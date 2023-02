“YÜREK ŞİİRE DÖKÜLÜR

Yüzyılların geleneğidir ağıt yakmak ya da bugünün anlayışıyla duygularımızı şiirsel bir dille yazmak, aktarmak. Bu yazılanların, aktarılanların şiir mi değil mi bakış açısı da beni hiç ilgilendirmiyor doğrusu. Benim yüreğime dokunan sözcükler bana yeter kısacası.

Gazeteler; toplum yaşamında bir izdüşüm, belge niteliğindedir.

Bu küçücük adamızdaki siyasi, sosyal, kültürel alanlarda yapılanları ise, yakın geçmişimizdeki Kıbrıs Türk Basınımızdan izleme şansına sahibiz. Eksik gedik gazete arşivimiz olsa da.

Bundan dolayıdır ki, evet; internet gazeteciliği bu çağın olmazsa olmazı, haberin-yorumun hızlıca yayılması için büyük önem taşımakla birlikte, bir dijital ortam sonuçta. Ne kadar “backup” (yedekleme) yapsanız da ben yine “kalıcılık” adına gazete kağıtlarını severim. Hani elinde tutup mürekkebini de, o kağıdın varlığını da hissetmek, dijitalleştiğimiz ve duyu yitimine uğradımız bu çağda, “insani” bir araç gibi gelmektedir bana.

Tıpkı yakın geçmişimizde, 70-80 yıl öncesine kadar yazılı basınımızda acıların kelimeleri nasıl düşmüşse gazete sayfalarına, bugün de gazete sayfalarıyla birlikte ama daha fazlası, “sosyal medyada” paylaşılmaktadır.

Bu bakımdan sosyal medyada rastladığım ve arşivime aldığım; yaşanılan bu acı depremle ilgili şiirleri, yürek düşümlerini buraya not etmek, gelecek kuşaklara sadece dijital ortamda değil, mürekkebin kağıda dokunduğu, acının kelimelerini sizlerle paylaşmak istedim.



“MAĞUSA’MA...

(Yorgun Bir Ozanın, Yüreğmin Yaktığınca Naçizane Ağıt-Çaresiz Bir Söz Dökümü-Şampiyonlarımız için)

Ahh Mağusam, Şehri-Kal’a’m

Ömrü zuhur, canı yanam...

Biz hiç böyle kahrolmadık;

İsyan ettik aman anam...

Sıra durdu genç tabutlar

Koştu göğe kan ağıtlar...

Bu nasıl bir kahr böyle;

“Kabul etmem” der mezarlar...

Toprak bile “olmaz” dedi

“Kolum kırık, tutmaz” dedi...

“Bunlar çocuk, benim gövdem;

Hepsini de... almaz !”dedi...

Eski cümbez; kaç yüzyıllık

Gördü nice çok ayrılık...

Dile geldi usul usul;

“İçim” dedi “kan revanlık”...

Ses değişti selâlarda

Sustu dua, namazlarda

Yatıyorlar meleklerle;

“Şampiyonlar”, musallada...

Off gidiyor, “Şampiyonlar”

Pırıl pırıl genç çocuklar...

Ahh Mağusam, Şehr-i Kal’a’m;

Aruz tutmaz bu ağıtlar...

Ol bu kalbim, çaresizdir

Göz içlerim felâkettir...

Bu nasıl bir acı Rab’bim;

Her bir duyum, çöl beterdir...

Ahh Mağusam, Şehr-i Kal’a’m

Cümle rahmet, anam babam...

Size teslim bir emanet;

Kucak açın ey enbiyam...

Selâm olsun, “Şampiyonlar”...

Ak kanatlı güzel kuşlar...

Ağlar size Şehr-i Kal’a’m;

Bahar bahçe can çocuklar...

Çokça yorgun bir ozanım

Mağusa’mdan kor-yananım...

Ahh çocuklar, “Şampiyonlar”

Sizden sonra kaldım diye

Affetmeyin sakın beni;

Ol canıma, utananım...

(Bülent Fevzioğlu)

***

“Ölü çocuklar hiç gitmezler evlerinden,

eteklerine dolanırlar annelerinin

yemeği hazırlarken

kulak verirken kaynayan suyun sesine

buharın ve zamanın ilmini yapar gibi

Hep oradadırlar

ev daralıp bolarır

yaz ortasında, çorak tarlalara

bardaktan boşanırcasına yağan yağmurda

Gitmez ölü çocuklar

Evde kalırlar

sundurmada oynamaya dair

bir seçeneğin dalgınlığında

Kalplerimizde büyürler

dinmeyip artsın diye

göğüs kafesimizdeki ağrı

Ve eğer uykularında haykırmaktaysa kadınlar

Rahimlerinde yeniden büyümeye

başladıklarından olabilir mi?

(YANNİS RİTSOS

Çeviri: Neşe Yaşın)”

***

“SEN SÖYLE CÜMBEZ

700 yaşındasın biliyorum

Çok şey gördün yedi asır boyunca

Çok savaşlar yaşadın

Çok acılar yaşadın

Çok sevinçlere şahit oldun

Birçok insan senin gölgende ağladı kaybettiği yakınlarına,

Senin dalların altında sakındı kendini yağmurdan.

Senin dalların altında ilk kez el tutuştu ilk kez buluştı sevgililer

Hepsini gördün biliyorum.

Kim bilir nelere şahit oldun yedi asırdır.

Sen bile şaşdın böyle bir acıya

Bugün akan göz yaşına

Yedi asırdır ilk kez köklerin bu kadar çok göz yaşı ile sulandı

Artık su içmesen de olur topraktan, gözyaşları sel oldu.

Sen bile ağladın koca Cümbez böyle bir acıdan

Sen bile kızdın, senin bile dallarından çekildi sular.

Bu yıl meyve vermesen de olur koca Cümbez

Yapraklarını döksen de olur.

Anlarım seni koca Cümbez anlarım.

Senle beraber ağlarım.

Çağlardır yaşarsın orada sen söyle bana koca Cümbez

Sen ki tarihin değişimine şahit olmuş bir ağaçsın

Yaşadın mı hiç böyle bir acı

Gördün mü hiç gencecik çocukların gülen yüzlerini solarken.

Oksijen yerine toprak dolmuş ciğerlerine.

Gözyaşları çamur olmuş.

Bebelerin hepsi gencecik, hepsi tertemiz, hepsi saf, hepsi prens, hepsi prenses.

Sen söyle Cümbez, asırlardır gördün mü hiç böyle bir acı.

Sustun.

Yapraklarının arasından geçerken rüzgâr fısılda bana Cümbez koca Cümbez.

Artık rüzgârla da konuşmuyorsun.

Anlıyorum.

Ne diyeceğini sen bile bilmiyorsun.

700 yıllık koca Cümbez.

(Harper Orhon)”

“Yüreğim sağır

Dilim konuşmaz sana

Binlercemiz toprak altında

Yaralı on binlerce can

Nasıl bir afet bu

Nasıl kıydınız onca cana

Kışın göbeğinde

Kar, ayaz altında

Bekleşiyor yürekler umutla

İnsan olan dayanmaz bu acıya

O çürük binaları inşa ederken

Sordun mu hiç vicdanına

(Turgay Akalın)”

***

“EVLATLARIMIZ ‘ŞAMPİYON’”

Kara bir gün! Korkunç feryatlar...

Ağıtlarla kan ağlayanlar.

Olamaz dün gibi, olamaz,

Geceler, günler ve yarınlar.

Kasvetli, kapkara bulutlar...

Haykırıyor bütün canlılar.

Tanrım! Bu korkunç bir felâket!

Yaslarda, simsiyah sokaklar.

Her yerde feryatlar, çığlıklar...

Dinmiyor Mağusa’da yaşlar.

Yer, gök titredi ve sarsıldı,

Canlarımız için ağıtlar.

İsyanlarda bütün insanlar...

Lânetlendi sebep olanlar.

Suçlular yargılanmalıdır,

Andımız olsun ŞAMPİYONLAR.

(Lâle Atamtürk)”

***



“YÜREK ŞİİRE DÖKÜLÜR

Maske takmışız acılı suratımıza

Dolaşıyoruz sokakta

Bakıyorum acılı fotoğraflara

Yüreğimiz kanayan damla

Eksiliyoruz her anda

Toprakta havada suda

Nasıl bir acıdır ki

Küllenmiyor Hak’ta

En küçüğümüz o dedi

Ekibimizin yanında

Melek kanat biçmemiş

Ağlamaktan yavruya

Bir ses ver dedik

Toprağın karanlık altına

Gücü yetmemiş canın

Nefesinin baharında

Karanlıktır gözleri

Yüreğinin ta kendisi

Yoktur böylesi acının

Sonsuza dek tesellisi

Kader değildir elbet

Cahilliğin sillesi

Döner bir gün bulur ya

Yırtılır vicdanın perdesi.

(Eralp Adanır)”

***

“YETERKİ ÇAĞIR ANNECİĞİM, AZARLASAN DA ÇAĞIR ANNEM

Hadi beni eve çağır anne

Yemek vakti de

Akşam oldu de

Baban geldi de

Hadi beni eve çağır anne

Üşümüşsün de

Kirlenmişsin de

Acıkmışsın de

Hadi beni eve çağır anne

Yorulmuşsun de

Terlemişsin de

Özlemişim de

Yanına çağır hadi

Bul bir bahane

Yatır beni dizlerinin üstüne

Çok özledim.

(Semra Vehbi Yıldız)”

***

“ÇAĞIMIN YANGINI BU (Deprem Şehitlerine)

Çağımın yangını bu

Çağımın felâketi

Dağlar çöktü ömrümüze

Hayaller sustu...

Çağımın yangını bu

Acının tarifsizi

Taşın, toprağın ve demirin

Ve gündüzle gecenin en soğuk

En kanlı

En karanlık hali...

Çağımın yangını bu

Şimdi hiçbir su kesmez

Soğutmaz ve dindirmez

Söz yetmez sınır bilmez

Off aman aman

Off aman aman...

Çağımın yangını bu

Eski kâğıtlar gibi yırtıldı evler

Yollar sokaklar ve caddeler

Ve döküldü dallarından bir bir

Zamansız ve acımasız

Henüz meyvelerine duramamış

Nice çiçekler...

Çağımın yangını bu...

Her taşın altında bir can

Kesilen nefeslerde heyelan

Toplanmışlar devasa bir çığlıkta

Hepsi komşu hepsi kardeş akraban

Ölüm yürür

Ölüm yürür kan revan...

Çağımın yangını bu

Tutuşup Anadolu’mdan

Ve aşıp Beşparmak Dağları’nı

Akdeniz’i

Ve savura savura simsiyah küllerini

Közlerini

Yaktı ülkemi de off

Off aman aman

Off aman aman...

Çağımın yangını bu

Çağımın felâketi...

Fotoğraflarınıza bakmak ve yazmak isimlerinizi

Mümkün değil ki çocuklar

Mümkün değil ki evlât!

Öfkenin ve isyanın doruğunda çünkü

Kalem tutan parmaklar...

Hatıraların, duaların ve rahmetlerin kucağına

Öyle çaresiz, öyle darmadağın, perişan

Yatırdık sizi saygıyla-özlemle

Ruhlarımıza ve ebedimiz toprağa

Kanayan ve hep kanayacak acıyla

Teessürle

Depremin şehiteri

Depremin şehitleri...

(Bülent Fevzioğlu)”