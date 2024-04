Kıbrıslı ablalar ve Ankaralı abi!

Cyprus Women Bi-Communal Coalition…

İki Toplumlu Kıbrıs Kadın Koalisyonu…

Lefkoşa’da Ara Bölge’de, ünlü ve de tarihi Ledra Palace Hotel’de dün resmen kuruluşunu ilan etti…

-*-*-

Her müzakere başlangıcında olduğu gibi, daha öncekilerden belki bir miktar farklı ve bir miktar daha güçlü bir “koalisyon”…

-*-*-

Müthiş bir kalabalık…

İki toplumlu tabii ki…

Bir birinden güçlü, kaliteli, eğitimli, aktif, barış ve çözüm yanlısı kadın…

-*-*-

Her şey mükemmel…

Heyecan var…

İnanç var…

-*-*-

Kalabalık izleyici topluluğundan bir Rum kadın soruyor; “… Daha geçenlerde televizyonda, Makarios’u öldürmek için pusu kuran ama başarılı olamayan adamla yapılan söyleşiyi izledik… Adama ‘pişman mısın?’ diye sordular… ‘Evet, öldüremediğim için pişmanım’ dedi… Bu zihniyeti nasıl değiştireceksiniz? Erkek egemen siyasi partilerin zihniyetlerini nasıl değiştireceksiniz?” diye sordu!

Özetle!

Çok alkışladım!

-*-*-

Kıbrıs sorununu çözmek, bu konuda İrlanda Büyükelçiliği’nin desteği ve Kuzey İrlanda barışındaki kadın rolü örneği ile çıkış yapmak iyi hoş da gerçekten çok zor!

-*-*-

35 senedir aynı senaryolar, aynı barış inisiyatifleri, aynı çabalar…

Yapmayın demiyorum!

Hatta yürekten destekliyor ve kutluyorum ama gerçekten erkek egemen ve geçmişe çakılı kalmış, o geçmiş üzerinden siyaset yapan holloları nasıl temizleyeceksiniz?

-*-*-

Çok daha zoru var; Türkiye etkisi!

Bakın aklıma gelen bir örnek vereyim…

-*-*-

Futbolu, bir erkek oyunu olarak biliyoruz değil mi?

Hayır!

Artık kadın futbolu da çok ileri seviyeye geldi…

-*-*-

Cyprus Women Bi-Communal Coalition adlı yeni kurulan kadın koalisyonunun “KKTC” kanadının bir futbol takımı kurduğunu düşünün!

Rum toplumu içerisinde olduğu gibi, Türk toplumu içerisinde de faşist – kafatasçı – çözüm düşmanı çok tipler var…

Belki bunların gücü, kadın takımımızın 11 kişilik kadrosunu kurmasını engellemeye yetmez!

Hatta, kaldı ki, KKTC’de kadın koalisyonundaki Kıbrıslı Türk kadınların etkili olmasına, belki Kıbrıslı Türk erkek egemen hollobi siyasetçiler destek bile verebilir!

Ama bir de Türkiye var!

Düşünün ki, Türkiye isterse, değil kadın koalisyonu, her kurumda, her kuruluşta, her dernekte, her örgütte, her partide dilediği kişiyi, dilediği şekilde susturur, küstürür, kovdurtur veya seçtirtir!

-*-*-

Diyeceğim odur ki, dün Ledra Palace Hotel’de tanık olduğum toplantıdaki ilk yorumum, “bu kadar güçlü kadın, bu kadar çok kadın, isterse devrim de yapar” şeklindeydi!

-*-*-

Ama gerek iki toplumdaki hollobi faşistler; gerekse KKTC denen sahteliğim ağababası Türkiye’nin siyaset belirsizliği ve mutlak egemenliği, çok ciddi sıkıntıdır!

-*-*-

Çok güzel bir oluşum…

Bir kez daha tebrik ediyorum…

Çok anlamlı, barış ve çözüm içeren bir birliktelik…

Kolay gelsin…

-*-*-

Ama çok açık ve nettir ki, her iki toplumdaki zor kafalar, geri kafalar ve Türkiye’nin ağır gücü değişmeden, bu iş “çaresiz” gibidir…

-*-*-

Haaa bu bir “yol gösterici tavsiye de olabilir…”

Çözüm için, uğraşılması gereken üç grup… Güney’deki faşistler, Kuzey’deki benzerleri ve Ankara!

Kuzey’deki faşistlerin “saldırganlık ve ısırabilme yetenekleri”nin da Ankara’ya bağlı olduğunu düşünürsek; Kıbrıs’ta çözümün tek adresi veya en önemli başvuru adresi kesinlikle Ankara’dır!

-*-*-

İki Toplumu Kadın Koalisyonu’nun kuruluşu, CTP’nin Pazartesi akşamki resepsiyonu; müzakerelerin kesinlikle başlayacağının işaretidir…

Ancak bu müzakerelerde Türk tarafını temsil edecek ilk 11 (futboldaki gibi) veya sahaya sürülecek taktik, Ankara’daki teknik direktörlere bağlıdır!

Bilmem anlatabildim mi?

-*-*-

Koalisyonun kadrosundaki herkes benden genç, eminim… Şaka ve samimiyetle onlara “abla” dersem; asıl önemli olanın Ankaralı abi olduğunu da ayrıca eklemek isterim!

Yani birileri bir şeyler yapmak ve Kıbrıs meselesini çözmek istiyorsa; özellikle Kuzey taraf için ikna edilmesi gereken tek adresin Ankara olduğunu yinelemekte bir sorun görmüyorum!

-*-*-

Haaa, dün gördüm ki “ablalar” hazır!

Peki abi hazır mı?

Ankara’dan abim gelsin; evde bahar havası yaşayalım!

Bu kadar basit, değerli İrlanda Büyükelçisi!

Arz ederim, tıpkı Ünal abi gibi!