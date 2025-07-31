Asgari ücret değişmedi

Asgari Ücret Saptama Komisyonu asgari ücret tavsiye kararına yapılan itirazı değerlendirmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı, masada belirlenen ücret değişmedi.

Toplantı sonunda açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, asgari ücrette bir değişiklik olmadığını söyledi. Gardiyanoğlu, daha önce yüzde 17.79'luk hayat pahalılığı üzerinden belirlenen ücretin geçerli olacağını belirtti.

Geçtiğimiz Pazartesi günü toplanan Komisyon, oy çokluğuyla yeni asgari ücreti net 44 bin 546 TL, brüt ise 51 bin 202 TL olarak belirlemişti, alınan kararın Resmi Gazete'de yayınlamasıyla 10 günlük itiraz süresi başlamıştı.

Bu sürede, İşverenler Sendikası yeni ücrete itirazda bulunmuştu.