Anneleriyle birlikte öldürülen 11 çocuk, bugün Muratağa’da defnediliyor…

Bugün Muratağa-Sandallar Şehitliği’ne defnedilecek olan, yaşları 3 ile 17 arasında olan 3 aileden toplam 11 çocuk, 1974’te EOKA-B’ci faşistler tarafından anneleriyle birlikte öldürülmüşlerdi… Anneleri katledilen, babaları geçen yıllar içerisinde vefat eden 11 çocuk, öksüz ve yetim birer küçük “kayıp” olarak yakınları tarafından defnedilecekler…

Bugün çok hüzünlü bir gün olacak… Yaşları 3 ile 17 arasındaki 11 evlatçığı defnetmek üzere Muratağa’ya gideceğiz… Anneleriyle birlikte öldürülen 11 çocuk, bugün Muratağa’da defnedilecekler…

14 Ağustos 1974’te EOKA-B’ci faşist Kıbrıslırumlar tarafından anneleriyle birlikte öldürülen bu evlatçıkların babaları da, geçen yıllar içerisinde vefat etmiş – bu yüzden bu 11 evlatçık, öksüz ve yetim birer küçük “kayıp” olarak yakınları tarafından defnedilecekler… Çünkü anneleri öldürülmüş, babaları vefat etmiş… Bazılarının onları defnedecek kardeşçikleri de yok, bazılarının zaten kardeşçikleri de öldürülmüş… O kadar büyük bir trajedi ki bu, anlatmak için sözcükler tümüyle yetersiz kalıyor… Ancak kalbinizle hissedebilirsiniz bu acının ve trajedinin boyutunu…

Ama sevenleri, hayatta olan yakınları, onlara değer verenler Muratağa-Sandallar Şehitliği’nde olacak ve onların defin töreninde hazır bulunacaklar…

ANNELERİYLE BİRLİKTE ÖLDÜRÜLMÜŞLERDİ...

Muratağa-Atlılar-Sandallar Şehitlerini Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Aşır’dan, Kayıplar Komitesi kazılarında onlardan geride kalanlar bulunan ve bugün defnedeceğimiz bu 11 evlatçığın aileleriyle ilgili bilgi alıyoruz… Ahmet Aşır, şöyle diyor:

“Defnedeceğimiz 11 çocuktan soyadı Mehmet olanların annesinin adı Güldaea Mehmet idi, o da evlatçıklarıyla birlikte öldürülmüştü ve daha önce Güldane Mehmet’i törenle defnetmiştik… Güldane Mehmet’in altı çocuğu vardı, anneleriyle birlikte öldürüldüler… Güldane Hanım’ın eşi Mehmet Dayı tekrar evlendi ve bir erkek çocuğu yaptı. 1974 sonrası doğan, bir başka hanımdan olan oğlu yani bu altı çocuğun kardeşi olan Mustafa Savaş Kuzuli tarafından defnedilecek…

Soyadı “Hasan” olan üç çocuğu defnedeceğiz. Onların annesinin adı Cemaliye Hasan ve onu da daha önce defnettik. Cemaliye Hanım’ın 12 çocuğu vardı, altısı şehit edildi, altı çocuğu hayatta kaldı çünkü dört tanesi Mağusa’da, iki tanesi Sinde’deydi o günlerde… Şehit edilen altı çocuktan üç tanesini daha önce defnettiydik, annelerini defnettiğimiz gibi… Altı çocuktan üç tanesini de şimdi defnedeceğiz… Onları kardeşçikleri defnedecek… Çünkü babaları geçen yıllarda vefat etmiş bulunuyor…

Soyadı “Tavukçu” olan iki çocuğumuzu daha defnedeceğiz. Onların annesinin adı da Fatma Mehmet Tavukçu idi, onlar da anneleriyle beraber öldürülmüştü. Fatma Mehmet Tavukçu’yu daha önce defnetmiştik. Kadının sadece iki çocuğu vardı… Babaları rahmetlik olduğu ve kimseleri olmadığı için dayıları gelip defnedecek onları… Fatma Mehmet Tavukçu’nun kardeşi Nazım Ortunç gelecek ve o defnedecek bu iki evlatçığı…”

KİMLİK TESPİTİ İÇİN UĞRAŞMAYA DEVAM…

Ahmet Aşır, Kayıplar Komitesi’nin Muratağa-Sandallar kazılarında 88 kişinin bulunduğunu, bugüne kadar kimlik tespiti tamamlanan 75 kişinin defnedildiğini, Pazartesi (bugün) defnedilecek 11 çocukla, bu sayının 86’ya ulaşacağını da belirtiyor. Aşır, Muratağa-Sandallar toplu mezarlarında bulunan iki kişinin kimlik tespit çalışmaları için uğraşların devam ettiğini, sözkonusu iki kişinin yaşlı insanlar olduklarını, ailelerinden izin alındıktan sonra Bakanlar Kurulu’nun bu yaşlıların yakınlarının mezarlarının açılarak DNA örneği alınması yönünde karar aldığını hatırlatıyor. Aşır, “Kayıplar Komitesi gelip mezarları açarak örnek alsın ve DNA ile kimlik tespiti yapılabilmesi için bu DNA örneklerini laboratuvara göndersinler diye bekliyoruz şimdi” diye anlatıyor.

Muratağa’da toplu katliamdan daha önce, ayrı olarak EOKA-B’ciler tarafından alınarak öldürülen ve “kayıp” edilen Mustafa Kukudi’den geride kalanların ise hala bulunamadığına dikkat çeken Ahmet Aşır, bu konuda bilgi sahibi olanların da Kayıplar Komitesi yetkililileriyle temasa geçmesinin bir insanlık görevi olduğunu belirtti.

DEFNEDİLECEK OLAN ÇOCUKLAR…

Kayıplar Komitesi Kıbrıslıtürk Üye Ofisi’nde psikolog olarak görev yapmakta olan Sülün Asafhan’dan aldığımız bilgiye göre, kimlik tespiti tamamlanan ve bugün defnedilecek olan 11 çocuğun isimleri ve yaşları şöyle:

1- Uğur Hasan (Yaş: 5)

2- Özcan Hasan (Yaş: 3)

3- Ersoy Hasan (Yaş: 12)

4- Talat Mehmet Tavukçu (Yaş: 5)

5- Mustafa Mehmet Tavukçu (Yaş: 10)

6- Songül Mehmet (Yaş: 6)

7- Mustafa Mehmet (Yaş: 17)

8- Semral Mehmet (Yaş: 14)

9- Hasan Mehmet (Yaş: 13)

10- Savaş Mehmet (Yaş: 11)

11- Cengiz Topel Mehmet (Yaş: 10)

NELER YAŞANMIŞTI?

20 Temmuz 1974’te, Muratağa-Atlılar-Sandallar’daki köylüler tutuklanarak Piperisterona (şimdiki Alaniçi adlı köy) köyüne esir olarak götürülmüştü. Daha sonra kadınlar, çocuklar ve yaşlılar köylerine geri gönderilirken, erkekler ise savaş esiri olarak önce Karaolos Kampı’na, ardından da Leymosun’a esir olarak götürülmüştü... Bu üç köyden erkekler Leymosun’da esir olarak tutulurken, özellikle Piperisterona ve civar köylerden EOKA-B mensubu olan Kıbrıslırumlar, bu üç köyde bulunan kadınları ve çocukları taciz ediyor, yaptıklarıyla övünüyorlar ve buna karşı çıkan Kıbrıslırumlar’ı da susturmak üzere onları kovalıyorlardı...

İkinci harekatın 14 Ağustos 1974’te başlamasıyla birlikte sözkonusu EOKA-B timleri yaptıkları tacizlerin ortaya çıkmasını engellemek maksadıyla bu üç köyde katliama girişmişler ve minik bebeklerden yaşlı teyzelere kadar herkesi öldürmüşler ve toplu mezarlara gömmüşlerdi... Toplam 126 Kıbrıslıtürk’ü öldüren EOKA-B’cilerin elinden ancak çok az sayıda Kıbrıslıtürk saklanarak kurtulabilmişti...

Muratağa-Atlılar-Sandallar köylerinde yaşanmış olanları görgü tanıklarından ve “kayıp” yakınlarından bizzat dinleyerek, röportajlar yaparak bu sayfalarda kaleme almıştık...

Biz de YENİDÜZEN ailesi olarak Muratağa-Atlılar-Sandallar’da katliama kurban gidenlerin ailelerinin acılarını paylaşıyoruz ve yurdumuzda bir daha böylesi korkunç katliamlar yaşanmaması için tüm gücümüzle barış için mücadelemizi devam ettireceğimize söz veriyoruz...

Bugün defnedilecek 11 evlatçığın anneleri de 1974’te EOKA-B’cilerin aynı katliamında öldürülmüştü...