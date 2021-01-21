Aşı konusu

Dün yine bir kaos vardı.

80 yaş üstü yaşlılar aşılanacak diye yine bilinmezliklerle dolu bir gün yaşandı.

Daha doğrusu öncesinde başlandı bilinmezlik.

Hükümet, 65 yaş üstü vatandaşların AB’den gelecek olan Pfizer-Biontech aşılarıyla aşılanacağını duyurdu.

Birkaç gün önce bir link yayınladı Sağlık Bakanlığı ve “buradan başvurun” dedi.

Sistem çalışmıyordu, Bilgisayar Mühendisleri Odası, Sağlık Bakanlığı işbirliğinde bir form oluşturdu ve oradan başvurulması istendi.

Ertesi gün yine başka bir link gönderildi ve oradan da başvurulması istendi.

Akıllar karıştı, yanında internetten başvuracak yakınları bulunanlar veya kendileri başaranlar doldurdular formu ve başvurdular ancak “kabul edildi” gibi bir geri dönüş alamadılar.

Başvurunun yapılıp yapılamadığı belirsiz kaldı.

Bunun yanında “başvurduk ama randevu mu verilecek acaba, çünkü telefon numarası da yazdık” diye beklediler umutsuzca…

Umutsuzlukları haklıydı çünkü öyle bir şey olmadı. Sağlık Bakanlığı aniden bir duyuru yayınladı ve 80 yaş üstü olanların aşı olmak için gidecekleri merkezleri açıkladı.

Peki, madem ki aşı olmaları için herkesi merkeze çağıracaktınız neden önceden form yayınlayarak başvuru yapmalarını istediniz?

Hava olsun diye miydi!

Öte yandan;

- Yalnız başına gidemeyen, olanağı olmayan, evden çıkamayan, yatalak insanlar ne yapacaklar, nasıl aşı olacaklardı?

- 80 yaş üstü insanlar açıklanan bu merkezlere gidip bekleyecek miydi, yoksa bir yerlerden randevu mu alınacaktı?

- Bugüne kadar özellikle yaşlı insanları korumaya çalışırken şimdi o insanları bir yerde kuyrukta bekletmek ne kadar sağlıklıydı? Aşı olunacak yerde covid kapmak olası değil miydi?

- AB’den gelen aşılar 65 yaş üstüne yeterli miydi?

Sadece Lefke bölgesinde 65 yaş üzeri 1980 kişinin olduğu Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından açıklandı.

Demek ki Ada’ya gelen iki aşı da eğer yeterli olacaksa 65 yaş üstüne uygulanması gerekiyor…

Ancak dün Ali Pilli açıklama yaptı ve düne kadar 5600 aşılama yapıldığını duyurdu. Gelen 20 bin sinovac aşısının 10 bin dozunu saklayacağını söyledi.

Yani Pilli, bu kararı kendi inisiyatifiyle almış gibi!

Halbuki 20 bin doz geldiğine göre 10 bin kişiye aşı yapabilirsiniz demektir ki, 2. doz aşıyı yaptırmak için 10 bin doz aşıyı saklamanız gerekiyor zaten…

Düne kadar 5600 doz yapılmışsa sinovac aşısından, 4400 doz aşı daha yapılabilir demektir.

Ancak diğer aşıların da gelmesi için uğraşmak, birilerinin gönlünün gelmesini beklememek gerekiyor.

Aksi takdirde diğer parti aşıların gecikmesi halinde şimdi yapılan aşıların bir faydası olmayacak, boşuna yapılmış gibi olacaktır çünkü sadece 10 bin kişinin aşılı olmasının toplumsal bağışıklığın oluşmasında bir etkisi olmayacaktır ne yazık ki!