55 Yaşını beklemek zorunda mıyım?

İyi günler.

25 yıldır kamuda öğretmen olarak çalışıyorum.

Kadınım.

Emekli çıkmak için 55 yaşını beklemem gerekir mi?

Kamuda asıl ve sürekli kadroda görev ifa ettiğiniz için emekli maaşı alarak emekli çıkmayı 25 yıl 55 yaşında elde edersiniz.

Eğer 55 yaşına gelmeden kamudan ayrılmak isterseniz, son brüt maaş çarpı hizmet yılınız (yıpranma da dahil) üzerinden ikramiyenizi alırsınız ve 55 yaşına da gelince emekli maaşınızı almaya hak sahibi olursunuz.

55 yaşına gelmeden sadece ikramiyenizi alabilirsiniz, maaş bağlama 55 yaşında olur.

600 gün prim yatırmam gerekir mi?

Merhaba.

1979 doğumluyum. Şu an 6700 gün prim yatırımım var

Çalışmıyorum. 15 yıldan emekli çıkmak için son 5 yılda 600 gün prim yatırmam gerekir mi?

01 Ocak 2008 sonrası ilk kez sigortalı olan kişiler 15 yıl prim yatırımı ile 63 yaşında, son 5 yılda da 600 gün prim yatırımı yapmaksızın emekli çıkabilirler.

01 Ocak 2008 öncesi sigortalı olanların 15 yıldan emekli olma yaşı 01 Şubat 2012 tarihindeki sigortalının yaşına göre kademeli olarak yükseltilmiştir.

02 Şubat 1977 öncesi doğup, 01 Ocak 2008 öncesi sigortalı olanlardan 15 yıldan emekli maaşı alabilmek için son 5 yılda 600 gün prim yatırma koşulu aranırken, 02 Şubat 1977 dahil ve sonrası doğup, 01 Ocak 2008 öncesi sigortalı olanlardan 15 yıldan emekli olabilme yaşı 63 olup son 5 yılda 600 gün koşulu da aranmamaktadır.

Primlerim yanar mı?

Merhaba.

Toplam prim yatırımlarım 10 Bin günü geçti.

Yıl olarak sürelerimi doldurdum ama yaşımı beklemekteyim.

Prim yatırmamın bir anlamı var mı? 25 yıl üzeri primlerim yanar mı?

Sosyal Sigortalar ile ilgili düzenlemeleri içeren 16/1976 ve 73/2007 sayılı yasalarda da belirtildiği üzere şu an emekli maaşı hesaplaması, yıllık prime esas kazanç ortalamanıza göre yapılmaktadır.

Yani bir yıl içerisinde sigortalara yatırım yaptığınız ortalama maaş ne kadar yüksek olursa günün sonunda emekli maaşınız da o kadar yüksek olacaktır.

Ayrıca sigortalarda 25 yıl üzerinde yatırdığınız primlerin yanması gibi bir durum söz konusu olmayıp ne kadar uzun süre ve ne kadar yüksek maaştan yatırımlarınız yapılırsa o kadar yüksek emekli maaşı alma hakkına sahip olacağınız için tavsiyem, yatırım basamağınızı düşürmeden imkânınız olduğu ölçüde sigortalara prim yatırmaya devam etmenizdir.

Mecburi emekli yaşı kaçtır?

İyi günler Devrim Bey.

1980 doğumluyum ve 2008 yılından beri kamuda kadrolu öğretmen olarak çalışmaktayım.

Kamudan 60 yaşından mecburen emekli çıkmam mı gerekir?

01 Ocak 2008 sonrası ilk kez kamuda ve/veya kamu kurumlarında asıl ve sürekli kadroya atananlar 73 /2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasasına tabii olmaktadır.

Kamudaki mecburi emekli yaşını düzenleyen mevzuat kamu görevlileri yasası olmayıp, Emeklilik Yasası’dır.

01 Ocak 2008 sonrası kamuda asıl ve sürekli kadroda çalışmaya başladığınız için 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’na tabii olup Emeklilik Yasası’na tabii değilsiniz.

Sosyal Güvenlik Yasası’nda da kamu için mecburi emekli yaşı düzenlemesi olmadığı ve Emeklilik Yasası’na da tabii olmadığınız için Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında görev ifa eden kamu görevlilerinin mecburi emekli yaşı yoktur.

Şu an için sınırsız süre kamuda çalışma hakkınız vardır.

9 yıldan emekli çıkabilir miyim?

Merhaba Devrim Bey.

9 yıllık sigorta yatırımım var.

İlk sigortam 2009’da yattı. Yaşım da 60.

Toplu prim yatırımı ile emekli çıkabilir miyim?

Maalesef hayır.

Mevzuat düzenlemelerimize göre iş kaydı olunmayan dönemlere ilişkin geriye dönük toplu prim yatırım hakkı verilmemektedir.

Bilfiil o sürelerin yatırım yapılarak geçirilmesi gerekmektedir.

İlk sigorta priminiz 2009 sonrası yatırıldığı için 73/2007 sayılı Sosyal Güvenlik Yasası’na dahil olup en az 15 yıl prim yatırımı ile en erken 63 yaşında emekli olma hakkınız bulunmaktadır.

Eğer prim yatırım sürelerine haiz olamayacaksanız yani 15 yılı tamamlayamayacak durumda olacaksanız, 65 yaşında sigortalara başvurup 01 Ocak 2008 sonrası ilk kez sigortalı olduğunuz için Sosyal Güvenlik Yasası kapsamında olduğunuzdan, oradaki düzenlemeye binaen yatırılan sigorta prim miktarlarınızı, hayat pahalılığı oranında da güncellenerek toplu olarak geri alabilirsiniz.

Bunu biliyor musunuz?

Ara, dinlenme ve yemek molası süreleri ne kadar olmalıdır?

Her işyerinde işin gereğine göre ayarlanmak üzere işçilere aşağıdaki sürelerle dinlenme ve yemek molası verilir:

Dört saat veya daha kısa süreli işlerde on beş dakika;

Dört-Altı saat süreli işlerde yirmi dakika;

Altı saatten fazla süreli işlerde otuz dakika.

Yukarıda belirtilen süreler, en az olup aralıksız verilir ve bir işyerinin aynı kısmındaki bütün işçilere önceden belirtilmiş olan aynı saatte uygulanır.

Ancak işin gereğine göre nöbetleşe dinlenme yapılması, toplu iş sözleşmeleri veya hizmet akitleri ile düzenlenebilir.

Bu maddede öngörülen yemek molası ve dinlenmeler çalışma süresinden sayılmaz.

Bahşişlerin ve Yüzdelerin ödenmesi nasıl olur?

Otel, lokanta, eğlence yerleri ve benzeri yerlerle, yüzde usulünün uygulandığı müesseselerde işveren tarafından servis karşılığı veya başka isimlerle müşterilerin hesap pusulalarına “Yüzde” eklenerek veya ayrı şekillerde alınan paralarla, kendi isteğiyle müşteri tarafından işyerine bırakılan veya işverenin denetimi altında bir araya toplanan paraları işveren, işyerinde çalışan tüm işçilere eksiksiz olarak ödemek ve bunu kaydetmek zorundadır.

İşçiler, temsilcileri ve/veya sendikaları aracılığıyla, yüzdelerin usulüne uygun olarak dağıtılıp dağıtılmadığını veya tam olarak kaydedilip kaydedilmediğini denetleyebilirler.



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