AB Bilgi Merkezi, Avrupa Müzik Günü’nü Lefkoşa’da açık hava konseriyle kutluyor
Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Avrupa Müzik Günü (Fête de la Musique) dolayısıyla cuma akşamı Lefkoşa’da açık hava konseri düzenleyecek.
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Avrupa Birliği Bilgi Merkezi, Avrupa Müzik Günü (Fête de la Musique) dolayısıyla cuma akşamı Lefkoşa’da açık hava konseri düzenleyecek.
AB Bilgi Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, AB desteğiyle düzenlenecek etkinlik, cuma günü 20.30 - 22.00 saatleri arasında Lefkeliler Hanı Meydanı’nda yapılacak.
Etkinlikte, Kıbrıs Türk toplumunun genç müzisyenlerinden oluşan dört farklı müzik grubu sahne alacak.
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