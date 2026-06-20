Ani ölümler… Dört kişi yaşamını yitirdi

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Alayköy’de sakin 42 yaşındaki Abdulkerim Yıldız dün sabah evinde, Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi gören 72 yaşındaki Mehmet Çobanoğlu ise bu sabah hastane binasının dış kısmında yaşamını yitirmiş şekilde bulundu. Yapılan soruşturmalarda, her iki kişinin de yaşamına son verdiği tespit edildi.

Geçitkale ve Bahçeli’de ani ölüm

Geçitkale’de dün yapımı devam eden inşaatta çalıştığı sırada rahatsızlanarak yaşamını yitiren İskele’de sakin 23 yaşındaki MD Abu Sayed’in cansız bedeni üzerinde yapılan ilk muayenede darp veya cebir izine rastlanmazken, ölüm sebebinin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği bildirildi.

Bahçeli’de sakin 81 yaşındaki Glenys Wyn Williams da evinde rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Yapılan ilk muayenede darp veya cebir izine rastlanmadığı, ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda tespit edileceği kaydedildi.

Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.