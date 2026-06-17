“AİDS’e yakalanmış kişileri deport etmiyoruz”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, AİDS’e bulaşmış kişilerin deport edildiğine yönelik söylemlerin doğru olmadığını belirtti.

Kıbrıs Postası TV’de katıldığı programda konuşan Dinçyürek, ülkeye gelen kişilere çalışma, öğrenci ve oturma izni gibi süreçlerde sağlık tahlilleri yapıldığını ifade ederek, “AİDS’e yakalanmış kişileri deport ediyoruz diye bir durum yok. Yurttaş olup olmadığına bakılmaksızın bu konudaki tutumumuz nettir” dedi.

Dinçyürek, ilk girişte yapılan testlerde kişinin temiz çıkması ancak hastalığı daha sonra ülkede kapması halinde tedavi sürecinin başlatıldığını kaydederek, “İlk girişte temizse ve hastalığı burada kapmışsa, biz onu tedavi ediyoruz. Deport da etmiyoruz. Tek şartımız sağlık sistemiyle iletişim içinde olumlu yaklaşımda olması” ifadelerini kullandı.

Ülkeye giriş sırasında yapılan kontrollerde kişinin hastalığı taşıdığının tespit edilmesi halinde ise deport sürecinin uygulandığını söyleyen Dinçyürek, “Eğer ülkeye girişte bu hastalığa sahipse tabii ki deport ediyoruz. Bu yetki Sağlık Bakanlığı’ndan değil İçişleri Bakanlığı’ndadır” dedi.