‘KARANTİNA GÜNLÜKLERİ’

Kimin aklına gelirdi ki bu hallere düşeceğimiz?

Bakın, hepimiz ‘karantinalık’ olduk!

Dünyanın en büyük devletleri dahil hiç kimse şu küçük virüsü yok edemiyor.

Koskoca İngiliz Kraliçesi bile korktu, kendini bir sarayda ‘karantina’ya aldı.

Ne hanlar, ne saraylar dinliyor mübarek!..

Ne zengin, ne fakir…

Sıradan vatandaşı da sarıyor, en ünlü artisti de…

Futbolcusu da mustarip şu Corona denilen meretten, siyasetçisi de…

Kimse dize getiremedi ‘benim benim’ diyen dünya liderlerini de bizim COVİD-19 getirdi.

Ne tuhaf…

* * *

‘Tarihin bundan sonraki diliminde hayat bambaşka olacak’ diyenler var.

‘İnsanların dünyaya, hayata bakış açısı değişebilir’ diyorlar.

‘Maddi’ değerler yerine daha çok ‘insani’ meseleler dikkate alınacakmış.

Öyle ümit ediyorlar.

Ben de ediyorum.

Para içinde boğulanlar, zenginlikten çıldıranlar, milyonların kazancına denk servet içinde yüzenlerin bugünkü çaresizliği kendilerine ders olur mu?

Peki ya makam, rütbe, mal, mülk, şöhret peşinde koşturmaktan helak olanlar da alacaklar mı derslerini?

Yoksa COVİD gider gitmez yine aynı terane mi?

* * *

COVİD döneminin öyle kolay kolay atlatılacağını sanmıyorum.

İzleri kalacak.

Haftaya tedavisi bulunsa, aşısı geliştirilse bile…

Şu an dünyada CORONAVİRÜS’ten başka konu konuşulmuyor.

Hayatın her alanında o var.

Sanata, edebiyata da yansıyacak bu…

Filmler çekilecek CORONA hakkında, romanlar yazılacak…

Bakın Simon and Garfunkel’in efsane şarkısı ‘The Sound of Silence’ (Sessizliğin Sesi) şarkısının CORONA versiyonu yapıldı bile!..

Ve bu gözle görülemeyen virüs bundan sonraki döneme de her bakımdan damgasını vuracak.

* * *

Daha şimdiden ‘Karantina Günlükleri’ adı altında hikayeler yazabilecek birçok insan vardır. Dünyada da, ülkemizde de…

Dizisi bile yapılabilir.

Yaşanan her olayın ders alınacak yönleri, bıraktığı acılar, sıkıntılar, hatta komik tarafları vardır mutlaka…

Birçok insan evde, ‘izole’ durumda ülkemizde de…

‘Ne yapalım, nasıl vakit geçirelim’ diye soranlar var.

Bence herkes yazsın!

Kendi hikayesini, yaşadıklarını not alsın.

Facebook’ta paylaşanlar var bunları kısmen ama olup bitenleri ‘günlük’ şeklinde kayıt altına almakla ortaya çok iyi eserler çıkabilir.

Özellikle karantinada olanlar…

Neden olmasın?