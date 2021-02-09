Aşısını olana barikatı açalım

Şimdi harekete geçmek zamanıdır.

“Kapanma var” diye evde oturmak, beklemek, seyretmek olmaz.

Önemli kararlara ihtiyaç var.

“Proje” düzeyinde çalışılmış eylem planları hazırlanmalıdır.

Örnek mi?

Güneyden gelişler!

"Aşı Belgesi"ne sahip kişilerin geçişine izin verilebilir.

Diyeceksiniz ki, “aşı kişiyi korur ancak çevresine hastalık yayabilir.”

Hızlı testler de devreye girer.

Yirmi dakikada sonuç alırsınız.

Gözler, anlarsınız.

***

Yurt dışından gelişlerle ilgili de şimdiden takvim yapmak şarttır.

“Turizm Sezonu” olacaksa tanıtımını dahi planlamak gerekir.

Ayrıca hangi otelin "turizm" hangi otelin de "temas" ya da "karantina" amaçlı hizmet vereceğinin önceden belirlenmesi şart.

Mayıs ayından itibaren öncelikle aşı yaptırmış herkesin bunu belgelemek kaydıyla Kıbrıs'a gelişine imkan yaratılabilir.

***

Bunların hepsi bir plan ve program istiyor.

Öyle "sözde" değil "özde".

Çünkü sağlık bakanımız da her fırsatta "bizim bir planımız var" diyor ama o plan nedense "kimsenin görmediği bir yerde” gizleniyor (!)

Eğitim Bakanı da “yüksek öğrenim planı” olduğunu anlatmıştı.

Hepsi “özel kasa” içerisinde korunuyor (!)

Şubatı da yarıladık, kimse ne olacağını bilmiyor.

Her sorunu yüzleştikçe çözüyor, başımız tokuştukça ağlıyor, düşe kalka ilerliyoruz.

Sürükleniyoruz!



***

“Kapanmak” gereklidir ama bir “hedef” varsa başarı olur.

Amaç değil araçtır.

Hedef “vakaları sıfırlamak” mı?

İmkansız!

Bilinçle ve tedbirle yaygın bulaşı önlemek sanırım.

Peki o sürede ne yapacaksınız?

Çok daha fazla test ve aşı!

İllaki aşı…

Bir de ekonomiyi planlamak gerekiyor.

Öyle anlaşılıyor ki “statüko”yu farklı sloganlarla korumak güdüsündeki seçkinler, bu ülkenin imkânlarını özel sektör emekçileriyle paylaşmak taraftarı değildir.

Çok zenginler de kendi yatırımlarını korumanın derdindedir.

Yoksulluk ve yokluk büyüyor böylece!

Eğer “gelecek” planlanmazsa hep birlikte enkazın altında kalacağımız kesindir.

Siz işçinin, işsizin, yoksulun, esnafın yeni aylarda vergi ya da harç mı ödeyeceğini umuyorsunuz!

Dolaylı vergiler üzerinden adeta zulümle korunan maliye politikaları da bir yere kadardır.

Kendini en güvenli hissedenlerin bile üzerinde durduğu zemin çürüktür.



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Hızlı Test, PCR, Aşı!

Yükseköğrenim ve turizme dair planlama…

Bir an önce “aşılanmış insanlar” için de açılım!

Sağlık, ekonomi, gelecek!

Yönetim yetisi ve kapasitesi yüksek insanlar göreve gelene kadar bunları ancak ve ancak kamuoyu baskısıyla başarabiliriz.

Başarmak zorundayız.