Nasıl başaracağız?

Dünyanın önemli gazetecilerinden Herbert Swope’un sözü hep aklımın bir köşesinde durur.

“Size başarının formülünü veremem, ama size başarısızlığın formülünü verebilirim; Herkesi memnun etmeye çalışmak.”

Not ediniz!

Öyle devam edelim…



* * *



Kıbrıslı Türkler bir kez daha “dünyada kendisini temsil edecek” lideri seçecek.

Belki daha doğru tanım “KKTC seçmenleri”dir aslında…

Kıbrıs’ın kuzeyinde seçilen ve adanın sınırları ötesinde siyaset yapabilme geçerliliğine sahip “tanınmış” belki de tek kişiyi seçeceğiz.

* * *

5 senelik bir dönem daha bitiyor.

Duygusal bakmadan konuşacak olursak, yine başarısız bir dönem…

* * *



“Müzakereler” anlamında öyle…

İlerleme olamadı.

Dünyaya açılmak anlamında öyle…

Kıbrıslı Türklerin “sıkışıp kalmışlığı” dünyaya anlatılamadı.

“İlişkiler” anlamında öyle…

Türkiye’yle, güneyle, Avrupa Birliği’yle ilişkiler ileriye taşınmadı.

“Demokrasi” anlamında öyle…

Kıbrıslı Türklerin iradesine yönelik müdahaleler sürdü, gerilim tırmandı.

* * *

Elbette çözüme dair denemeler yapıldı, kimi anlarda ilerleme umudu da doğdu.

Ortaya bir “çerçeve” çıktı.

Ancak o çerçevenin içerisine geleceğimiz giremedi.

Çözüme dair inançsızlık büyüdü.

Milliyetçilik yeniden yükseldi, parladı, çoğaldı.

Şiddet sokağa taştı, karşıtlıklar köpürdü.

* * *

5 yıllık bir dönem daha kapanırken, Kıbrıslı Türklerin gelecek belirsizliğine yönelik yeni bir umut ışığı yakılamadı ne yazık.

Yarınları düşlerken bilinmezlik çok daha fazla…

Dünyayla bağlarımız iyice koptu.

Görünmez olduk, kaybolduk, silindik, sessizleştik.

“Yalnızlaştık” dersek çok daha doğru…

Kim inkâr edebilir bunu, evet, yalnızlaştık.

Ada yarısından Kıbrıs eksildi biraz daha, ufkumuzdan dünya…

Şimdi savaş gemileri var, insansız hava araçları var, askeri üsler var, yakınlaşmadan çok uzaklaşmalar var, nefret söylemi var, çok daha fazla tehdit var.

O nedenle bu dönemi başarısız buluyorum.

* * *

Başarısızlığı görmezsek eğer gelecek 5 senenin ateşini tutuşturamayız.

Umutlanamayız.

Yeni dönemde tüm bu hayal kırıklıklarının üstesinden nasıl geleceğiz, konuşmalıyız.

Samimi, gerçekçi, dünyalı bir yerden konuşmalıyız şimdi…

Yeni dönemi konuşmalıyız…

Tüm bu başarısızlıkların nasıl aşılacağı anlatılmalıdır.

Merakla bekliyorum dinlemek için!

Nasıl başaracağız?