Acayiplikler Hükümeti

Türk Dil Kurumu'na baktım.

"Acayip" kelimesinin anlamı ne diye…

“Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı…” diye yazdı TDK…

Gerçekten de “göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan” bir hükümetimiz oldu.

Zaten süreç de öyle değil miydi?

Garip, tuhaf, yadırganan!

Gelin nasıl bir acayip süreç yaşadık, hep birlikte inceleyelim…

ACAYİPLİK 1:

Ersan Saner “seçilmiş” bir UBP Başkanı değil!.. Saner’in seçilmeden UBP adına hükümet kurması acayipliklerin başında geliyor.

ACAYİPLİK 2:

Kurultayını yapamamış/tamamlayamamış UBP’nin ilk tur kurultayında ikinci tura kalan yani en çok oyu alan iki siyasinin resmen kafası kesildi. Adamların ikinci turda yarışması engellendi, kurultay darbe ile durduruldu, bununla da kalınmadı, adamlar kabineye alınmadı, bakanlıktan da oldular… Bu da tarihe geçen ikinci acayiplik oldu.

ACAYİPLİK 3:

Bu hükümet bir azınlık hükümetidir. Komitelerde çoğunluğu yoktur. Hiçbir şey geçiremezler, yasalaştıramazlar. Üstelik güven oylaması bile muamma… Böylesi bir durum da üçüncü acayiplik oldu.

ACAYİPLİK 4:

Eski hükümet döneminde “Özel Jet Skandalı” nedeniyle görevden alınan Ünal Üstel yeniden bakan yapıldı. Ersin Tatar başbakan olarak bizzat görevden aldığı siyasiyi şimdi “Cumhurbaşkanı” olarak yeniden bakan diye onayladı. Bu da baştan sona acayiplikler serisi olmaya bir olaydır. Madem ki atayacaktınız geçmişte neden görevden aldınız? Göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan!

ACAYİPLİK 5:

Tahsin Ertuğruloğlu yıllar sonra yeniden bakan yapıldı. Üstelik de siyaseti bıraktığı, kendi sağlığı için eve kapandığı bir dönemde Tahsin Bey yeniden sahneye çekildi… UBP’de “dış politika” denilince akla ilk gelen Oğuzhan Hasipoğlu da böylelikle ekarte edilmiş oldu… Göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan!

ACAYİPLİK 6:

Eski bakanların yerleri değişti, çok tuhaf bir tablo ortaya çıktı. Yılların maliyecisi, aylardır Maliye Bakanı görevinde bulunan Amcaoğlu Eğitim Bakanı oldu. İzlerken inanamadım, herhalde yanlış duydum dedim… Meğer kulaklarım iyi çalışıyormuş, Eğitim Bakanı Amcaoğlu… Göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan…

ACAYİPLİK 7:

Eski Tarım Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı oldu. Zaten bu cümle bile acayipliği açıklamaya yeterli. Daha fazla üzerine bir şey yazmaya gerek var mı?

ACAYİPLİK 8:

Koral Çağman baştan sona acayip bir süreç yaşattı. UBP ile DP hükümet için görüşürken YDP’lilere sert çıktı, “Benim onayımla Erhan Arıklı ve Bertan Zaroğlu bakan olamaz, onay vermem” dedi, yurtsever kesimden alkış topladı… Hatta demokrasi yürüyüşüne katıldığını söyleyenler oldu. Dün itibarıyla da “bakan yapmam-onaylamam” dediği Erhan Arıklı ile aynı kabineye girdi… Ah ki ne ah…

ACAYİPLİK 9:

Cumhurbaşkanlığı seçim sürecince Türkiye müdahalelerine karşı sözleri ile dikkat çeken Serdar Denktaş da olağanüstü bir acayiplik sergileyerek müdahalenin ürünü UBP-DP-YDP Hükümeti’ne onay verdi…

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Acayip hükümetin listesine sizler de ekleyebilirsiniz, elbette dahası vardır.

Düşünebiliyor musunuz?

En "normal" şey Ali Pilli'nin Sağlık Bakanı kalması oldu.. Ne tuhaf!

Bir Kemal Dürüst eksik, bir de Ejder Aslanbaba!..

Sağduyuya, göreneğe, olağana aykırı, garip, tuhaf, yadırganan, yabansı…

Diyeceklerim bu kadar…

Tebrikler (!)