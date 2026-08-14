KTOEÖS bugün Eğitim Bakanlığı önünde olacak

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), “Ortaokullar ile Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Sınav Tüzüğü” ile “Eğitsel Kol Etkinliklerinin Ders Saatlerine Denkliği Tüzüğü”nde yapılması öngörülen değişikliklerin görüşüleceği Yüksek Danışma Kurulu toplantısı öncesinde bugün saat 14.30’da Eğitim Bakanlığı önünde olacaklarını açıkladı.

KTOEÖS Genel Sekreteri Adnan Zekai, Eğitim Bakanlığı Müsteşarı’nın dün saat 20.40’ta Sendika Başkanı’nı telefonla arayarak, Yüksek Danışma Kurulu’nun bugün saat 15.00’te toplanacağını bildirdiğini belirtti.

Toplantının söz konusu tüzük değişikliklerini görüşmek amacıyla yapılacağını kaydeden Zekai, çağrının mesai saatleri dışında ve telefonla yapılmasına tepki gösterdi.

Zekai, “Mesai saatleri içerisinde resmi çağrı yapmaya dahi cesaret etmeyen, gece saatlerinde telefonla toplantı bildiren bu anlayış; ne istişareye, ne sendikal örgütlülüğe ne de öğretmenin iradesine saygı duymaktadır” ifadelerini kullandı.

Zekai, “Öğretmenin emeğini, mesleki iradesini ve haklarını yok sayan; öğretmene ve sendikasına düşmanca bir tavırla saldıran bu anlayışa karşı sessiz kalmayacağız” dedi.

KTOEÖS’ün bugün saat 14.30’da Eğitim Bakanlığı önünde olacağını duyuran Zekai, Yüksek Danışma Kurulu toplantısının ise saat 15.00’te yapılmasının planlandığını belirtti.