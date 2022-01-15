“Avrupa ülkelerindeki gösterilerde "Bosna Hersek'te barış" çağrısı yapıldı...”

DÜNYADA GEÇMİŞLE YÜZLEŞME İÇİN NELER YAPILIYOR

Bosna Hersek'te yaşanan siyasi kriz nedeniyle, ülkedeki bazı şehirlerin yanı sıra, Brüksel, Roma ve Londra'nın da bulunduğu birçok Avrupa kentinde "barış" çağrısıyla gösteriler düzenlendi.

Bosna Hersekliler, Brüksel'de Avrupa Birliği (AB) kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda toplandı.

Yüzlerce kişinin katıldığı "Biz Birlikte Bosnayız" temalı gösteride, AB kurumlarının yöneticileriyle ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya hükümetlerine hitaben hazırlanan mektup okundu.

Bosna'da "yeni savaş istemiyoruz" çağrısı

Ülkede son aylarda meydana gelen olayların barışı tehlikeye attığını belirten katılımcılar, ülkenin bölünmesine karşı çıktıklarını dile getirdi ve Bosna'da yeni bir savaş istemediklerini vurguladı.

Göstericiler ayrıca Bosna Hersek Savcılığına mektup göndererek ülkede hukukun üstünlüğünü ihlal eden tüm kişi ve tarafların soruşturulmasını talep etti.

Gösteri devam ederken, AB Komisyonu ile AB Konseyi arasındaki meydana "Biz Birlikte Bosnayız" yazılı büyük bir pankart yerleştirildi.

İtalya'da da Bosna Kalplerde Derneği'nin girişimiyle başkent Roma’nın merkezindeki Apostoli meydanında "Bosna Hersek'te Barış" gösterisi düzenlendi.

Ellerinde Bosna Hersek ve İtalya bayraklarıyla toplanan grup, ülkelerinde barışın hakim olması temennisini dile getirdi.

Galib Buljubasic, "Bugün buraya bu gösteriye el vermeye geldim, çünkü biz halk olarak, Bosna'da savaş olmasın istiyoruz ama siyasetçiler büyük sorun yaratıyorlar ve bizi bir başka savaşa sürüklüyorlar" dedi.

Gösteriye katılan Bosna Hersek'in Roma Büyükelçisi Slavko Matanovic de ülkelerine dair endişelerini dile getirmek üzere toplanan Bosna Hersek vatandaşlarına destek için gösteriye iştirak ettiğini söyledi.

Benzer gösteriler, İngiltere'nin başkenti Londra'da, İsviçre'nin Cenevre kentinde ve İsveç'in başkenti Stockholm'de düzenlendi.

Bosna Hersek'te de başkent Saraybosna'da "Soykırımın inkarı, ifade özgürlüğü değildir", "Etnik bölgeler, soykırım ve etnik temizliğin ödülü haline gelmemelidir" yazılı pankartlar taşındı.

Avrupa ülkelerindeki gösterilerde "Bosna Hersek'te barış" çağrısı yapıldı

"Restart" grubunun organize ettiği gösterilerde, AB, uluslararası toplum ve NATO'ya Bosna Hersek'te huzur, egemenlik ve toprak bütünlüğünün korunması için çağrı da yapıldı.

Bosna Hersek'in Tuzla şehrindeki gösteri de yüzlerce vatandaşın katılımıyla Özgürlük Meydanı'nda yapıldı. Katılımcılar, "Ülkemizde parçalanma istemiyoruz, normal bir ülkemiz olsun istiyoruz" sloganları attı.

Komşu ülke Karadağ'dan da "Barış için hep birlikte" pankartı açılarak gösterilere destek geldi.

Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'da AB Delegasyon binası önünde toplanan vatandaşlar, "Bosna düşerse, Karadağ da düşer" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler, "Uluslararası toplum, ayrılıkçı ve anayasa karşıtı faaliyetlerde bulunan Sırp Cumhuriyeti yetkililerini geç olmadan durdurmalıdır" ifadesini kullandı.

(TRT – 11.1.2022)

“Bosna’da yeni bir savaşa karşı 14 ülkede gösteri yapıldı...”

El Cezire’nin haberinde Bosna’da yeni bir savaşa karşı 14 ülkede gösteri yapıldığı belirtildi. Geçtiğimiz Pazartesi günü 14 ülkede, 35 şehirde yapılan gösterilerde Bosna’da yeni bir savaşın önlenmesi talep edildi. Saraybosna, Podgoriça, Roma, Brüksel, Londra, New York ve Washington DC gibi kentlerde göstericiler, uluslararası topluluğun ülkenin parçalanmasına karşı harekete geçmesini talep etti.

Boşnak Sırp lider Milorad Dodik’in ayrılıkçı hareketlerinin yol açtığı gerginlik geçen ay Sırp parlamentosunun bir dizi yasa geçirerek kendi ordusunu Mayıs’a kadar oluşturmasını öngörmesi ile de tırmanmış oldu.

(EL CEZİRE – 12.1.2022)

“Sırp Cumhurbaşkanı Vuciç, provokatörlerin cezalandırılacağını söyledi...”

Balkan Araştırmacı Gazeteciler Ağı’nın haberine göre, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç, Priboy adlı Sırbistan kentini ziyaretinde, provokatörlerin cezalandırılacağını duyurdu. Bu kentte geçtiğimiz günlerde Boşnak karşıtı olaylar çıkmış ve Srebrenika katliamı göklere çıkarılırken, camilere ateş açılmıştı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuciç, bunları yapanların cezalandırılacağını söyledi. Priboy’da Sırbistan İslam Toplumu dini yetkilisi Mevlul Dudiç ve imam Harun Eminağiç’le de görüşen Vuciç, Srebrenika soykırımını öven bir şarkıyla kutlama yapan yerel polislerin de cezaya tabi tutulacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Vuciç, “Sırp kenti Syenika’nın yeni bir Srebrenika olacağına ilişkin şarkı söyleyenler cezalandırılmakla kalmayacak, Priboj’dan başka yere sürüleceklerdir” diye konuştu.

Ziyareti esnasında Müslüman ve Ortodoks dini liderlerin yanısıra yerel yönetimlerin başkanlarıyla da görüşen Vuciç, “Her kim ki birilerini kesmek ya da vurup öldürmek istiyor, bunlar cezalandırılacaktır” diye konuştu.

(BİRN – 13.1.2022)

“ABD: Provokatif eylemlere katılanlar cezalandırılsın...”

ABD'nin Saraybosna Büyükelçiliği'nden Sırp Cumhuriyeti entitesinde düzenlenen provokatif eylemlerle ilgili açıklama yapıldı.

"ABD, geçtiğimiz günlerde Sırp Cumhuriyeti'nde yaşanan huzur bozucu ve savaş suçlularının yüceltilmesine yönelik eylemlerden oldukça rahatsız. Yetkililer bu konuyla ilgili soruşturma başlatmalı."

Açıklamada, Bosna Hersek hükümetinin, Bosna Savaşı sırasında evlerini terk edip, savaştan sonra geri dönen ve azınlık duruma düşen vatandaşların güvenliğini sağlaması gerektiği belirtildi ve Dayton Barış Anlaşması'na uyulmasının önemine dikkat çekildi.

"9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"

Bosna Hersek'te Banja Luka şehrinde anayasaya aykırı olmasına rağmen "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" kutlamaları yapılmıştı.

Kutlamalara, Dodik'in yanı sıra Sırp Cumhuriyeti Başkanı Zeljka Cvijanovic, Sırp Cumhuriyeti emniyetinin 800 mensubu, Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Dacic, Sırbistan Başbakanı Ana Brbanic, Rusya Büyükelçisi İgor Kalbuhov ve aşırı sağcı Fransız milletvekilleri dahil 2 bin 700 kişi katılmıştı.

Bosna Hersek'in başta Gacko, Foça, Prijedor, Brçko ve Janja olmak üzere birçok şehrinde Boşnak ve Sırp olmayanlara yönelik hakaretler de içeren provokasyonlar yaşanmıştı.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, 2015 yılında dönemin Devlet Başkanlığı Konseyi üyesi Bakir İzetbegovic'in talebi üzerine "Sırp Cumhuriyeti" gününü "anayasaya aykırı" ilan etmişti.

Karar üzerine Sırp Cumhuriyeti Halk Meclisi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nün tanınması için 25 Eylül 2016'da referandum düzenlemiş, ancak Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi bu referandumu tanımamış ve söz konusu günün kutlanmasına yönelik eylemlere yasak getirmişti.

Olayların ardından, Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Bisera Turkovic, Banya Luka'da yasa dışı biçimde kutlanan "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü" programına temsilci gönderen Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota verildiğini açıklamıştı.

(TRT – 11.1.2022)

“AB'den Bosna Hersek'teki Sırp yöneticilere yaptırım uyarısı...”

Avrupa Birliği, Bosna Hersek'te anayasaya aykırı olmasına rağmen kutlama yapan Sırp Cumhuriyeti yöneticilerini kınayarak, yaptırım uygulayabileceği uyarısını yaptı.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano Bosna Hersek'in Banja Luka şehrinde 9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü'ndeki kutlamalarla ilgili açıklama yaptı.

Stano, "AB, 9 Ocak'taki kutlamalarda Sırp Cumhuriyeti liderlerinin kullandığı olumsuz, bölücü ve kışkırtıcı söylemi kuvvetle kınamaktadır. Bu tür söylemler ve eylemler ülkedeki topluluklar arasında gerginliği yükseltmiştir ve devam eden siyasi krizi daha da artırmaktadır" ifadesini kullandı.

Bosna Hersek'ten Rusya, Çin ve Sırbistan'a diplomatik nota

AB'nin Sırp Cumhuriyeti yönetimine bu tür eylemlerden vazgeçmesi çağrısını yineleyen Stano, Bosna Hersek'teki kurumların çalışmasının engellenmemesini istediklerini vurguladı.

"AB, durum kötüleşirse yaptırım araçlarını kullanacak"

Peter Stano, "Durumun daha da kötüleşmesi halinde AB, mevcut yaptırım çerçevesi ve yardımların gözden geçirilmesi dahil olmak üzere elindeki araçları kullanacaktır" dedi.

Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi, "9 Ocak Sırp Cumhuriyeti Günü"nü anayasaya aykırı ilan etmişti.

(TRT – 11.1.2022)