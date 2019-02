Hayvan sevilir, seçilmez!

-Ne kadar güzelmiş, adı ne?

-Jasper

-Jasper mı? İlk kez duydum, ne demek?

-Evet ben de öyle, doğal bir taşmış Jasper, güç, sevgi, inanç ve cesareti simgeliyormuş.

-Sen koymadın mı ki köpeğinin ismini?

-Hayır ben barınaktan aldım, barınakta bu ismi vermişler. Jasper’ı ilk sahibi av köpeği olarak yetiştirmeye çalışmış. Reddetmiş bizimki avlamayı. Hep dövmüşler, dişlerinin hepsini kırmışlar, tavşan avlamıyor diye. Direnmiş yavrum, koşmamış keklik peşinde. En sonunda, bundan bir şey olmaz diyerek iyice dövüp ormana terk etmişler. Girne Hayvan Barınağı’na gitmiş bir şekilde, yürümüş, can çekişiyormuş vardığında. Orada tedavi etmişler, sarmışlar yaralarını, sağolsunlar, isim vermişler. Gösterdiği cesaret ve sevgiden dolayı Jasper olmuş adı. Ben barınaktan sahiplendim Jasper’ı, bir yaşındaydı. İnsandan o kadar korkuyordu ki, haftalarca her gece ağladı, her gece kucağıma aldım, konuştum, sakinleştirdim, uyuttum.

-Çok güzel bir hayvanmış, bu hayvana nasıl kıyarsın, nasıl döversin?

-Çirkin olsa dövülür mü diyorsun yani?

-Hayır öyle demek istemedim. Köpeğini çok beğendim, ben de böyle bir köpek almak istiyorum. Ama pedigree olanlar çok pahalı, istediğim gibi bir cins de henüz bulamadım.

-Sahiplensene, niye satın alıyorsun? Barınakta bir dolu hayvan var, bir o kadar da terk edilmiş yavru var, sokaklarda. Sevgiye muhtaç. Niye hiç durmadan doğurtulup, yavrularına el konulan bir hayvanın acısına acı katmak istiyorsun? Cins olunca ne oluyor ki? İnstagramında köpeğinin karnesini yayınlayınca daha mı zengin görünüyorsun? Senin seceren var mı? Onu da yayınlıyor musun ara sıra? Hani biz de bilelim nereden geldiğini, ona göre arkadaşlık edelim. Bakalım soyuma, sopuma uygun musun sen.

-Hiç öyle düşünmemiştim.

-Annesinin sütüne ihtiyaç duyduğu yaşta daha, anasından koparılan, kardeşlerinden ayrılan pedigree yavrun günlerce minicik bir kafesin içinde başka yavrular ile üst üste seyahat ediyor, kapalı. Havasız, güneşsiz. İçecek su bulursa şanslı. Bulamayanların cesedi ile birlikte sallanıyor kafesin içinde, bir aşağı bir yukarı. Üşüyor, korkuyor. Ölü yavrular kokmaya başlıyor. Yolculuk devam ediyor, sonu var mı bilmiyor, minicik daha, korkudan titriyor. Vahşet bu! Gerçekten bunu desteklemek istiyor musun? Yapma, sevgine ihtiyaç duyan bir sürü hayvan var etrafta. Biz seni güzelsin diye mi seviyoruz, cinsinden dolayı mı? Satın alma, sahiplen. Hem paran cebinde kalır, fena mı?

-Haklısın, utandım doğrusu.

-Hayvan sevmek başka şey, seçmek başka şey, kafeslere kapatmak, tutsak etmek bambaşka. Unutma!