Ağırdağ’da alkollü sürücü kaza yaptı: Araç takla attı
Ağırdağ’da alkollü içki tesiri altında araç kullanan 60 yaşındaki Kemal Ellidört, direksiyon hakimiyetini kaybederek duvara çarpıp takla attı. Kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi edilip taburcu edilirken, hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ağırdağ’da alkollü sürücünün kullandığı araç takla attı. Kaza, dün sabah saat 08.30 sıralarında Laden Sokak üzerinde meydana geldi.
Polis açıklamasına göre, 60 yaşındaki Kemal Ellidört, 97 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki LP 239 plakalı araçla batı istikametine dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan araç yolun sağından çıkarak duvara çarptıktan sonra takla attı.
Kazada yaralanan sürücü, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Ellidört, yapılan müdahalenin ardından taburcu edildi.
Polis, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazası yapmak suçlarından sürücü hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.