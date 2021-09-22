2 gölet kurudu, yağışlar normalin altında

Son iki yılın kış aylarının kurak geçmesiyle baraj ve göletlerde su seviyesi azaldı, 2 gölet tamamen kurudu. Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yağışların "normalin altında" seyredeceğini belirtti.

Su İşleri Dairesi: “Göletlerin doluluk oranlarıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu süreçte Dağyolu ve Değirmenlik göleti kurudu”

Hüseyin ÖZBARIŞCI

Ülkemizde özellikle son iki yılda yaşanan kuraklık nedeniyle bazı gölet ve barajlardaki su seviyesi düştü, Dağyolu ve Değirmenlik göleti tamamen kurudu.

YENİDÜZEN’e konuşan Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, geçtiğimiz günlerdeki yağışların metrekareye 8,6 kilogram yağış düştüğünü, bu yağışın göletlere de pek bir etkisinin olmadığını söyledi. Buran, özellikle Ekim, Kasım ve Aralık aylarında tahminlere göre yağışların normalin altında bir seviyede geçeceğini ifade etti.

Su İşleri Dairesi yetkilileri ise göletlerin doluluk oranıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti. Tarım Bakanlığı’nın internet sitesinden alınan bilgiye göre göletlerin doluluk oranıyla ilgili en son 2019 yılının ilk yarısında çalışma yapılmıştı.

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran:

“Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yağışlar beklenenin altında geçecek”

Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Eylül ayında başka yağış öngörmediklerini, önümüzdeki Ekim, Kasım ve Aralık aylarında da yağışların beklenenin altında kalacağını ifade etti. Buran şöyle konuştu: “Eylül ayı tahminlerimizde ortalama olarak 6,6 kilogram yağış öngörüyorduk ancak geçtiğimiz günlerde ortalama olarak 8,6 kilogram yağış meydana geldi. Tabii, bu yağış baraj veya göletlerimize etkili olmadı. Geçen yıllara göre erken bir yağış gördük ancak bu yağışlar insanlarımızı yanıltmasın.

Yağışlar erken geldi diye yıl iyi gidecek bir durum yok. Yılın geneli için bir şey söyleyemeyiz ama Eylül ayında başka yağış olacağını öngörmüyoruz. Hatta tahminlerimize göre Ekim, Kasım ve Aralık aylarında yağışlar beklenenin altında geçecek. Özellikle Kasım ayında çok az yağış öngörüyoruz. Ne yazık ki durum böyle…”

Su İşleri Dairesi: “Doluluk oranlarıyla ilgili çalışmalar sürüyor”

Su İşleri Dairesi yetkilileri, göletlerin doluluk oranlarıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini ve önümüzdeki süreçte çalışmaların tamamlanmasıyla gerekli bilgileri paylaşacaklarını belirtti. Yetkililer, son yapılan çalışmanın ardından iki göletin kuruduğunu bu göletlerin Dağyolu ve Değirmenlik göletleri olduğunu söyledi. İki gölette de “temizlik çalışmaları” yapılacağını aktaran Su İşleri Dairesi yetkilileri, bu konuda da çalışmaların sürdüğünü, bütçenin onaylanmasıyla gerekli çalışmaların başlayacağını kaydetti.

Tarım Bakanlığı’nın internet sitesinden alınan bilgiye göre göletlerin doluluk oranlarıyla ilgili son çalışma 2019 yılının ilk yarısında yapılmıştı.

Bölge muhtarları ne dedi?

Gönyeli Muhtarı Ömer Menderes: “Gönyeli Barajı’nda su seviyesi yarımdan yukarıdır”

“Gönyeli Barajı’nda su seviyesi şu an için tahminlerime göre yarımdan yukarıdır. Geçen yıl kurak geçti, temennimiz bu yılın da bu şekilde geçememesi. Şu anda baraj suyunu 3-4 üretici kullanabiliyor. Bu konuda Kaymakamlığa dilekçe yaptık, suyun daha adil kullanılması ve herkesin yararlanabilmesi için Komisyonun kurulmasını bekliyoruz.”

Kanlıköy Muhtarı Gülen Kılıç: “Barajın hem kurumasını hem de kurumamasını istiyoruz”

“Barajımızdaki su seviyesi geçtiğimiz yıllara oranla biraz düşük ancak yine de iyi durumda diyebiliriz. Aslında bizim en büyük sıkıntımız suyun kirli olmasıdır. Temizlik için çalışmalar yapmak istiyoruz ama barajın kuruması lazım. Üreticilerimiz şebekeden suyu kullanabiliyor orada bir sıkıntı yok ancak suyun kirli olmasından dolayı süzgeçlerin de değişmesi gerekiyor. Bu yaz bu konuda birçok sıkıntı yaşadık. Aslında hem barajın kurumasını hem de kurumamasını istiyoruz. Böyle bir döngünün içerisindeyiz.”

Minareliköy Muhtarı Şevket Fedai: “Gölet temizlenmeli”

“Değirmenlik bölgesindeki gölet çoktan kurudu. Bu üzücü tarafı… Ancak bu noktada göletin temizlenmesi lazım. Gerek belediyeye, gerekse kaymakamlığa bunu dile getirdik. Yağışlar olmadan bu çalışmalar başlamalı.”

Değirmenlik Muhtarı Gülçin Ersoy: “Bizi pek etkilemiyor. Civar köylerdeki çiftçiler için üzücü bir durum”

“Son yıllarda kış aylarının kurak geçmesinden dolayı bölgedeki gölet kurumuş vaziyette. Bu gölet kuru olsa da, dolu olsa da bizi çok etkilemiyor ama civar köylerdeki çiftçilerimiz için üzücü bir durum. Biz su anlamında hiçbir zaman sıkıntı çekmiyoruz ama temennimiz genel anlamda göletlerimiz ve barajlarımızın kurumaması için yılın kurak geçmemesi.”

61 Köy Kuraklık Zararı Kapsamında