1 poşet patates 80 TL!

Fehime ALASYA

Patatesin kilosu 20 TL’yi aştı, 1 poşet, 4 kilo patates 80 TL’ye eve girer oldu… Fiyatları patateste ilkbahar hasadının gecikmesine bağlayan üretici, hasadın başlamasıyla bir nebze düşmesi beklentisini belirtti.

Kışın son günlerinde mevsim normallerinin üzerinde görülen soğuk havanın patates üretimini de olumsuz etkilediğine işaret eden üretici, fiyatların Mayıs sonuna doğru, ilkbahar hasadının başlamasıyla 10, 15 TL’ye düşmesi beklentisini belirtti.

Market reyonlarında 20 TL’yi aşan fiyatlara üzüldüğünü dile getiren üreticiler ise ‘aracıların’ kâr marjına değindi, genel olarak üretimdeki sıkıntılarının bir an önce çözülmesini istedi.

Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven, “Hükümet koltuk sevdası ve atamalardan bizim sorunlarımıza eğilmeye fırtsa bulmadı. Verdiğimiz oylara üzülüyoruz” yorumunda bulundu.

Girdi maliyetlerinden dert yanan, hükümetin bir an önce üreticilerin sorunlarına eğilmesi gerektiğini anlatan tarladaki üretici, hükümetin hayat pahalılığına engel olması, vatandaşın alım gücünü yükseltmesi gerektiğini kaydetti.

ÜRETİCİLER NE SÖYLEDİ?

Kuzey Kıbrıs Patates Üreticileri Birliği Başkanı Engin Halkseven:

“Ülke batakta, insanlar aç, siyasiler koltuk sevdasında, halk ile dalga geçiyorlar”

“İlkbahar patatesin hasadı gecikti, soğuk ve don patatesi vurdu. Genel söküme 20 gün sonra başlanacak. Fiyatlar 15 Mayıs’tan sonra iyileşecek. Hiçbir üreticinin elinde patates kalmadı. İlkbahar hasadı da sadece bir üreticide başladı. Marketlerdeki fiyatları görünce üzülüyorum. İnsanların alım gücü düştü, onlara da yazık. Esas sıkıntı aşırı yağışlardan dolayı sökümün taksit taksit yapılması oldu. Piyasada eksiklik oldu, fiyatlar çıktı. Üretimde en büyük sıkıntılar; Mazot, elektrik, gübre ve kimyevi girdilerin fahiş fiyatlara ulaşmasıdır. Bunun yanında hükümetteki istikrarın sağlanamaması, bu sıkıntılara çözüm bulamaması oldu. Hükümet koltuk sevdası ve atamalardan bizim sorunlarımıza eğilmeye fırtsa bulmadı. Verdiğimiz oylara üzülüyoruz.

Meclis’te tiyatro yapıyorlar, iş yapmıyorlar. Seçilmiş kişiler, bu esnaf, üretici, hayvancı, çiftçi ile iletişim içine girsin, ülke batakta, insanlar aç, siyasiler koltuk sevdasında, halk ile dalga geçiyorlar.

Sadece patates değil, domates de, salatalık da çok pahalı, asgari ücretli geçim derdinde. Geçen yıl 50 kg gübreyi 150 TL’ye alırken, bu yıl 700 TL verdik.

Bir torba üre (kimyevi ilaç) fiyatı geçen yıl 150 TL civarındayken, bu yıl bin TL’ye satılıyor.

Bu hükümet artık halka hizmet etsin, koltuk tartışmalarına son verip iş yapsın.”

Patates Üreticisi Ahmet Yalınca:

“Üretici olarak marketlerdeki fiyatlara çok üzülüyoruz, bunlar üreticinin cebine girmiyor”

“Piyasada çok az patates var. Yeni hasat henüz başlamadı. Bayramdan sonra, yani 15- 20 Mayıs gibi piyasada patates artacak, fiyatlar biraz düşecektir.

Mevsimlerden dolayı hasat en az bir ay ileri attı, soğuk havalardan üretim kaybı da oldu. Dondan dolayı patatesler durgunluk geçirdi, olgunlaşmadı.

Mayıs ayında ürün arttığı zaman fiyatlar 10, 15 TL civarlarında olacak diye düşünüyoruz. Tüketiciye 22 TL’ye ulaşan patates, tarladaki üreticiden 5, 7 TL arası çıktı, en son 9 TL’ye kadar ulaştı. Bir üretici olarak çok üzülüyoruz, aracıların fırsatçılığı bu rakamlara çıkarıyor, üreticinin cebine girmiyor.

Kimyevi gübre, organik gıdalar, elektrik, yakıt, gübre çok fazla pahalı oldu. Tüm bunlar biz üreticileri çok olumsuz etkiledi.”