekonomik yapı oluşturacaklarını belirten İncirli, iş dünyasında adil bir ortamın yaratılmasının da büyük önem taşıdığını ifade etti. CTP’nin kuracağı iktidarın temelinde “birlikte yönetme” anlayışının yer alacağını kaydeden İncirli, bu doğrultuda İŞAD’ın sunduğu proje ve önerileri değerli bulduklarını söyledi. İncirli, ilgili paydaşlarla istişare içerisinde hareket ederek adil, şeffaf ve denetlenebilir bir sistem oluşturacaklarını vurguladı.

İŞAD heyeti ise Ankara’da gerçekleştirdikleri temaslara ilişkin CTP heyetine bilgi verdi. Ankara’daki görüşmelerinde teknoloji alanındaki gelişmeleri yakından inceleme fırsatı bulduklarını belirten heyet, söz konusu teknolojilerin ülkemizde de üretilmesi ve uygulanabilmesi için giderilmesi gereken yasal eksikliklerle ilgili önerilerini paylaştı.