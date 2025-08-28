Yüksek öğretimde kontenjanlar henüz dolmadı. Üniversitelerimize gözümüz gibi bakmalıyız

2025 yılı TC Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre, bu yıl ülkemizdeki üniversitelere toplam 11 bin 587 öğrenci yerleşti.

YÖDAK tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC üniversitelerinde bulunan yaklaşık 17 bin kişilik kontenjanın yüzde 68’i doldu. geçen yıla kıyasla toplam kontenjanlarda yüzde 1,62’lik artış oldu. Üniversitelere yerleşen öğrenci sayısında ise yüzde 4,87’lik (593 öğrenci) düşüş yaşandı.

Buna göre, geçen yıl 12 bin 180 öğrenci Kuzey Kıbrıs’taki üniversitelere yerleşirken, bu yıl yerleşen öğrenci sayısı 11 bin 587 kişi oldu.

Yapılan açıklamaya göre, Üniversiteler arasında en fazla öğrenci yerleşen kurum Lefke Üniversitesi (LAÜ) oldu. Bu yıl LAÜ’ye 2 bin 537 öğrenci yerleşti. Bunu 2 bin 493 öğrenciyle Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) ve 2 bin 271 öğrenciyle Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) takip etti. Bu üniversitelerimizi, diğer üniversiteler izledi.

Lisans bölümlerinde en fazla öğrenci DAÜ’ye, ön lisans bölümlerinde en fazla öğrenci LAÜ’ye yerleşti. Kontenjan sayısına göre yerleşme oranlarına bakıldığında ise ilk sırayı yaklaşık yüzde 81 ile LAÜ aldı.

Kayıtlar sonucunda boş kalan kontenjanlara ek yerleştirme yapılacak. Ek yerleştirmelerle, üniversitelerin boş kalan kontenjanların da tercih edileceği ve toplam yerleşen öğrenci sayısının geçen yıla yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Türkiye’deki üniversitelerinin çoğalması, ekonomik ve mali sorunlar, KKTC’ deki kontenjanların boş kalmasında etkili olmaktadır. Öğrenciler de mali sorunlardan dolayı, yaşadıkları bölgelere yakın üniversiteleri ve burslu programları tercih ediyorlar.

Deprem, ekonomik kriz ve diploma usulsüzlüğü sonrası, Türkiye’den bu kadar öğrencinin, Kuzey Kıbrıs’ı tercih etmesi de önemlidir.

YKS sonuçları ve kontenjanların doluluk oranları, öğrencilerin üniversitelerimize ve KKTC’deki eğitim kalitesine olan güvenini yansıtıyor. Özellikle, uluslararası standartlarda eğitim verilmesi, akredite edilmiş bölümleri bulunması nedeniyle öğrenciler tercihlerini yapmaktadır.

Bir başka önemli konu da, Üniversitelerdeki yerleşmelere sadece sayısal olarak bakılmaması gerekiyor. Her üniversitenin eğitim standardı, kalitesi ve mali yapısıyla dengeli gidecek bir öğrenci sayısına ihtiyacı vardır.

Öte yandan, öğrenciler de, daha bilinçli tercih yapmalı ve daha çok iş imkânı bulabilecekleri bölümleri tercih etmelidirler. Dünya’ da da önem kazanan, mesleki teknik, teknoloji, sağlık bilimleri, bilişim, yazılım ve yapay zeka alanlarına yönelik bölümlerin tercih edilmesi gençlere yeni imkanlar sunmaktadır.

Nüfusa göre öğrenci sayısında, dünyada ön sıralarda bulunuyoruz. Üniversitelerimiz, ülkeye döviz girişine ve ekonomiye, turizm gelirleri ile birlikte en yüksek katkıyı yapmaktadır.

Üniversite öğrencileri, ülkenin hemen hemen her şehrinde bulunmakta, yaptıkları harcamalarla, şehirlerdeki esnaf ve işletmelere katkıda bulunmaktadır. Öğrencilerin şehir içi ulaşımı konusunda, hem üniversiteler, hem de Belediyeler işbirliği yapmalıdır.

Öğrenciler, esnaftan ve halktan olumlu davranışlar bekler. Sorunsuz sağlık hizmeti, sosyal, kültürel ve sportif imkanlar bulmak ister. Bütçesine göre eğlenebileceği mekanlara ihtiyaç duyar. İşte, bütün bunların varlığı, öğrenci memnuniyetinin artmasını sağlar.

Ülkemizdeki yabancı öğrencilerin en büyük şikayetleri, ülkemizdeki mal ve hizmet fiyatlarının pahalı olmasıdır. Maddi durumu sıkıntılı olan öğrencileri bir nebze rahatlatmak ve ülkemize daha fazla öğrenci çekmek için, Üniversiteler ve işyeri sahipleri işbirliği yapmalıdır.

Bütün ülke çapındaki esnaf ve işletmeler, öğrencilere, halka sattığı fiyatın altında fiyat uygulamalı ve öğrenciye özel indirimler yapmalıdır. Uçak firmaları da, bilet fiyatlarında öğrencilere özel indirim yapmalıdır.

Ev sahipleri ve yurt işletmecileri, öğrencilere evlerini ve yurtlarını uygun fiyata, çok fazla peşinat talep etmeden kiralamalıdır.

Ülkemize değişik ülke ve kültürlerden gelen, öğrenci ve öğretim üyelerinin bizim kültürümüz ile tanışması ve etkileşime girmesi büyük kazançtır.

Yabancı öğrenciler ve öğretim üyeleri, bizim ülkemizin ve kültürümüzün tanıtımını, kendi ülkelerinde ve her yerde yapacaklardır. Öğrenciler, sadece ekonomik gelir elde edilen bir unsur olarak görülmemelidir.

Öğrenci seçiminde, Üniversitelerimiz titiz davranmalı, yabancı öğrencilerin buraya sadece eğitim amaçlı gelmeleri, kriminal olaylara karışmamaları, kayıt dışı işçi durumuna düşmemeleri gerekmektedir.

Üniversitelerin ve öğrencilerin sorunlarının çözülmesi, usulsüzlüklerin oluşmaması, üniversite adası imajının sarsılmaması için, bütün üniversiteler, YÖDAK ve Eğitim Bakanlığı, işbirliği içinde hareket etmeli ve Kuzey Kıbrıs’ ta yaratılan üniversite markasının güçlendirilmesi için çalışılmalıdır.

Üniversitelerimiz açısından temel amaç, eğitim kalitesinin ve öğrenci memnuniyetinin artırılması olmalıdır. Üniversitelerimizdeki öğrenci sayısının artması önemlidir. Ama, eğitim ve öğrenci kalitesinin artması daha da önemlidir.