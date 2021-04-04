1 Nisan… Şaka günü…..

1 Nisan… Kıbrıs Rumları’nın kahramanlık (!!!) sürecinin başladığı tarih…

Adlarını Kıbrıs tarihine, altın harflerle (!!!) yazdırmayı başaran, başta Grivas olmak üzere diğer tüm Rum kahramanların (!!!) önemli mi önemli tarihi…

1 Nisan… ENOSİS hülyasının resmen açığa vurulduğu tarih….

Rum faşistlerin büyük bayramı…. Onlar yüzünden ortaya fırlayan Türk faşistlerin de Bayramı…

Ülkenin nerdeyse yönetimini de ekonomisini de ellerinde tutarken, maceraya atılanların Bayramı…

1 Nisan… ENOSİS diye naralar atarken yüzlerce kişinin ölümüne; yüzlerce-binlerce yuvanın yıkılmasına neden olanların büyük mü büyük (!!!) Bayramı…

Ülkenin bütününü nasıl büyük felaketlere sürüklediklerinin bile farkında olmayanların Bayramı…

1 Nisan… Yaptıklarıyla nelere neden olduklarının bugün bile hala farkında olmayanların Bayramı…

Bayramınız kutlu (!!!) olsun….

TRT’nin Dizisi

Böyle olacağını tahmin etmiştim. Hatta emindim. Peşin bir hükümle karar verdim ve şu daha çok tartışılacağa benzeyen diziyi, özellikle oturup izlemedim. Bundan sonra da izlemeye niyetim yok açıkçası.

Dizinin yayınlanan ilk bölümünden sonra yapılan açıklamaları görünce de, “İzlemedin… Çok da iyi ettin…” dedim kendi kendime. Çünkü izleseydim, zaten bozuk olan asaplarım bir o kadar daha bozulacak, kahrolacaktım.

Kime kızalım ki şimdi ?

Yapanlara mı, yaptıranlara mı ? … Senaristine mi ? Yoksa bir ‘danışman’ olsun görevlendirmeyenlere mi ?

Kime kızalım ?

Tarihimizi, Anavatanımıza bile doğru düzgün anlatamadığımıza mı ? Yoksa anlamak istemeyenlere mi ?

Kime kızalım ?

(Öncesini, geçtik) Aralık 1963’den başlayarak olup bitenlerin tam ortasında bulunanların, yaşayanların halasusmalarına mı ?

Türkiye kamuoyunun önemli bir bölümünün hala, “Kıbrıs…” denince sadece (Rumlar gibi) 1974’ü bilmelerine mi ?

Neden 1 Nisan’da ve hatta çözüm görüşmeleri arifesinde sorularını soranlara mı ?

Kime kızalım ?

Besleyenlere mi beslenenlere mi ? Gözlerini ve kulaklarını kapatıp alkış tutanlara mı ? Yoksa sövenlere mi ?

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Sokak Ağzı

“Azerbaycan, TC Kimlik Kartı ile ülkeye girişe izin vermiş.KKTC kimliğine de izin var mı acaba ?”

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“Üstüste iki galibiyet alınca, hele hele biri de Hollanda olunca nerdeyse kendilerini Dünya Kupası’nı garantilemiş görmeye başlamışlardı.”

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“Osmanlı’yı, Selçuklu’yu ve benzerlerini anlatan dizilerde aktarılanlar da Kıbrıs için çekilen dizidekiler kadar mı doğruydu ?”

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“Manyaklığın milliyeti yoktur. Alman manyak da var, İngiliz manyak da. Rus manyak da var Arap manyak da. Rum manyak da, Türk manyak da.”

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“Kapı açıldı. Dünya bizi hellim ile tanımaya başlayacak.Yaşasın hellim.”

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“Dışişleri Bakanımız hellimi sevmiyor galiba.Açıklamasından böyle anladım. Yanlış mıyım ?”

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“Başkanımız ve Dışişleri Bakanımız da Gala’da başroldeydi.Bir açıklama bekliyoruz. Beğendiler mi ?”

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“Aşı konusunda tüm dünyada hala çelişgili haberler var. Biz da şaşırdıg artıg. Ne yapacağımızı bilemiyoruz.”

​​​​​Anlayana

“Zirvelerde kartallar da bulunur, yılanlar da…Ancak birisi oraya süzülerek, diğeri ise sürünerekgelmiştir. (Cenap Şahabettin)