Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Devrim Barçın, Atatürk Öğretmen Akademisi’ne ilişkin Meclis alt komitesinden geçen yasa değişikliğine sert tepki gösterdi.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Barçın, düzenlemenin mevcut sistemi kökten değiştireceğini belirterek, “Atatürk Öğretmen Akademisi, sahte diploma üretme merkezi haline getiriliyor” dedi.

Barçın, şu an ülkede “akademik ve her anlamda göz bebeği” olarak gördüğü Atatürk Öğretmen Akademisi’ne yalnızca liseden mezun olmuş ve 25 yaşını geçmemiş gençlerin tek bir yarışma sınavı ile girebildiğini vurgulayarak, “Gençlerimiz belirlenen kontenjan sayısı içerisinde yer almak için yarışırken şimdi bunun yanında hangi bölümden mezun olduğuna ve yaşına bakılmaksızın adadaki tüm üniversite mezunları için AÖA için ayrı bir sınav daha yapılacak” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Meclis alt komitesinden geçen yasa değişikliğine dikkat çeken Barçın, bu kişilere daha önce aldıkları diplomalara dayanarak birçok dersin muaf sayılacağını ve “1 yılda AÖA diploması verileceğini” belirtti. Bu uygulamanın kabul edilemez olduğunu dile getiren Barçın, “Bu yasa değişikliği ile örneğin torpili olan bir lisans mezunu hangi bölümden mezun olup olmadığına ve yaşına bakılmaksızın AÖA’ya girecek, birçok dersi muaf sayılacak ve 1 yıl sonra da AÖA diploması alıp devlette ilkokul öğretmeni olacak” dedi.

“Güzide kurumun itibarı yerle bir olacak”

Barçın, bu düzenlemenin Akademi’nin kurumsal yapısına ve saygınlığına büyük zarar vereceğini savunarak, “AÖA adeta sahte diploma üreten bir merkez haline gelecek” ifadelerini kullandı. Açıklamasında, “Güzide kurumumuzun tüm itibarı sırf Nazım bey torpillilerine 1 yılda öğretmen diploması aldırsın diye yerle bir olacak” diyen Barçın, bunun eğitim sistemine ciddi zarar vereceğini öne sürdü.

Yasa görüşmeleri sırasında konuyu alt komisyonda gündeme getirdiklerini aktaran Barçın, “Adada olan tüm KKTC vatandaşı lisans mezunları yaş sınırı olmadan bu sınava girebilecek mi diye sorduk, aldığımız cevap ‘EVET’ oldu” dedi.

“Tek kıstas lisans mezunu olmak kaos yaratacak”

Barçın, tek ölçütün lisans mezuniyeti olmasının büyük bir kaos yaratacağını belirterek, “Tek kıstasın lisans mezunu olmasının inanılmaz büyük bir kaos yaratacağını ve sorunları çözmek yerine daha da büyüteceğini, yeni mağdurlar yaratacağını söyledik” dedi.

Bu uyarılara rağmen dikkate alınmadıklarını söyleyen Barçın, “Sadece yüzümüze bakıp sonra başlarını aşağıya eğdiler” ifadelerini kullandı.

Yasa hazırlanırken son anda yeni bir madde eklendiğini de kaydeden Barçın, “Sınava girmek için aranan genel ve özel niteliklerin tüzükle de düzenlenebileceğini yasaya yazdılar” dedi.

“Bu açıkça Anayasa’ya aykırıdır”

Barçın, yasamanın belirlediği kriterlerin yürütme tarafından tüzükle değiştirilemeyeceğini vurgulayarak, “Yasamanın öngördüğü sınava girmek için aranan nitelikleri yürütme keyfi olarak tüzükle değişemez, bu açıkça Anayasa’ya aykırıdır dedik” ifadelerini kullandı.

Meclis hukukçusunun da tüm maddelerin neden Anayasa’ya aykırı olduğunu tek tek açıkladığını belirten Barçın, buna rağmen yetkililerin “Aldığımız talimat bu yönde, biz yapacağız” dediğini söyledi.

Barçın, olası bir Anayasa Mahkemesi sürecine de dikkat çekerek, “Yarın bu yasa Anayasadan dönerse o sırada okula başlayanlar mağdur olacak, yeni mağduriyetler doğacak dedik yine dinlemediler” şeklinde konuştu.

Ayrıca Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’ün de “çok net somut sorun çözücü ve mahkemeye gidilmeyecek öneriler” sunduğunu ancak bunların da kabul edilmediğini belirtti.

“45-50 yaşındakilerle 17 yaşındakiler aynı sıralarda olacak”

Barçın son olarak, düzenlemenin herhangi bir uygulama süresi ya da zaman sınırı içermediğini vurgulayarak, “Adadaki tüm lisans mezunlarının yaş sınırı olmaksızın Atatürk Öğretmen Akademisi’ne girebilme hakkına yönelik yasal düzenlemenin bir uygulama süresi, bir zaman sınırı olacak mı dedik ona da yok dediler” dedi.

Bu durumun ortaya çıkaracağı tabloyu eleştiren Barçın, “45-50 yaşındaki insanlarla 17 yaşındaki gençlerimiz aynı sıralarda okurlar artık...” ifadelerini kullandı.