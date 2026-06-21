53 araç trafikten men edildi, iki sürücü tutuklandı

Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 2 bin 580 araç sürücüsü kontrol edildi, 53 araç trafikten men edilirken, iki sürücü tutuklandı.

Polis Basın subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, trafik kurallarına uymadığı tespit edilen 354 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı.

Rapor edilen trafik suçları şöyle:

"86’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 37’si seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 17’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 16’sı trafik ışıklarına uymamak,14’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 13’ü sigortasız araç kullanmak, 13’ü muayenesiz araç kullanmak, 6’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 2’si polisin dur emrine uymamak, 1’i tehlikeli sürüş yapmak ve146’sı diğer trafik suçları”