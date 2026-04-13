190 milyon ayak izi

Polis Genel Müdürlüğü'nden "geçişler"e dair ilk günden bugüne tüm verileri istedim.

"Bilgi Edinme Yasası"nın bürokrasisi halen dijital çağ öncesi kalsa da polisin istatistik servisi sağ olsun, gerekli çalışmayı yaptı.

Sahi, bizim bir de "İstatistik Dairemiz" var değil mi? Hatta Devlet Planlama Örgütü de var... Yine de ne zor veriye ulaşmak bu ülkede...

***

Nisan 2003'ten bugüne barikatlarda 190 milyonu aşan bir geçiş hareketliliği var.

Kıbrıs sorununun siyasi çözümsüzlüğüne rağmen halklar ve ekonomi kendi yolunu buluyor.

Çoğu zaman giriş ve çıkış rakamları birbirine denk oldu; nüfus farkına rağmen... Çünkü doğalında adanın güneyinde üç misli bir nüfus yaşıyor. Gerçi kuzeyde nüfus rakamını da bilmiyoruz maalesef... Nüfusu geçtim, "yurttaş sayısını" dahi açıklamaktan aciz bir yönetim var.

***

2026 yılının ilk üç aylık verilerine baktığımız zaman güneye geçişler arttı.

Kuzeye 1.400.480 giriş olmuş.

Buna karşılık güneye 1.404.608 geçiş...

Tabii istatistikler sadece hareketliliği gösteriyor. Bunu Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum ve turistlere göre de ayırmak gerekiyor.

Hatta kaç farklı kişi diye bakmak...

Turizm Dairesi bunu yapıyor sanıyorum.

En son anımsadığım 2025 yılı verilerine göre, Kıbrıslı Rumların kuzeye geçişi yıllık 300 bin dolayında azalmıştı.

Bir o kadar çoğalmıştı, Kıbrıslı Türklerin güneye geçişleri...

Hem nüfus hem de kur farkına rağmen..

Çok anlaşılır bu...

Çünkü hem restoranlar hem de kafeler güneye göre daha pahalı... Çarşı da öyle...

***

23 Nisan 2003...

Barikatların yeniden aralandığı o tarihi günden 2026’nın Mart ayı sonuna kadar gerçekleşen toplam hareketlilik, adanın nüfusunu yüzlerce kez katlayan bir boyuta ulaştı: 190 milyon 281 bin 960 geçiş.

Bu rakamın yaklaşık 95,9 milyonu giriş, 94,3 milyonu ise çıkış olarak kayıtlara geçti.

Giriş ve çıkışlar arasındaki denge, geçişlerin artık bir "merak" veya "turistik gezi" olmaktan çıkıp; çalışma, eğitim ve alışveriş gibi temel yaşam ihtiyaçlarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini kanıtlıyor.

Kıbrıs sorunu masada donmuş olabilir, ancak toplumlar kendi iş birliğini çoktan kurmuş durumda.

Tek farkla...

Kuzeydeki toplum dünyada halen kayıt dışı!

Bir ciddi fark daha var.

Kıbrıslı Türkler "Kıbrıs Cumhuriyeti" kimliği üzerinden dünyaya açılıyor.

Unutmadan, adanın kuzeyinde yaşayanların belki yarıya yakını güneye geçemiyor.

***

2003’te 2 milyonla başlayan bu hareketlilik, bugün yıllık 10 milyon barajını zorlayan bir devre ulaşmışsa, bu durum siyasetin üretemediği çözümü sokağın halen dayattığını gösteriyor.

Kendi "kutsal" pozisyonlarına tutunmaktan vazgeçse liderlikler... Yeni ve birleşik bir Kıbrıs'ın "yurttaşlık hakkı" temelinde eşitliğine yoğunlaşsa... Hele hele "garantörlerin" bölücü etkisi ortadan kalksa...

Velhasıl bu rakamlar siyasi bir çözümle taçlansa, genç nesiller Doğu Akdeniz’in en güçlü refah ortamında nefeslenecek belki de...

Kıbrıs'ın toplumsal gövdesi zaten giderek birleşmiş durumda, ancak siyasi ve askeri kafası hâlâ ayrı duruyor.

190 milyon geçiş, "Biz birbirimize muhtacız" diyor.

Daha ne?