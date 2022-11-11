“Avrupa’dan gelen turistin yüzde 80’i Larnaka’yı kullanıyor.”

Bu sözler Turizm Müsteşarı Serhan Aktunç’a ait…

Ercan Havaalanı’nı kim kullanıyor?

“Türkiye’den gelen turist…”

Çoğunluğu “casino” müşterisi üstelik…

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Ercan’ı Larnaka yapmak yönünde bir öneri var ancak yüzüne bakmıyorlar.

Coğrafi konumu nedeniyle Larnaka ve Baf’tan çok daha avantajlı üstelik…

Görüşmüyorlar bile!

Çünkü “ilhak” siyasetinde ısrarlılar.

Ayrılık istiyorlar…

Bağımsızlık değil bağımlılık istiyorlar…

Hem siyasi, hem de ekonomik bağımlılık…

Talimat neyse uyguluyorlar.

Biat ediyorlar biat!

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İradeyi Türkiye’ye teslim ettiler ya…

Birleşmiş Milletler kontrolüne yanaşmıyorlar!

Dünyaya sırt dönüyorlar, kendi sırtlarını güvene almak adına…



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“Turizm sektörü bütçe açığının yüzde 60’ını karşılıyor ancak turizmden elde ettiğimiz gelir kör kuyuya gidiyor” diyor yine Müsteşar!

Turizm gelirlerinin yüzde 50’sinin turizm fonuna aktarılması için de yasa var üstelik…

“Kör kuyu” diyerek Maliye’nin kasasını işaret ediyor Müsteşar!

O kör kuyudan kimlerin su çektiği de malum…

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“Güneyde turizm bütçesi 100 milyon euro… Kuzeyde 2 milyon euro…”

Böylesi bir uçurum var ortada!

Üstelik adanın kuzeyinde turizm sektöründe çalışanların yüzde 85’i yurt dışından gelenler…

Ne istihdamdan pay alabiliyoruz.

Ne de turistten…

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Altın fırsat var önümüzde…

Ercan’a doğrudan uçuş ve Mağusa Limanı’na doğrudan ticaretle birlikte 2.1 milyar Euro’luk gelir hesaplanıyor ama ellerinin tersiyle itiyorlar.

Ocak-Ekim ayları arasında Larnaka ve Baf’a seyahat eden yolcu sayısı 8 milyon 126 bin 475.

Mühür bu!

Müzakere bile etmiyorlar.



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"Türk Hava Yolları elini taşın altın koymalı, Kıbrıs'a yönelik fiyatlarını düşürmeli, şu anda iyi para kazanıyorlar, fiyat düşürmek istemiyorlar” diyor Turizm Müsteşarı…

Yalvarmadığı kalmış sadece!

“Bağımsızlık değil bağımlılık isteniyor” dedik ya…

Öyle laf ola değil…

Yalvar yakar bir hayat bu işte!