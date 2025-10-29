“Avrupa Parlamentosu’nda anıt olacaksa, Kıbrıs trajedisinin tüm kurbanlarına adanmalıdır...”

İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları örgütü “Birlikte Başarabiliriz”, Avrupa Parlamentosu Başkanı ve siyasi gruplarına birer mektup göndererek ortak anıt için Avrupa Parlamentosu nezdinde girişim başlattı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola’ya “Birlikte Başarabiliriz” tarafından gönderilen mektupta, “Avrupa Parlamentosu’nda bir anıt olacaksa, Kıbrıs trajedisinin tüm kurbanlarına adanmalıdır” denildi. Mektup “Birlikte Başarabiliriz” örgütü adına, örgütün kurucuları Petros Suppuris ve Hüseyin Akansoy tarafından Metsola’ya gönderildi. Suppuris, tüm ailesini Palekitire katliamında, Akansoy da tüm ailesini Muratağa-Atlılar-Sandallar katliamında kaybetmiş ve barışçıl faaliyetleri nedeniyle Avrupa Parlamentosu tarafından 2012 yılında “Avrupa Yurttaşlık Ödülü”ne layık görülmüşlerdi.

“BİR ANIT OLACAKSA, KIBRIS TRAJEDİSİNİN TÜM KURBANLARINA ADANMALIDIR...”

“Avrupa Parlamentosu’nda tek yanlı bir anıtın onaylanması aracılığıyla Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusunun politize edilmesine dair kaygılar” başlığı taşıyan mektup, İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları örgütü “Birlikte Başarabiliriz” eş koordinatörü Erbay Akansoy tarafından örgüt kurucuları Hüseyin Akansoy ve Petros Suppuris imzasıyla AP Başkanı Metsola’ya gönderildi.

Erbay Akansoy, mektupla ilgili Metsola’ya gönderdiği notta şöyle dedi:

“Birlikte Başarabiliriz” iki toplumlu örgütü temsilcileri ve Kıbrıs’ta kayıp yakınları olan Bay Hüseyin Akansoy ve Bay Petros Suppuris adına size hitaben kaleme alınmış olan ekteki mektubu dikkatinize getiriyoruz, mektupta Avrupa Parlamentosu’nda tek yanlı bir anıtın onaylanması aracılığıyla Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusunun politize edilmesine dair kaygılar dile getirilmektedir. Mektup ilginize sunulmaktadır.

Saygılarımızla,

Erbay Akansoy.”

Mektup şöyle:

“27 Ekim 2025

Bayan Roberta Metsola

Avrupa Parlamentosu Başkanı

Konu: Avrupa Parlamentosu’nda tek yanlı bir anıtın onaylanması aracılığıyla Kıbrıs’taki kayıp şahıslar konusunun politize edilmesine dair kaygılar...

Ekselansları,

Bizler iki Kıbrıslıyız – bir Kıbrıslı Türk ve bir Kıbrıslı Rum.

Bizler, Hüseyin Akansoy ve Petros Suppuris olarak Kıbrıs çatışmasının en trajik kurbanlarındanız. Etnik çatışmalarda ve savaşta, ailelerimizden düzinelerce sivil insan, özellikle küçük çocuklar ve yaşlı insanlar öldürülmüş ya da kayıp edilmiştir.

Bunlara karşın hiçbir zaman nferete veya düşmanlığa boyun eğmedik. İki toplumdan kurbanlar arasında hiçbir ayırım yapmadık. Birbirimizin acısını anlayarak birbirimizi kucakladık ve barış, dostluk ve yurdumuz Kıbrıs’ın yeniden uzlaşması için mücadele ettik ve mücadele etmeye devam ediyoruz. Adamızın her iki toplumundan benzer trajediler yaşamış diğer arkadaşlarımızla birlikte 2006 yılında ortaklaşa İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve 1963-1974 çatışması ve savaşının kurbanları örgütümüzü, “Birlikte Başarabliriz”i kurduk.

Düşmanlığa karşı direnme ve Kıbrıslıtürkler ve Kıbrıslırumlar arasında hiçbir ayırım yapmaksızın dostluğu geliştirmek için çabalarımız, Avrupa Parlamentosu tarafından tanınarak bizlere 2012 yılında “Avrupa Yurttaşlık Ödülü”yle onore edildik. Çabalarımızın bu şekilde tanınmış olmasından ötürü müteşekkiriz. Böylesi bir tanınma, devam etmekte olan barış çabalarımız için önemlidir çünkü inanıyoruz ki Avrupa Birliği, insanlık onuru, eşitlik ve insan haklarına saygı değerleri üzerinde kurulmuş bir Birlik’tir. Ayrıca inanıyoruz ki Avrupa Birliği, yurdumuzda barış arayışlarında bize yardımcı olabilir ve Kıbrıslı Türkler’le Kıbrıslı Rumlar’ın birlikte barış içinde yaşamasına katkıda bulunabilir.

Ancak yakın zamandaki bir gelişmeden haberdar olduk ve bu bizi üzdü ki bu gelişme, kapsayıcı gerçeğin temellerine tamamen aykırıdır.

Avrupa Parlamentosu’nun 2026 bütçesinde Parlamento binasına konacak bir anıt için fonlar ayrılmış olduğunu gördük. Ancak bu anıt, Avrupa Parlamentosu’ndaki Kıbrıs milletvekillerinin bir girişimi sonucu yalnızca 1974’teki Kıbrıslı Rum kurbanlara yönelik düşünülmüştür.

Oysa bu adada yalnızca bir toplumun acı çektiğine inanmak ve Kıbrıslı Türk kayıp yakınlarının acısını görmezden gelmek, tarihsel ve ahlaki açıdan akıl almazdır. Bu acıların kökleri 1974’ten öncelerine kadar gitmektedir. Ve hatta 1974'te de Kıbrıslı Türklere karşı tarifsiz vahşet suçları işlendi. İnsani bir meselenin siyasallaştırılması, bu yarayı iyileştirme çabalarını daha da zorlaştırmaktadır.

Barış, dostluk ve işbirliğinin sembolü olan Avrupa Birliği’nden beklediğimiz bu değildir.

Bu mektupla sizlerden lütfen bu hatayı mümkün olan en kısa sürede düzeltmenizi istiyoruz. Eğer Avrupa Parlamentosu binasında bir anıt yapılacaksa, bu anıt, Kıbrıs trajedisinin tüm kurbanlarına adanmalıdır.

Saygılarımızla,

Hüseyin Akansoy ve Petros Suppuris.”

“BÜYÜK ÖFKE VE DÜŞKIRIKLIĞI YARATTI...”

Öte yandan “Birlikte Başarabiliriz” örgütünün eş koordinatörleri Hristos Efthimiu ve Erbay Akansoy tarafından yapılan ortak açıklamada da, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne “Kayıp şahıslar konusundaki gerçekleri bir kez daha ortaya koymaya çağırıyoruz” denildi. Ortak açıklamada, DİSİ’nin Avrupa Parlamentosu milletvekili Mihalis Hacıpandelas’ın AP nezdindeki değişiklik önerisinin büyük öfke ve düşkırıklığı yarattığına dikkat çekilerek, “Hacıpandelas, “tarihsel gerçek”ten bahsetse de gerçeğin sadece bir kısmını kullanarak gerçeği deforme etmeye çalışmıştır ki bu bizler açısından yalan söylemekten farksız ve dahası daha tehlikeli ve kötücül bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir” denildi.

Açıklamada “Her iki tarafın işlediği korkunç suçlarla ilgili gerçeği gizlemek ve Kıbrıslı Türk kayıpların varlığını inkar etmek başlı başına bir suçtur. KŞK'yı, kayıp şahıslarla ilgili gerçekleri bir kez daha ortaya koymaya çağırıyoruz. Avrupa Parlamentosu başkanını, konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nun geçmişteki kararları da dahil olmak üzere Kıbrıs'taki kayıp şahıslar meselesiyle ilgili gerçekleri tüm Avrupa Parlamentosu üyelerine bildirmesi ve 1963-1974 döneminde Kıbrıs'ın tüm toplumlarından kayıp ve kurbanları anmak için Avrupa Parlamentosu'nda ortak bir anıtın gerekliliğini kabul etmesi yönünde adım atması için çağrıda bulunuyoruz” denildi.

BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ’İN AÇIKLAMASI...

İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları örgütü “Birlikte Başarabiliriz” Koordinatörleri Hristos Efthimiu ve Erbay Akansoy tarafından yapılan ortak açıklamada şöyle denildi:

“1963-1974 yılları arasında kaybolan şahıslar, çatışma ve savaş mağdurlarının yakınlarının iki toplumlu derneği “Birlikte Başarabiliriz” derneği, Avrupa Parlamentosu üyesi Mihalis Hacıpandelas'ın, “1974 Türk işgalinde kaybolan kişilerin kurbanlarını anmak için bir anıt inşa etmek” üzere hazırladığı 2026 bütçe değişikliğinin Avrupa Parlamentosu'nda %71 çoğunlukla kabul edildiğini “gururla duyurmasından” büyük bir öfke ve hayal kırıklığı duymuştur. Avrupa Parlamentosu üyesi, “... Avrupa Parlamentosu'nda inşa edilecek anıt, tüm Avrupalılar için anma, farkındalık ve tarihsel gerçeğin sembolü olacaktır" demiş ve bu değişikliğe Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıslı altı milletvekilinin tümü de evet oyu vermiştir.”

“HACIPANDELAS’INKİ TEHLİKELİ VE KÖTÜCÜL BİR YAKLAŞIM...”

“Bundan 20 sene önce, 2005 yılında, Kıbrıs Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK), 2002 kaybın, 1510'unun Kıbrıslı Rum ve 492'sinin Kıbrıslı Türk olmak üzere 1963-64 ve 1974 yılları arasında kaybolan şahısların listesini yayımladı. Bu liste her iki toplum tarafından kabul edildi ve Kıbrıs Cumhuriyeti Resmi Gazetesi'nde yayımlandı. O zamandan beridir, Avrupa Birliği tarafından ortaklaşa finanse edilen KŞK, 761 Kıbrıslı Rum ve 296 Kıbrıslı Türk'ü gömülü bulundukları yerlerden çıkarmış ve kimliklerini tespit etmiştir. Hacıpandelas, “tarihsel gerçek”ten bahsetse de gerçeğin sadece bir kısmını kullanarak gerçeği deforme etmeye çalışmıştır ki bu bizler açısından yalan söylemekten farksız ve dahası daha tehlikeli ve kötücül bir yaklaşım olarak değerlendirilmektedir.”

“HER İKİ TARAF DA KORKUNÇ SUÇLAR İŞLEDİ... TARİHSEL GERÇEK BUDUR...”

“2006 yılında kurulan kayıp yakınlarının iki toplumlu derneği “Birlikte Başarabiliriz”, her iki taraftan kayıp yakınlarını bir araya getirerek, sevdiklerini aramak için birlikte çalışmakta, acıları paylaşmakta ve anlayış ve dostluğu teşvik etmektedir. Kayıp yakınları, toplumun geneline geçmişteki şiddetin temel gerçeği hakkında bilgi vermek için birlikte çalışmaktadır. 1963-1974 yılları arasında her iki taraf da korkunç suçlar işledi ve bu da her iki tarafa da büyük acı verdi. Tarihsel gerçek budur.

2012 yılında Avrupa Parlamentosu, kişisel trajedilerini barış ve uzlaşma için çalışmaya dönüştürdükleri için kuruluşumuzun kurucu üyeleri Petros Suppuris ve Hüseyin Akansoy'u Avrupa Yurttaşlık Ödülü’ne layık görerek onurlandırdı. Petros Suppuris, Palekitire'deki toplu katliamda neredeyse tüm ailesini kaybetmiş, Hüseyin Akansoy ise Ağustos 1974'te Kıbrıslı Rum aşırı sağcıları tarafından Muratağa, Sandallar ve Atlılar’da gerçekleştirilen toplu katliamda ailesinden, toplam 30 kişiyi kaybetmiştir. 2014 yılında, araştırmacı gazeteci ve kuruluşumuzun kurucu üyesi Sevgül Uludağ da, kayıp olan Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkleri aramaya yönelik 2001 yılından bu yana sürdürdüğü çalışmaları nedeniyle AP tarafından Avrupa Yurttaşlık Ödülü'ne layık görüldü. 2016 yılında, Avrupa Parlamentosu eski üyesi Takis Hacıyeorgiu’nun daveti üzerine derneğimizin de katıldığı Brüksel'deki KŞK (CMP) kitap tanıtımında, dönemin Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schultz, her iki tarafın işlediği suçları ve barış ve uzlaşma yolunda kayıp kişileri bulmak için iki toplumlu çalışmanın önemini açıkça dile getirmiştir.”

“KAYIP SORUNU VE ÇALIŞMALARIN İKİ TOPLUMLU NİTELİĞİNİN FARKINDADIRLAR...”

“Bu nedenle, Avrupa Parlamentosu Kıbrıs'taki kayıp sorunu ve yapılan çalışmanın iki toplumlu niteliğinin farkındadır ve Kıbrıs’taki siyasi sistem de öyle. Her iki tarafın işlediği korkunç suçlarla ilgili gerçeği gizlemek ve Kıbrıslı Türk kayıpların varlığını inkar etmek başlı başına bir suçtur.

KŞK'yı, kayıp şahıslarla ilgili gerçekleri bir kez daha ortaya koymaya çağırıyoruz. Avrupa Parlamentosu başkanını, konuyla ilgili Avrupa Parlamentosu'nun geçmişteki kararları da dahil olmak üzere Kıbrıs'taki kayıp şahıslar meselesiyle ilgili gerçekleri tüm Avrupa Parlamentosu üyelerine bildirmesi ve 1963-1974 döneminde Kıbrıs'ın tüm toplumlarından kayıp ve kurbanları anmak için Avrupa Parlamentosu'nda ortak bir anıtın gerekliliğini kabul etmesi yönünde adım atması için çağrıda bulunuyoruz.”

İki Toplumlu Kayıp Yakınları ve Savaş Mağdurları örgütü “Birlikte Başarabiliriz”in açıklaması, Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’ya ve AP’de grubu bulunan siyasi partilerin başkanlarına da gönderildi.

Petros Suppuris ve Hüseyin Rüstem Akansoy AP Başkanı Metsola'ya mektup gönderdi...

Hüseyin Rüstem Akansoy ve Petros Suppuris, pek çok etkinlikte iki toplumdan kayıpların acılarının ortak olduğunu dile getirdiler...