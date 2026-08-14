Özkurt: “Frekansın daha yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılması planlanıyor”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun radyo ve televizyon frekanslarının değişeceğini belirterek, izleyicileri uyardı.

2008 yılında hizmete alınan Türksat 3A uydusunun tasarım ve teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle, bu uyduda bulunan televizyon ve radyo yayınlarının frekanslarının 16 Ağustos’ta değişeceğini kaydeden Özkurt, yayınların Türksat 3A ile aynı yörünge konumunda bulunan daha yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılmasının planlandığını ifade etti.

Söz konusu değişiklik nedeniyle izleyicilerin çanak anten yönlerini değiştirmelerine veya yeni bir çanak anten kurmalarına gerek olmayacağını dile getiren Özkurt, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) bulunan ve sistemi aktif olarak kullanan güncel uydu alıcılarında kanal ve frekans güncellemelerinin otomatik olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

“Eski nesil uydu alıcılarında yayınlara yeniden erişilebilmesi için manuel kanal/şebeke taraması yapılması gerekecek”

Özkurt, Türksat Kanal Güncelleme Sistemi özelliği bulunmayan veya bu sistemi aktif olmayan eski nesil uydu alıcılarında ise yayınlara yeniden erişilebilmesi için manuel kanal/şebeke taraması yapılması gerekeceği uyarısında bulundu.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Müdürü Meryem Özkurt, Türksat’ın yeni nesil ve daha yüksek kapasiteli uydularına gerçekleştirilecek bu geçişin, yayıncılık altyapısının güçlendirilmesine ve yayınların daha yüksek kalite ve kapasiteyle izleyicilere ulaştırılmasına katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Özkurt açıklamasında, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu olarak yayınların izleyicilere kesintisiz, kaliteli ve güvenilir biçimde ulaştırılması için teknik çalışmaların sürdüğünü de vurguladı.