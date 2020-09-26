KDV indirimi beklentisi satışı durdurdu

Dizüstü bilgisayar ve tabletlerde KDV ve Stopaj indirimine gidileceği açıklandı, ‘mecburi satışlar’ dışındaki alışverişler adeta durdu. Bilgisayarcıların online eğitim yoğunluğu, atıl vaziyetteki bilgisayarların tamiratını yapmakla geçti, gözler 1 Ekim’de uygulamaya girecek denilen indirime çevrildi.

1 Ekim’de dizüstü bilgisayar ve tabletlerde KDV ile stopaj vergisinde yaklaşık %20 indirime gidilmesini çok isabetli bir karar olduğunu dile getiren bilgisayar satıcıları, uygulamada geç kalındığını savundu. Her şeye rağmen kararın uygulamaya girdikten sonra piyasaya olumlu yansıyacağı görüşünü paylaştı.

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu: “Çok karlı bir durum ortaya çıkacak. Bir ürün 10 TL’den 8 TL’ye düşecek, bu satışları tabii ki çok güzel etkileyecek. Karar açıklandığı günden itibaren uygulanamazdı çünkü vergi beyanlarımız aylıktır, ayın yarısı farklı beyan içeremezdi.”

Fehime ALASYA

İlk ve orta dereceli okullarda online eğitimin başlamasının ardından dizüstü bilgisayar ve tabletlerde indirimine gidileceği açıklandı, satışlar neredeyse durdu, bilgisayar almayı düşünenler “indirim” yapılacağı günü beklemeye başladı.

1 Ekim’de dizüstü bilgisayar ve tabletlerde sıfırlanacağı açıklanan %16 KDV indirimi yanında %4’lük stopaj vergisinin de %1’e düşürülmesinin çok isabetli bir karar olduğunu dile getiren bilgisayar satıcıları, uygulamada geç kalındığını savundu.

Kararın Eylül ayının ilk haftasında açıklanması, buna karşın uygulamanın 1 Ekim’de devreye gireceğinin belirtilmesini ‘geç kalınmışlık’ olarak değerlendiren bilgisayar satıcıları, “Keşke Online eğitime başlanmazdan önce 1 Eylül’de bu karar devreye konsaydı da herkes bundan yararlansaydı” dedi.

Alınan karar ve yapılan açıklamalara rağmen temkinli olan bilgisayarcılar, konuya ilişkin detay bilmediğini belirtti.

“Gümrükten yeni ürünler çıkınca konuyla ilgili ayrıntıları öğrenmiş olacağız, şimdilik hiçbir detayla ilgili bilgimiz yok” diyen bilgisayarcılar, uygulamanın hemen hayata geçmemesinden yakındı.

Bilgisayarlardaki KDV indirimi, uygulamada geç kalınmış olunmasına rağmen yine de yerinde ve doğru bir karar olarak değerlendirildi.

Bazı üniversitelerin online eğitime başlama kararı aldığını işaret eden satıcılar, bunun yanında KDV indirimini bekleyen vatandaşların da olduğunu anlatarak, satışların artacağı öngörüsünü paylaştı.

Veliler atıl bilgisayarlara yöneldi…

Teknik anlamda online eğitim ile yıllardır kullanılmayan bazı bilgisayar aksamlarının dahi bu süreçte değer bulduğunu anlatan bilgisayarcılar, vatandaşın atıl durumdaki eski makinelerini devreye sokmaya çalıştığını anlattı.

Dövizin etkisiyle vatandaşın alım gücünün düştüğünü belirten satıcılar, özellikle velilerin evdeki eski bilgisayarların tadilatına yöneldiğini anlattı.

Amcaoğlu: “Beyanlarımız aylık, ay ortasında uygulamaya koyamazdık”

Yapılan çalışmanın vatandaşa büyük fayda sağlayacağını savunun Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Bilgisayarcılar mahsuplaşarak zaten bu verginin çoğunu tahsil etmiş olur. Ne halkın, ne tedarikçilerin ne de gümrükçülerin üzerinde bir olumsuz etkisi olmayacak. Tam tersi çok karlı bir durum ortaya çıkacak.” dedi.

Alınan karara ilişkin uygulamada geç kalındığı eleştirilerine yanıt veren Amcaoğlu, “Karar açıklandığı günden itibaren uygulanamazdı çünkü vergi beyanlarımız aylıktır, ayın yarısı farklı beyan içeremezdi.” dedi.

Satışların 1 Ekim’den sonraki seyrine ilişkin tahminlerini sorduğumuz Amcaoğlu, “Bir ürün 10 TL’den 8 TL’ye düşecek, bu satışları tabi ki çok güzel etkileyecek” şeklinde yanıt verdi.

Bakanlar Kurulu kararıyla duyurulmuştu…

Hatırlanacağı üzere, 8 Eylül’de alınan Bakanlar Kurulu kararlarında dizüstü bilgisayar ve tabletlerde indirimine gidileceği belirtilmiş, Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu da tablet ve bilgisayarlarda uygulanacak KDV indiriminin 1 Ekim’de yürürlüğe gireceğini açıklamıştı. Amcaoğlu, 1 Ekim 2020’den geçerli olmak üzere, dizüstü bilgisayar ve tabletlerde KDV oranının yüzde 16’dan sıfıra; yüzde 4’lük stopajın ise yüzde 1’e indirildiğini söylemişti.

Amcaoğlu, “Tüm çocuklarımız daha uygun fiyata bu ürünlere ulaşabilsin diye dizüstü bilgisayar ve tabletlerde yüzde 16’lık KDV oranı 1 Ekim 2020’de yürürlüğe girecek şekilde sıfırlanmıştır, stopaj vergisi de yüzde 1’e indirilmiştir” demişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu ise online eğitime erişimin kolaylaşmasını sağlamak amacıyla bilgisayar ve tabletlerde KDV ve stopaj indirimine gidildiğini, devletin elde ettiği gelirin sıfırlandığını belirtmişti. Çavuşoğlu: "Online eğitime erişimin kolaylaşması için bilgisayarlarda KDV ve stopaj indirimine gidildi" ifadelerini kullanmıştı.

Bilgisayarcılar ne dedi?

Ahmet Baba (Baba Bilgisayar): “Bu kararı yayımlar yayımlamaz devreye sokmaları gerekirdi”

“Bu her şeye rağmen olumlu bir durumdur. Ama doğrusu bunu yayımlar yayımlamaz devreye sokmaları gerekirdi. Bu açıklama yapıldıktan sonra satışlar düştü. Sipariş verenler ürününü erteledi, ‘şimdi fatura yazma da sonra yaz’ diyenler oldu.

Tedarikçiler de haklı olarak bu tarihe odaklandığı için stoklarımız da zayıfladı. Kamera bile bulamıyoruz. Yıllardır hiç gözde olmayan bu ürün bile değer buldu ama piyasada yok. Yoğunluğumuz eksikleri tamir etmekten ibaret. İnsanlar, atıl durumda olan eski makineleri de devreye sokamaya çalışıyor. Bu kararı açıklayıp da 1 Ekim’de devreye gireceğini belirtmek söylemini çok gereksiz buluyorum. Online eğitim satışları mecburiyetten olumlu etkiledi ama dediğim gibi akabinde hemen satışlar durdu, herkes eskileri tamir etmeye yöneldi.”

Mehmet Necatigil (Super Computer): “Açıklama yapıldığında bu uygulama devreye konmuş olmalıydı”

“Çok isabetli bir karar fakat çok geç kalındı. 1 Eylül’de online eğitime başlandı, birçok kişi zaten o tarihten önce alışverişini yaptı. 15, 20 gün öncesinden insanlar mecburen aldı. Neticesinde satışlarda çok ciddi bir ivme kazandıracak. Birçok kişi de daha uyguna alışveriş için fiyatların düşmesini bekliyor. İnsanlar kendini beklemeye aldı ve satışlarımız tamamen durdu. Bu kararı aldıkları anda uygulamış olmalıydılar. Açıklama yapıldığında bu devreye konmuş olmalıydı.

Dolar çok hızlı yükseliyor, haftadan haftaya tutarlılığı yok, bu alım gücünü çok kötü etkiliyor. Ama diğer taraftan KDV’nin indirilmesi çok iyi bir karar fakat döviz karşısında yine de olumsuz yansımaları olacaktır.

Karar çok iyi bir karar. Özellikle bazı üniversitelerin online eğitim açıklaması satışları çok olumlu etkileyecek. İhtiyaç patlaması olacak demektir. Bu her şeye rağmen çok iyi bir karar oldu. Dövizin seyri ise buna gölge düşürebilir.”

Selma Yurdakul: “Hala bunlarla ilgili net bir açıklama bilmiyoruz, uygulama çok güzel ama …”

“Erken açıklama yapıldı, herkes beklentiye girdi, telefonlar kilitlendi. 1 Ekim’den sonra ne olacağını hala bilmiyoruz, hangi ürünleri kapsıyor, neler olacak? Sadece tablet ve bilgisayar denildi o kadar, Hard Disc, RAM, gibi birçok teknik ekipmanı alırken her bir parça için geçerli olacak mı?

Monitör, klavye, vs… amaç sadece laptop ve tablete gidildi. Biz hala bunlarla ilgili net bir açıklama bilmiyoruz. Resmi gazete’de olan açıklamayla hiçbir şey anlaşılmıyor. Ancak da gümrükten mal aldığımız zaman bunu anlayacağız.

Yapılan çok güzel bir uygulama, çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Ama bunun için uygulamayı geciktiler. Veliler bu dönemde online eğitim için taleplerde bulundu, bize faturasız işlem yapın da 1 Ekim’den sonra faturalandırırız diyenler oldu. Bu uygulama çok güzel ama hemen hayata geçmeliydi.

İnsanların alım gücü düştü, alacak olanlar da bu indirimi bekliyor, şimdi ise satışlar durdu, veliler tamirat tadilata yöneldi.”